Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
AI 11 Απριλίου 2026, 20:35

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει συγκριθεί με προηγούμενες τεχνολογικές μεταμορφώσεις, από την ατμομηχανή μέχρι το διαδίκτυο. Ωστόσο, η αναλογία απλουστεύει υπερβολικά τα πράγματα. Οι προηγούμενες μεταμορφώσεις αναδιαμόρφωσαν ουσιαστικά το πώς παράγουν οι οικονομίες. Η μετάβαση στην AI αναδιαμορφώνει επίσης τη διακυβέρνηση — αφορά όλο και περισσότερο το ποιος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.

Με την πρώτη ματιά, η AI φαίνεται να ακολουθεί ένα γνώριμο μοτίβο: μια επαναστατική τεχνολογία γενικού σκοπού που εξαπλώνεται σε διάφορους τομείς, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και μετασχηματίζοντας τις αγορές εργασίας. Ωστόσο, η συγκέντρωση οικονομικής ισχύος που παράγει δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχουμε δει σε προηγούμενες τεχνολογικές εποχές. Ένας μικρός αριθμός μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ελέγχει όλες τις υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή προηγμένης AI — υπερκλιμακούμενη υπολογιστική, τεράστια ιδιόκτητα σύνολα δεδομένων, εξειδικευμένους ημιαγωγούς και μοντέλα αιχμής.

Η μετάβαση στην AI αναδιαμορφώνει όχι μόνο το πώς παράγουν οι οικονομίες, αλλά και το ποιος θέτει τους κανόνες που τις διέπουν

Αυτή η συγκέντρωση καθοδηγείται από τα υψηλά εμπόδια εισόδου και τα αποτελέσματα δικτύου που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή οικονομία. Η εκπαίδευση και η λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI απαιτεί τεράστιες πάγιες επενδύσεις, ενέργεια και πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και δεδομένα παγκόσμιας κλίμακας. Ως αποτέλεσμα, η AI αναδύεται όχι ως μια ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία, αλλά ως μια τεχνολογία της οποίας οι βασικές δυνατότητες —και οι οικονομικές πρόσοδοι— συγκεντρώνονται σε λίγους εταιρικούς και γεωγραφικούς κόμβους.

Μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου έχει επικεντρωθεί στις οικονομικές συνέπειες αυτής της συγκέντρωσης: στην πιθανότητα εκτοπισμού θέσεων εργασίας, στην αυξανόμενη ανισότητα και στη διεύρυνση των χασμάτων μεταξύ των τεχνολογικών ηγετών και των ουραγών. Αυτές οι ανησυχίες είναι πραγματικές. Αλλά οι πιο βαθιές επιπτώσεις της AI ίσως τελικά αποδειχθούν πολιτικές παρά καθαρά οικονομικές.

Oι εταιρείες που ελέγχουν τα θεμελιώδη μοντέλα αποκτούν ρόλους οιονεί διακυβέρνησης που ιστορικά ανήκαν σε δημόσιους θεσμούς

Όταν ο έλεγχος επί θεμελιωδών τεχνολογιών συγκεντρώνεται, η ισχύς στην αγορά μπορεί να εξελιχθεί σε εξουσία καθορισμού κανόνων. Σε παλαιότερες βιομηχανικές εποχές, οι κυρίαρχες εταιρείες ασκούσαν σημαντική οικονομική επιρροή, αλλά η εξουσία να καθορίζουν τους κανόνες της αγοράς —η πολιτική ανταγωνισμού, τα εργασιακά πρότυπα, η χρηματοοικονομική ρύθμιση— παρέμενε σε μεγάλο βαθμό σε δημόσια χέρια. Σήμερα αυτό το όριο γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτο.

Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες δεν λειτουργούν απλώς εντός των ρυθμιστικών συστημάτων· τα διαμορφώνουν ενεργά. Καθώς τα συστήματα AI ενσωματώνονται στα χρηματοοικονομικά, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και την επικοινωνία, οι εταιρείες που ελέγχουν τα θεμελιώδη μοντέλα και τις υπολογιστικές υποδομές αποκτούν ρόλους οιονεί διακυβέρνησης. Οι αποφάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό, την πρόσβαση, την τιμολόγηση και την ανάπτυξη των μοντέλων φέρουν ευρείες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Σε παλαιότερες εποχές, η τεχνολογική ισχύς μεταφραζόταν σε οικονομική κυριαρχία. Στην εποχή της AI, κινδυνεύει να μεταφραστεί και σε ικανότητα διακυβέρνησης.

Το παράδοξο της διακυβέρνησης

Αυτή η δυναμική παράγει ένα εντυπωσιακό παράδοξο: οι συζητήσεις με σημαντικές επιπτώσεις για την εθνική ασφάλεια, τον οικονομικό ανταγωνισμό και τη διακυβέρνηση της πληροφορίας διαμορφώνονται όλο και περισσότερο όχι από δημόσιους θεσμούς, αλλά από τις στρατηγικές επιλογές και τους ανταγωνισμούς ενός μικρού αριθμού ιδιωτικών εταιρειών τεχνολογίας.

