Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Meta και Alphabet ξεπέρασαν και οι δύο τις προσδοκίες στις ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων τους την Τετάρτη, όπως και άλλες εκ των Big Tech, καταγράφοντας η καθεμία την ταχύτερη ανάπτυξή τους σε διάστημα χρόνων. Επίσης αύξησαν τις προβλέψεις τους για κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2026, τονίζοντας στους επενδυτές ότι θα συνεχίσουν να επενδύουν χρήματα σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Αλλά παρά τα παρόμοια θετικά τους αποτελέσματα, η Wall Street είχε πολύ διαφορετικές αντιδράσεις. Οι μετοχές της Alphabet αυξήθηκαν κατά 7% στις παρατάσεις συναλλαγών, ενώ η μετοχή της Meta έπεσε κατά 7%.

Είναι η συνέχεια ενός θέματος που έχει δυσκολέψει τη Meta κατά τη διάρκεια της μεγάλης άνθησης της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ η Alphabet και οι άλλοι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί Microsoft και Amazon διαθέτουν τεράστιες επιχειρήσεις υποδομών cloud, που τους επιτρέπουν να μετατρέπουν τις επενδύσεις τους στην AI σε έσοδα, η Meta δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα.

Αυτό καθιστά τη δαπάνη για AI πιο δύσκολο να πωληθεί, σύμφωνα με τον CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επειδή η απόδοση της επένδυσης πρέπει να εμφανίζεται αλλού, και αυτό κυρίως σημαίνει αυξημένα έσοδα από διαφημίσεις και κερδοφορία.

Οι τέσσερις των Big Tech ανακοίνωσαν τριμηνιαία αποτελέσματα την Τετάρτη. Η Alphabet, η Microsoft και η Amazon παρουσίασαν όλες ισχυρότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη στα τμήματα cloud τους. Η μετοχή της Meta είναι η μόνη από τις τέσσερις που διαπραγματεύεται χαμηλότερα.

Προσεγγίζοντας τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, η τιμή της μετοχής της Alphabet είχε αυξηθεί κατά 118% τον προηγούμενο χρόνο, ξεπερνώντας την αύξηση του 21% της Meta. Η Amazon είναι αυξημένη κατά 40% και η Microsoft έχει αυξηθεί περίπου κατά 8%.

«Η Google υπερέχει σε σχέση με τις άλλες εταιρείες, κάτι που αντικατοπτρίζεται καλά στην τρέχουσα αξιολόγηση», έγραψαν αναλυτές της D.A. Davidson σε μια έκθεση μετά τα αποτελέσματα, διατηρώντας τη ουδέτερη αξιολόγησή τους.

Οι αριθμοί των κεφαλαιουχικών δαπανών σε όλο το φάσμα είναι εντυπωσιακοί και αυξάνονται συνεχώς, εν μέρει επειδή οι Big Tech αναγκάζονται να ξοδέψουν περισσότερα σε μνήμη, η οποία αντιμετωπίζει παγκόσμια έλλειψη καθώς η ζήτηση για AI εκτοξεύεται.

Η Alphabet την Τετάρτη αναθεώρησε το εύρος καθοδήγησης των κεφαλαιουχικών δαπανών της για το 2026 σε 180 έως 190 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο από την προηγούμενη εκτίμηση των 175 έως 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο CFO, Ανατ Ασκενάζι, δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της εταιρείας για το 2027 αναμένεται να «αυξηθούν σημαντικά» σε σύγκριση με τα μεγέθη αυτού του έτους.

Η πρόβλεψη δαπανών συνοδεύτηκε από αύξηση εσόδων κατά 20%, η ταχύτερη για οποιοδήποτε τρίμηνο από το 2022. Τα έσοδα του cloud εκτοξεύτηκαν κατά 63%, και η Alphabet ανέφερε ότι έχει καθυστερημένες παραγγελίες ύψους 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της ζήτησης για υποδομές AI.

Υπερασπιζόμενη τις δαπάνες, η Meta αύξησε την καθοδήγησή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος μεταξύ 125 και 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από ένα προηγούμενο εύρος 115 δισεκατομμυρίων έως 135 δισεκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση που όπως ανέφερε η εταιρεία, «αντανακλά τις προσδοκίες μας για υψηλότερη τιμολόγηση εξαρτημάτων φέτος και, σε μικρότερο βαθμό, πρόσθετο κόστος κέντρων δεδομένων για την υποστήριξη της χωρητικότητας του μελλοντικού έτους».

Παρόμοια με όταν η Meta αύξησε την πρόβλεψή της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες τον Οκτώβριο, ο Ζάκερμπεργκ αφιέρωσε χρόνο στην ενημέρωση των αναλυτών υπερασπιζόμενος τις τεράστιες δαπάνες της εταιρείας για τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντάς τις ως απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη βασική επιχείρηση διαδικτυακών διαφημίσεων. «Η τάση τα τελευταία χρόνια φαίνεται ξεκάθαρη, ότι βλέπουμε μια αυξανόμενη απόδοση του ποσού ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την αφοσίωση για τους ανθρώπους και την αξία για τους διαφημιστές», είπε ο Ζάκερμπεργκ. «Αυτό μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που αναμένουμε ότι θα προσφέρει αυξανόμενη αξία και τα επόμενα χρόνια».

Ο Ζάκερμπεργκ σημείωσε ότι η εταιρεία είναι «πολύ επικεντρωμένη στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεών μας» και αναπτύσσει προσαρμοσμένους επεξεργαστές με τη Broadcom ενώ επενδύει σε «σημαντικό αριθμό επεξεργαστών AMD για να συμπληρώσουν τα νέα συστήματα Nvidia που επίσης χρησιμοποιούμε».

Η οικονομική διευθύντρια της Meta, Σούζαν Λι, είπε στους αναλυτές ότι η εταιρεία χρειάζεται να δαπανήσει μεγάλα ποσά για την Τεχνητή Νοημοσύνη για να «ικανοποιήσει τις ανάγκες της υποδομής μας και να διασφαλίσει ότι μεγιστοποιούμε τη στρατηγική μας ευελιξία τα επόμενα χρόνια». Η εταιρεία πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι διαθέτει αρκετούς υπολογιστικούς πόρους για να εκπαιδεύσει περισσότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσει περισσότερα προϊόντα και να βοηθήσει την agentic AI να προωθηθεί προς τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, είπε η Λι.

Πρόσθεσε ότι οι πρόσφατες «πολυετείς συμφωνίες cloud και οι συμφωνίες αγοράς υποδομών» της Meta συνέβαλαν σε αύξηση 107 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις συμβατικές δεσμεύσεις κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Παρόλα αυτά, οι επενδυτές περιμένουν από τις Big Tech να δουν νέες πηγές εσόδων να αποδίδουν μετά από το γεγονός ότι ο Ζάκερμπεργκ πέρασε τους τελευταίους 10 μήνες αναθεωρώντας τη στρατηγική AI της εταιρείας του και φέρνοντας ακριβοπληρωμένα νέα στελέχη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Meta παρουσίασε το Muse Spark ως το πρώτο ιδιόκτητο θεμελιώδες μοντέλο της.

Η Alphabet, εν τω μεταξύ, επωφελείται από τα στοιχήματά της, συμπεριλαμβανομένων των δικών της (TPU), τα οποία ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPUs) της Nvidia. Ο διευθύνων σύμβουλος Σουντάρ Πιτσάι αναφέρθηκε στην «ορμή» των τσιπ της επιχείρησης αρκετές φορές στο conference call που ακολούθησε τα οικονομικά αποτελέσματα.

«Υπάρχει τεράστια ζήτηση τόσο για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης όσο και για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου ενδιαφέροντος για τις προσφορές GPU μας, καθώς και για τις TPU», είπε.

