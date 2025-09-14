newspaper
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Γιατί οι CEO των Big Tech «αποθεώνουν» τον Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:15

Γιατί οι CEO των Big Tech «αποθεώνουν» τον Τραμπ

Το ρεσιτάλ κολακείας των επικεφαλής Big Tech όπως της Google, Microsoft, OpenAI και Apple

Σε έναν ανταγωνισμό κολακείας προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκαν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών σε δείπνο στον Λευκό Οίκο για την υποστήριξη πρωτοβουλίας τεχνητής νοημοσύνης υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ, καθώς η βιομηχανία σπεύδει να δείξει υποστήριξη και να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Σάτια Ναντέλα, και άλλοι διευθύνοντες σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων των Σαμ Άλτμαν της OpenAI, Σούνταρ Πιτσάι της Google και Τιμ Κουκ της Apple, συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο, καθώς στελέχη τεχνολογίας ενέκριναν ένα σχέδιο για να βοηθήσουν τα παιδιά της Αμερικής να μάθουν να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφεραν οι Financial Times.

Ο πρόεδρος, παρά τις εκάστοτε τριβές του με το καθένα τους, επαίνεσε τους διευθύνοντες συμβούλους της τεχνολογίας και είπε ότι η κυβέρνησή του κάνει «εύκολη» την κατασκευή των κέντρων δεδομένων που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, με «ηλεκτρική χωρητικότητα και… λήψη αδειών».

Από τις εκδηλώσεις απουσίαζε αξιοσημείωτα ο επικεφαλής της xAI Ίλον Μασκ

Οι σκηνές θύμιζαν την ορκωμοσία του Τραμπ τον Ιανουάριο, όταν ισχυροί ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ παρευρέθηκαν αφού δώρισαν εκατομμύρια δολάρια στην επιτροπή ορκωμοσίας του.

Οι επικεφαλής των Big Tech έχουν προσπαθήσει να κερδίσουν την εύνοια του Τραμπ από τις περσινές εκλογές, καθώς επιδιώκουν χαλαρότερη ρύθμιση, μεγαλύτερες δημόσιες επιδοτήσεις και ανακούφιση από τους δασμούς για τις εταιρείες τους. Πολλοί αντιμετωπίζουν επίσης την προοπτική διάλυσης σε πολυάριθμες αγωγές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που έχουν καταθέσει κρατικές αρχές.

Επικίνδυνη η διαφωνία με Τραμπ

Η διαμάχη των Big Tech με τον πρόεδρο έχει αποδειχθεί επικίνδυνη, καθώς ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε μεμονωμένες εταιρείες – και έχει απειλήσει με στοχευμένους δασμούς εναντίον ομάδων όπως η Apple – για να τις ευθυγραμμίσει με την ατζέντα του σε θέματα όπως η προώθηση της αμερικανικής μεταποίησης και η απορρόφηση του κόστους των δασμών.

Η Microsoft δήλωσε την Πέμπτη ότι θα υποστηρίξει την πρωτοβουλία τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου προσφέροντας σε όλους τους φοιτητές των ΗΠΑ δωρεάν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης Copilot. Ο Ναντέλα δεσμεύτηκε επίσης να επεκτείνει το πρόγραμμα Copilot σε μαθητές και δασκάλους δημοτικού και γυμνασίου, στο πλαίσιο της δέσμευσής του να δωρίσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες στον πρόεδρο, την πρώτη κυρία και ολόκληρη την κυβέρνηση που έκαναν εθνική προτεραιότητα την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για να αξιοποιήσει τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ναντέλα σε ένα βίντεο στο X.

Ο Άλτμαν ανακοίνωσε μια πλατφόρμα εργασίας OpenAI και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης σε συνεργασία με εργοδότες, συμπεριλαμβανομένης της Walmart. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να διαπιστεύσει 10 εκατομμύρια Αμερικανούς έως το 2030, αφού ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της.

Ο συνιδρυτής της OpenAI έχτιζε δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ το 2025, μετά από προηγούμενες επικρίσεις προς τον πρόεδρο. Έχει παρουσιάσει την τεχνολογία της εταιρείας του σε νομοθέτες και προσωπικό του Λευκού Οίκου και έχει τονίσει τον πιθανό αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αμερικανική οικονομία.

Εγκώμια χωρίς τέλος

«Σας ευχαριστούμε που είστε ένας πρόεδρος τόσο φιλοεπιχειρηματικός και φιλοκαινοτόμος. Είναι μια πολύ αναζωογονητική αλλαγή. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τι κάνετε για να κάνετε όλες τις εταιρείες μας και ολόκληρη τη χώρα μας τόσο επιτυχημένες», δήλωσε ο Άλτμαν στο δείπνο στον Λευκό Οίκο.

Ο Πιτσάι της Google, τόνισε το σχέδιο της εταιρείας να επενδύσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εκπαίδευση με τεχνητή νοημοσύνη τα επόμενα τρία χρόνια.

«Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και να υποστηρίζω την προεδρική πρόκληση της πρώτης κυρίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, εμπνέετε τους νέους», είπε. «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τη συνεργασία όλων σε αυτήν την αίθουσα, και στην πρώτη κυρία και την κυβέρνηση που ηγήθηκαν».

Από τις εκδηλώσεις απουσίαζε αξιοσημείωτα ο Ίλον Μασκ, ο οποίος διαφώνησε δημόσια με τον Τραμπ νωρίτερα φέτος, αφού ηγήθηκε του λεγόμενου Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης. Ο Μασκ δήλωσε ότι είχε προσκληθεί, αλλά έστειλε έναν εκπρόσωπο στη θέση του.

Άλλοι προσκεκλημένοι των Big Tech ήταν ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, η διευθύνουσα σύμβουλος της Oracle, Σάφρα Κατζ, και ο εκτελεστικός διευθυντής της Palantir, Σιάμ Σανκάρ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Στη λίστα ήταν επίσης ο συνιδρυτής της Scale AI, Αλεξάντερ Γουάνγκ, ο οποίος εργάζεται τώρα στη Meta, ο Τζάρεντ Ισαάκμαν, πρώην υποψήφιος για την ηγεσία της NASA και επενδυτής στην SpaceX του Μασκ, και ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων, Τσαμάθ Παλιχαπιτίγια.

Η Μελάνια στο προσκήνιο

Οι μεγάλες τεχνολογικές ομάδες είναι μεταξύ των περισσότερων από εκατό υπογραφόντων που έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της πρώτης κυρίας. Η Μελάνια Τραμπ ξεκίνησε τον περασμένο μήνα την προεδρική πρόκληση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την τεχνολογία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ταλέντο της Αμερικής, το εργατικό μας δυναμικό, είναι προετοιμασμένο να στηρίξει την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε.

Ωστόσο, η Μελάνια Τραμπ έχει επίσης υποστηρίξει αυστηρότερους ελέγχους στις τεχνητά δημιουργημένες εικόνες και βίντεο, υποστηρίζοντας τον νόμο «Take It Down Act» που ποινικοποιεί την ανάρτηση πορνογραφικού υλικού εκδίκησης ή deepfakes και υποχρεώνει τις εταιρείες τεχνολογίας να αφαιρούν τέτοιο περιεχόμενο εντός 48 ωρών.

Πηγή: ΟΤ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