Αυτή η μεταμόρφωση εκτυλίσσεται σε μια στιγμή που πολλές δημοκρατίες βιώνουν ήδη αυξημένη πόλωση και αυξανόμενη δυσπιστία προς τους πολιτικούς θεσμούς. Την τελευταία δεκαετία, οικονομολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες έχουν καταγράψει πώς η οικονομική αναστάτωση και η αίσθηση απώλειας ελέγχου συνέβαλαν στην άνοδο των λαϊκιστικών κινημάτων. Τα εμπορικά σοκ, η αυτοματοποίηση και η σταθερή εκχώρηση της εξουσίας χάραξης πολιτικής σε μη εκλεγμένους εμπειρογνώμονες και γραφειοκρατικές υπηρεσίες καλλιέργησαν μια διάχυτη αίσθηση ότι οι βασικές αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών λαμβάνονται εκτός της δημοκρατικής εμβέλειας.

Οι μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες και τα λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται έναν δομικό σκεπτικισμό απέναντι σε ρυθμιστικές αρχές

Η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να εντείνει αυτή την αντίληψη. Όπως και προηγούμενα κύματα τεχνολογικής αλλαγής, δημιουργεί σημαντικές εντάσεις ως προς την κατανομή: μεταξύ εργαζομένων υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης, πρωτοπόρων και καθυστερημένων περιοχών, κεφαλαίου και εργασίας. Ωστόσο, εισάγει επίσης μια πιο ανεπαίσθητη πηγή πολιτικής τριβής: την αυξανόμενη αίσθηση ότι τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα κυβερνώνται όλο και περισσότερο από αδιαφανή τεχνολογικά συστήματα που ελέγχονται από απόμακρους εταιρικούς δρώντες. Η πολιτική οικονομία της AI δεν αφορά μόνο το ποιος γίνεται πλουσιότερος — αφορά το ποιος παίρνει τις αποφάσεις.

Μια απροσδόκητη συμμαχία

Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και της σύγχρονης λαϊκιστικής πολιτικής είναι πιο περίπλοκη από μια απλή αντίθεση. Από ορισμένες απόψεις, τα δομικά κίνητρα που αντιμετωπίζουν αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται. Τόσο οι κυρίαρχες ψηφιακές πλατφόρμες όσο και τα λαϊκιστικά κινήματα μοιράζονται έναν βαθύ σκεπτικισμό απέναντι στους θεσμικούς περιορισμούς που επιβραδύνουν τη λήψη αποφάσεων και επιβάλλουν εποπτεία.

Οι ρυθμιστικές αρχές, τα ανεξάρτητα δικαστήρια και οι πολυμερείς δομές διακυβέρνησης παρουσιάζονται συστηματικά από τους λαϊκιστές ηγέτες ως εμπόδια στην αποφασιστική πολιτική δράση. Για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, τα ίδια αυτά θεσμικά πλαίσια μπορεί να φαντάζουν ως εμπόδια στην ταχεία επέκταση κλίμακας, στην επέκταση της αγοράς ή στην πρόσβαση και χρήση δεδομένων. Τα κίνητρα διαφέρουν, αλλά η λογική συγκλίνει: τα ψηφιακά μονοπώλια και η λαϊκιστική πολιτική τείνουν να αντιμετωπίζουν τους θεσμικούς περιορισμούς λιγότερο ως διασφαλίσεις της δημοκρατικής διακυβέρνησης και περισσότερο ως εμπόδια στην ταχύτητα, την κλίμακα και τον έλεγχο.

Η κεντρική πρόκληση της εποχής της AI δεν είναι το αν οι μηχανές θα ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, αλλά το αν οι υποδομές που διαμορφώνουν τη συλλογική ζωή θα παραμείνουν υπό δημοκρατική διακυβέρνηση ή αν θα ολισθήσουν προς τη συγκεντρωμένη ιδιωτική εξουσία

Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις απεικονίζουν ζωηρά αυτή τη δυναμική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκετές προτάσεις που συνδέονται με λαϊκιστικές πολιτικές ατζέντες —από την αποδυνάμωση ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών μέχρι τη μείωση της επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ή τον περιορισμό του πεδίου της ομοσπονδιακής εποπτείας στις ψηφιακές πλατφόρμες— θα διεύρυναν ουσιαστικά τον χώρο λειτουργίας των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Παρόμοια μοτίβα μπορούν να παρατηρηθούν και αλλού, όπου οι επιθέσεις σε δικαστήρια, ρυθμιστικές αρχές ή υπερεθνικούς θεσμούς έχουν συχνά ως παρενέργεια τη διάβρωση των θεσμικών περιορισμών που ιστορικά μεσολαβούσαν στη σχέση μεταξύ των αγορών και της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν τεχνολογίες των οποίων τα βασικά στοιχεία βρίσκονται εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Το περιβάλλον της πληροφορίας ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Οι ψηφιακές πλατφόρμες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο παράγονται, διανέμονται και εμπορευματοποιούνται οι πληροφορίες. Οι πολιτικοί δρώντες βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτές τις υποδομές για να κινητοποιήσουν υποστήριξη και να επικοινωνήσουν με τους ψηφοφόρους, συχνά παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς μεσάζοντες όπως τα κόμματα, τα συνδικάτα και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Η AI είναι έτοιμη να βαθύνει αυτόν τον μετασχηματισμό. Τα συστήματα παραγωγικής AI αρχίζουν να αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο παράγονται και κυκλοφορούν κείμενα, εικόνες και βίντεο, θολώνοντας τα όρια μεταξύ αυθεντικής και συνθετικής πληροφορίας — και όλο και περισσότερο μεταξύ αληθινού και ψευδούς. Ο έλεγχος επί των θεμελιωδών μοντέλων και των υπολογιστικών υποδομών αποκτά ραγδαία στρατηγική σημασία, όχι μόνο για τον οικονομικό ανταγωνισμό αλλά και για τη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτικού διαλόγου.

Κυβερνώντας την τεχνολογία;

Τίποτα από αυτά δεν είναι μοιραίο. Οι τεχνολογικές επαναστάσεις δεν έχουν προκαθορισμένες συνέπειες και δεν διαβρώνουν αυτόματα τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε μορφή κοινωνικής αλλαγής, οι πολιτικές τους συνέπειες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πώς κυβερνάται η μετάβαση και πώς κατανέμονται τα οφέλη.

Για την Ευρώπη ειδικότερα, η πρόκληση είναι οξεία. Η ήπειρος έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στη ρύθμιση των ψηφιακών αγορών, ωστόσο παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από εξωτερικούς παρόχους για τις βασικές υποδομές της AI. Αυτή η ασυμμετρία εγείρει ένα βαθύτερο ερώτημα: μπορούν οι δημοκρατικές κοινωνίες να κυβερνήσουν αποτελεσματικά τεχνολογίες των οποίων οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό εκτός του πολιτικού τους ελέγχου;

Ελλείψει αυτής της ικανότητας, η διακυβέρνηση της AI κινδυνεύει να ολισθήσει προς ένα σύστημα στο οποίο η ιδιωτική τεχνολογική ισχύς θα ορίζει όλο και περισσότερο τα όρια της δημοκρατικής εξουσίας.

Το καθοριστικό ερώτημα της εποχής μας ίσως να μην είναι αν οι μηχανές θα γίνουν πιο έξυπνες από τους ανθρώπους, αλλά αν οι υποδομές που διαμορφώνουν τη συλλογική ζωή θα παραμείνουν υπό τη διακυβέρνηση δημοκρατικών θεσμών αντί μιας ολοένα και πιο συγκεντρωμένης ιδιωτικής εξουσίας. Το αν η AI θα αποδειχθεί συμβατή με τη δημοκρατική διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί λιγότερο από την ίδια την τεχνολογία και περισσότερο από το πώς είναι δομημένη η εξουσία πάνω στην ανάπτυξη και την εξάπλωσή της — και από το ποιος τελικά θα γράψει τους κανόνες.

World
Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

Τεχνητή νοημοσύνη και ψυχική υγεία: Μια νέα πραγματικότητα ανάμεσα σε αλγόριθμους και ανθρώπινες ανάγκες
Η Google.org ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση γραμμών βοήθειας διεθνώς, ενώ επενδύει και στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας

Δεν είναι μόνο η ανεργία: Τα μόνιμα σημάδια της απόλυσης λόγω AI
Οι απολύσεις λόγω AI κοστίζουν περισσότερο από έναν μισθό. Νέα έρευνα αποκαλύπτει τις μακροχρόνιες συνέπειες: από μόνιμα μειωμένα εισοδήματα μέχρι καθυστερήσεις στην απόκτηση σπιτιού και οικογένειας.

Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

AI: Τι πρέπει να μάθουμε στα παιδιά για να είναι έτοιμα για ένα μέλλον που διαμορφώνεται απ’την τεχνητή νοημοσύνη;
Με βάση την τρέχουσα πορεία, φαίνεται πολύ πιθανό ότι οδεύουμε προς ένα μέλλον «σταδιακής αποδυνάμωσης», όπως το περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές στον τομέα της AI

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Φρουτο-δυστοπία, AI slop και μισογυνισμός: Τι είναι το «fruit drama» που έχει καταλάβει το TikTok;
Μια φράουλα με πουκάμισο με βαθύ ντεκολτέ και μίνι φούστα σκύβει να σηκώσει ένα στυλό από το πάτωμα. Μια ομάδα από μπανάνες με κοστούμια την παρακολουθεί. Αυτό το βίντεο στο TikTok έχει σχεδόν 900.000 προβολές

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

