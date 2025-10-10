H Νέα Υόρκη μηνύει τα μεγαλύτερα ονόματα της Big Tech

Οι Meta, Alphabet, Snap και ByteDance δημιούργησαν «δημόσια όχληση» και «κρίση ψυχικής υγείας των νέων», εκμεταλλευόμενες σκόπιμα την ψυχολογία των νεαρών χρηστών για να τους κρατήσουν εθισμένους ισχυρίζεται η πόλη της Νέας Υόρκης σε αγωγή 327 σελίδων που κατατέθηκε την Τετάρτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Η πόλη ισχυρίστηκε στην αγωγή ότι οι αλγόριθμοι των πλατφορμών έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την εμπλοκή εις βάρος της ψυχικής υγείας των παιδιών, συμβάλλοντας στην απώλεια ύπνου, τη χρόνια απουσία και την επικίνδυνη συμπεριφορά όπως το «surfing στο μετρό», που σημαίνει επιβίβαση στην οροφή κινούμενων συρμών. Όλες αυτές οι συμπεριφορές, ανέφερε η καταγγελία, κοστίζουν πολύ στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και το δημόσιο σύστημα υγείας.

«Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους εφήβους έχει πρόσφατα εμπλακεί σε ανησυχητικές αυξήσεις στην επικίνδυνη και ακόμη και θανατηφόρα δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη», ισχυρίζεται η αγωγή. «Ένας τέτοιος επικίνδυνος τύπος συμπεριφοράς που είναι γνωστό ότι εξαπλώνεται μέσω viral αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το «surfing στο μετρό”»

Η αγωγή επικαλέστηκε στοιχεία από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης ότι τουλάχιστον 16 έφηβοι έχουν πεθάνει σε τέτοια περιστατικά από το 2023, συμπεριλαμβανομένων δύο κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών, τα οποία πέθαναν αυτόν τον μήνα.

«Οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις βλάβες που έχει προκαλέσει η συμπεριφορά τους στους νέους της Νέας Υόρκης και στα εκπαιδευτικά και δημόσιας υγείας οικοσυστήματα των εναγόντων της Νέας Υόρκης», έγραψαν οι ενάγοντες στην καταγγελία. «Ως έχει τώρα η κατάσταση, οι ενάγοντες της Νέας Υόρκης αφήνονται να μετριάσουν την όχληση και να πληρώσουν τον λογαριασμό».

Καταστρέφουν τους νέους

Το Νομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης δήλωσε σε απάντηση του στο Business Insider ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν οδηγήσει σε «ουσιαστική παρέμβαση» στις λειτουργίες της σχολικής περιφέρειας και στα δημόσια νοσοκομεία που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε νέους.

Η σχολική περιφέρεια της πόλης της Νέας Υόρκης και η New York City Health and Hospitals Corporation είναι επίσης ενάγοντες στην υπόθεση. Ο επίτροπος υγείας της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Business Insider ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία τον Ιανουάριο του 2024.

Μεταξύ των εναγομένων, η Meta είναι ο ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, η Snap διαχειρίζεται το Snapchat και η Alphabet κατέχει την Google και το YouTube. Η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει μια συμφωνία για την ByteDance να πουλήσει το TikTok, αλλά η κινεζική εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει την πλατφόρμα μέχρι στιγμής.

«Αυτές οι αγωγές παρερμηνεύουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του YouTube και οι ισχυρισμοί απλώς δεν είναι αληθείς», δήλωσε στο Business Insider ο Χοσέ Καστανέντα, εκπρόσωπος της Google. «Το YouTube είναι μια υπηρεσία streaming όπου οι άνθρωποι έρχονται για να παρακολουθήσουν τα πάντα, από ζωντανά αθλητικά γεγονότα μέχρι podcasts και τους αγαπημένους τους δημιουργούς, κυρίως σε τηλεοπτικές οθόνες, όχι ένα κοινωνικό δίκτυο όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν για να συναντηθούν με φίλους».

Οι ιδιοκτήτες γιγάντων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο στόχαστρο των νομοθετών και έχουν κληθεί σε ακροάσεις της Γερουσίας για κατηγορίες για βλάβη και εκμετάλλευση παιδιών. Το 2024, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, αντιμετώπισε μια αίθουσα γεμάτη οικογένειες που δήλωσαν ότι τα παιδιά τους είχαν υποστεί βλάβη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νέα Υόρκη αποσύρθηκε από μια παρόμοια δίκη που είχε ανακοινώσει ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς τον Φεβρουάριο του 2024, η οποία εκκρεμούσε στα δικαστήρια της πολιτείας της Καλιφόρνια, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει στη νέα ομοσπονδιακή δίκη.

