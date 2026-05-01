Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Τεχνολογία 01 Μαΐου 2026, 06:00

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Meta και Alphabet ξεπέρασαν και οι δύο τις προσδοκίες στις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τους την Τετάρτη, όπως και άλλες εκ των Big Tech, καταγράφοντας η καθεμία την ταχύτερη ανάπτυξή τους σε διάστημα χρόνων. Επίσης αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026, τονίζοντας στους επενδυτές ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν χρήματα σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά παρά τα παρόμοια θετικά τους αποτελέσματα, η Wall Street είχε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Οι μετοχές της Alphabet αυξήθηκαν κατά 7% στις παρατάσεις συναλλαγών, ενώ η μετοχή της Meta έπεσε κατά 7%.

Είναι η συνέχεια ενός θέματος που έχει δυσκολέψει τη Meta κατά τη διάρκεια της μεγάλης άνθησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η Alphabet και οι άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft και Amazon διαθέτουν τεράστιες επιχειρήσεις υποδομών cloud, που τους επιτρέπουν να μετατρέπουν τις επενδύσεις τους στην AI σε έσοδα, η Meta δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα.

Αυτό καθιστά τη δαπάνη για AI πιο δύσκολο να πωληθεί, σύμφωνα με τον CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επειδή η απόδοση της επένδυσης πρέπει να εμφανίζεται αλλού, και αυτό κυρίως σημαίνει αυξημένα έσοδα από διαφημίσεις και κερδοφορία.

Οι τέσσερις των Big Tech ανακοίνωσαν τριμηνιαία αποτελέσματα την Τετάρτη. Η Alphabet, η Microsoft και η Amazon παρουσίασαν όλες ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στα τμήματα cloud τους. Η μετοχή της Meta είναι η μόνη από τις τέσσερις που διαπραγματεύεται χαμηλότερα.

Προσεγγίζοντας τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, η τιμή της μετοχής της Alphabet είχε αυξηθεί κατά 118% τον προηγούμενο χρόνο, ξεπερνώντας την αύξηση του 21% της Meta. Η Amazon είναι αυξημένη κατά 40% και η Microsoft έχει αυξηθεί περίπου κατά 8%.

Η Meta αύξησε την καθοδήγησή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος μεταξύ 125 και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων

«Η Google υπερέχει σε σχέση με τις άλλες εταιρείες, κάτι που αντικατοπτρίζεται καλά στην τρέχουσα αξιολόγηση», έγραψαν αναλυτές της D.A. Davidson σε μια έκθεση μετά τα αποτελέσματα, διατηρώντας τη ουδέτερη αξιολόγησή τους.

Οι αριθμοί των κεφαλαιουχικών δαπανών σε όλο το φάσμα είναι εντυπωσιακοί και αυξάνονται συνεχώς, εν μέρει επειδή οι Big Tech αναγκάζονται να ξοδέψουν περισσότερα σε μνήμη, η οποία αντιμετωπίζει παγκόσμια έλλειψη καθώς η ζήτηση για AI εκτοξεύεται.

Η Alphabet την Τετάρτη αναθεώρησε το εύρος καθοδήγησης των κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 σε 180 έως 190 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο από την προηγούμενη εκτίμηση των 175 έως 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο CFO, Ανατ Ασκενάζι, δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας για το 2027 αναμένεται να «αυξηθούν σημαντικά» σε σύγκριση με τα μεγέθη αυτού του έτους.

Η πρόβλεψη δαπανών συνοδεύτηκε από αύξηση εσόδων κατά 20%, η ταχύτερη για οποιοδήποτε τρίμηνο από το 2022. Τα έσοδα του cloud εκτοξεύτηκαν κατά 63%, και η Alphabet ανέφερε ότι έχει καθυστερημένες παραγγελίες ύψους 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της ζήτησης για υποδομές AI.

Υπερασπιζόμενη τις δαπάνες, η Meta αύξησε την καθοδήγησή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος μεταξύ 125 και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από ένα προηγούμενο εύρος 115 δισεκατομμυρίων έως 135 δισεκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση που όπως ανέφερε η εταιρεία, «αντανακλά τις προσδοκίες μας για υψηλότερη τιμολόγηση εξαρτημάτων φέτος και, σε μικρότερο βαθμό, πρόσθετο κόστος κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη της χωρητικότητας του μελλοντικού έτους».

Παρόμοια με όταν η Meta αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τον Οκτώβριο, ο Ζάκερμπεργκ αφιέρωσε χρόνο στην ενημέρωση των αναλυτών υπερασπιζόμενος τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας για τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντάς τις ως απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη βασική επιχείρηση διαδικτυακών διαφημίσεων. «Η τάση τα τελευταία χρόνια φαίνεται ξεκάθαρη, ότι βλέπουμε μια αυξανόμενη απόδοση του ποσού ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την αφοσίωση για τους ανθρώπους και την αξία για τους διαφημιστές», είπε ο Ζάκερμπεργκ. «Αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που αναμένουμε ότι θα προσφέρει αυξανόμενη αξία και τα επόμενα χρόνια».

Oι επενδυτές περιμένουν να δουν νέες πηγές εσόδων να αποδίδουν μετά από το γεγονός ότι ο Ζάκερμπεργκ πέρασε τους τελευταίους 10 μήνες αναθεωρώντας τη στρατηγική AI

Ο Ζάκερμπεργκ σημείωσε ότι η εταιρεία είναι «πολύ επικεντρωμένη στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεών μας» και αναπτύσσει προσαρμοσμένους επεξεργαστές με τη Broadcom ενώ επενδύει σε «σημαντικό αριθμό επεξεργαστών AMD για να συμπληρώσουν τα νέα συστήματα Nvidia που επίσης χρησιμοποιούμε».

Η οικονομική διευθύντρια της Meta, Σούζαν Λι, είπε στους αναλυτές ότι η εταιρεία χρειάζεται να δαπανήσει μεγάλα ποσά για την Τεχνητή Νοημοσύνη για να «ικανοποιήσει τις ανάγκες της υποδομής μας και να διασφαλίσει ότι μεγιστοποιούμε τη στρατηγική μας ευελιξία τα επόμενα χρόνια». Η εταιρεία πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι διαθέτει αρκετούς υπολογιστικούς πόρους για να εκπαιδεύσει περισσότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσει περισσότερα προϊόντα και να βοηθήσει την agentic AI να προωθηθεί προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, είπε η Λι.

Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες «πολυετείς συμφωνίες cloud και οι συμφωνίες αγοράς υποδομών» της Meta συνέβαλαν σε αύξηση 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις συμβατικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές περιμένουν από τις Big Tech να δουν νέες πηγές εσόδων να αποδίδουν μετά από το γεγονός ότι ο Ζάκερμπεργκ πέρασε τους τελευταίους 10 μήνες αναθεωρώντας τη στρατηγική AI της εταιρείας του και φέρνοντας ακριβοπληρωμένα νέα στελέχη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Meta παρουσίασε το Muse Spark ως το πρώτο ιδιόκτητο θεμελιώδες μοντέλο της.

Η Alphabet, εν τω μεταξύ, επωφελείται από τα στοιχήματά της, συμπεριλαμβανομένων των δικών της (TPU), τα οποία ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia. Ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι αναφέρθηκε στην «ορμή» των τσιπ της επιχείρησης αρκετές φορές στο conference call που ακολούθησε τα οικονομικά αποτελέσματα.

«Υπάρχει τεράστια ζήτηση τόσο για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης όσο και για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου ενδιαφέροντος για τις προσφορές GPU μας, καθώς και για τις TPU», είπε.

Πηγή: ΟΤ

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Η Meta θα καταγράφει κινήσεις ποντικιού και τα πλήκτρα των εργαζομένων – Για να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη, λέει
Ηθικά διλήμματα 21.04.26

Η Meta υποστηρίζει ότι τα μοντέλα AI θα γίνουν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους δεν είναι μόνο ότι θα αντικατασταθούν από μηχανές, αλλά και ότι θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο.

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Και υποχρεωτικές επισκευές 21.04.26

Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Οι Βρυξέλλες αλλάζουν τους κανόνες για τα κινητά τηλέφωνα – Ο σημαντικός Φεβρουάριος του 2027
Ευρωπαϊκή Ένωση 20.04.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο κατασκευής των κινητών τηλεφώνων κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τη διάρκεια ζωής τους. Οι Βρυξέλλες προχωρούν τώρα στο επόμενο βήμα εισάγοντας μια νέα σειρά κανονισμών που θέτουν αυτή τη φορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής στο επίκεντρο.

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Υπερτουρισμός 01.05.26

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01.05.26

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Conference League: Mε εισιτήριο στο χέρι η Κρίσταλ Πάλας, βήμα τελικού η Ράγιο Βαγεκάνο (vids)
Conference League 01.05.26

Μεγάλες μάχες στους πρώτους ημιτελικούς. Η Ράγιο λύγισε την Στρασμπούρ και πάει στη ρεβάνς με τον αέρα του 1-0, ενώ η Κρίσταλ Πάλας πέτυχε εκτός έδρας νίκη (3-1) επί της Σαχτάρ

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

