Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
Μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι να αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις ακολούθησαν την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ.
Έφτασε πριν από λίγο η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό (19:00).
Στο πλευρό του «τριφυλλιού» βρίσκονται και οι Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, παρότι δεν θα αγωνιστούν κόντρα στους Πειραιώτες, αφού ακολούθησαν κανονικά την υπόλοιπη ομάδα.
Ο Αμερικανός άσος τέθηκε νοκ άουτ λίγες ώρες πριν το ντέρμπι λόγω προβλήματος στο γόνατο και ο Γάλλος σέντερ είναι ακόμα ανέτοιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που αντιμετώπισε. Ο Λιθουανός είναι αυτός που «κόπηκε» από την εξάδα των ξένων των «πράσινων».
Δείτε εικόνες και βίντεο από την άφιξη του Παναθηναϊκού:
