science
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:00
Τρεις σεισμικές δονήσεις μέσα σε δέκα λεπτά στην Κρήτη
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 20:53
Παράσυρση πεζού στη Μαραθώνος - Δύο τραυματίες στο «Γεννηματάς»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Big Bang» στις επενδύσεις από τις Big Tech για την ΑΙ
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06 Φεβρουαρίου 2026, 22:40

«Big Bang» στις επενδύσεις από τις Big Tech για την ΑΙ

Απίστευτα μεγέθη κεφαλαίων των Big Tech για νέα κέντρα δεδομένων και εξοπλισμούς που απαιτούνται για τη λειτουργία τους

Δημήτρης Σταμούλης
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας (οι λεγόμενες Big Tech) των ΗΠΑ έχουν προβλέψει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα φθάσουν τα 650 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 — ένα απίστευτο μέγεθος σε μετρητά που προορίζονται για νέα κέντρα δεδομένων και τον μακρύ κατάλογο εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καλωδίων δικτύωσης και εφεδρικών γεννητριών.

Οι δαπάνες που έχουν προγραμματίσει οι Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms και Microsoft, όλες με στόχο την κυριαρχία στην ακόμη νεοσύστατη αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν μια άνευ προηγουμένου έκρηξη σε αυτόν τον αιώνα

Οι δαπάνες που έχουν προγραμματίσει οι Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms και Microsoft, όλες με στόχο την κυριαρχία στην ακόμη νεοσύστατη αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν μια άνευ προηγουμένου έκρηξη σε αυτόν τον αιώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg, οι εκτιμώμενες δαπάνες κάθε μιας από τις εταιρείες για το τρέχον έτος θα αποτελέσουν ρεκόρ για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας τα τελευταία 10 χρόνια.

Η αναζήτηση μιας σύγκρισης με τις υψηλές προβλέψεις δαπανών — οι οποίες προέκυψαν από τα αποτελέσματα των τεσσάρων εταιρειών τις τελευταίες δύο εβδομάδες — απαιτεί να επιστρέψουμε τουλάχιστον στην τηλεπικοινωνιακή φούσκα της δεκαετίας του 1990, και ίσως στην κατασκευή των σιδηροδρομικών δικτύων των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα ή στις μεταπολεμικές ομοσπονδιακές επενδύσεις σε διαπολιτειακούς αυτοκινητόδρομους ή ακόμα και στα προγράμματα ανακούφισης της εποχής του New Deal.

Οι ολοένα και μεγαλύτεροι αριθμοί — συνολικά, μια εκτιμώμενη αύξηση 60% σε σχέση με πέρυσι — σημαίνουν μια ακόμη επιτάχυνση στο κύμα κατασκευής κέντρων δεδομένων που λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο. Ο αγώνας για την κατασκευή αυτών των εκτεταμένων εγκαταστάσεων, που φιλοξενούν ράφια με θορυβώδεις διακομιστές που τροφοδοτούνται από ακριβούς επεξεργαστές, έχει περιορίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την αύξηση των τιμών για άλλους χρήστες και έχει φέρει τους κατασκευαστές τέτοιων έργων σε σύγκρουση με κοινότητες που ανησυχούν για τον ανταγωνισμό για την ενέργεια ή το νερό. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο οι δαπάνες κατασκευής από μια μικρή ομάδα πλούσιων εταιρειών, που ήδη αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, να στρεβλώσουν τα συνολικά οικονομικά στοιχεία, επισημαίνει το Bloomberg.

Οι τέσσερις εταιρείες «βλέπουν τον αγώνα για την παροχή υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης ως την επόμενη αγορά όπου ο νικητής θα πάρει τα πάντα ή θα πάρει τα περισσότερα», δήλωσε ο Gil Luria, αναλυτής της DA Davidson. «Και καμία από αυτές δεν είναι διατεθειμένη να χάσει».

Οι επενδύσεις σε υπερμεγέθεις υποδομές εκτινάσσονται στα ύψη Εκτιμήσεις για το 2026 με βάση το μέσο όρο των προβλέψεων, Bloomberg (MSFT)

Τι δαπανούν οι Big Tech

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta ανακοίνωσε ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν έως και 135 δισεκατομμύρια δολάρια — μια πιθανή αύξηση περίπου 87%. Την ίδια μέρα, η Microsoft ανακοίνωσε αύξηση 66% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα δαπανήσει σχεδόν 105 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο. Η είδηση προκάλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της αγοραίας αξίας για οποιαδήποτε μετοχή.

Οι δαπάνες μεταμορφώνουν εταιρείες που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν σχετικά μικρό φυσικό αποτύπωμα, ακόμη και όταν οι ψηφιακές υπηρεσίες τους έφτασαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, κατασκευαστές εξοπλισμού, σιδηροδρομικές εταιρείες, αμυντικές βιομηχανίες, εταιρείες ασύρματης τηλεφωνίας, εταιρείες παράδοσης δεμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, μαζί με τις Exxon Mobil, Intel, Walmart και τις θυγατρικές της General Electric — 21 εταιρείες — προβλέπεται να δαπανήσουν συνολικά 180 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξε το Bloomberg.

Η Alphabet, που ιδρύθηκε σε ένα γκαράζ νότια του Σαν Φρανσίσκο το 1998, συντάραξε τους επενδυτές την Τετάρτη όταν αποκάλυψε μια πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες που ξεπερνούσε όχι μόνο τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και τις δαπάνες ενός τεράστιου τμήματος της αμερικανικής βιομηχανίας — σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 185 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Amazon την Πέμπτη ξεπέρασε αυτό το ποσό με προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, προκαλώντας επίσης την πτώση των μετοχών της.

Συνολικά, οι τέσσερις εταιρείες έχουν χάσει πάνω από 660 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία από την ανακοίνωση των τελευταίων τους κερδών και προοπτικών, με την Amazon να οδεύει προς περισσότερες απώλειες την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές της υποχώρησαν σχεδόν 8% στις πρώτες συναλλαγές.

O ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Κάθε τεχνολογικός γίγαντας έχει χαράξει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία για την ανάκτηση των επενδύσεών του, αλλά οι δαπάνες τους βασίζονται στην ίδια προϋπόθεση: ότι το ChatGPT της OpenAI και τα ανταγωνιστικά εργαλεία που είναι ικανά να δημιουργούν κείμενο και να εμφανίζουν στοιχεία ανθρώπινης λογικής θα διαδραματίσουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους στην εργασία και στο σπίτι.

Η κατασκευή των προηγμένων μοντέλων λογισμικού που καθιστούν δυνατή αυτή την αλλαγή είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί τη σύνδεση χιλιάδων τσιπ που πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες δολάρια το καθένα. Εξ ου και τα μεγάλα έξοδα. Οι δαπάνες βασίζονται επίσης στην ιδέα ότι τα τελικά προϊόντα θα οδηγήσουν σε εκθετικά υψηλότερα μελλοντικά έσοδα.

Οι δαπάνες μεταμορφώνουν εταιρείες που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν σχετικά μικρό φυσικό αποτύπωμα, ακόμη και όταν οι ψηφιακές υπηρεσίες τους έφτασαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Για μεγάλο μέρος της ύπαρξής τους, η Meta και η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, θεωρούσαν τα πολυτελή εταιρικά τους συγκροτήματα και τους χώρους γραφείων ως σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων στον πραγματικό κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών τους αφορούσε μισθούς και χορηγήσεις μετοχών για τους μηχανικούς και τους πωλητές που εργάζονταν εκεί.

Αυτό πλέον έχει ανατραπεί. Πέρυσι, η Meta ξόδεψε περισσότερα σε επενδυτικά έργα παρά σε έρευνα και ανάπτυξη — κυρίως σε μισθούς μηχανικών — για πρώτη φορά σε έξι χρόνια. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram στο τέλος του περασμένου έτους κατείχε 176 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα και εξοπλισμό, περίπου πέντε φορές το ποσό που κατείχε στο τέλος του 2019.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες-ρεκόρ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών

Υψηλές φιλοδοξίες

Καθώς οι αριθμοί αυξάνονται, αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν όλες οι εταιρείες θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τις υψηλές φιλοδοξίες τους. Από τη στιγμή που η κατασκευή των κέντρων δεδομένων έχει ενταθεί, ήδη ανταγωνίζονται για τον περιορισμένο αριθμό ηλεκτρολόγων, φορτηγών τσιμέντου και τσιπ της Nvidia που παράγονται στα εργοστάσια της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). «Υπάρχουν και θα υπάρχουν εμπόδια», δήλωσε ο Luria.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα του πώς θα το χρηματοδοτήσουν. Η Meta και η Google, των οποίων τα κέρδη προέρχονται κυρίως από την ψηφιακή διαφήμιση, η Amazon, ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής και πάροχος υπηρεσιών cloud computing, και η Microsoft, ο μεγαλύτερος πωλητής επιχειρηματικού λογισμικού, κυριαρχούν στον κλάδο τους και διαθέτουν άφθονα χρηματικά αποθέματα. Η προθυμία τους να επενδύσουν τεράστια ποσά από αυτά τα χρήματα σε ένα μέλλον που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι αυτά τα αποθέματα, αλλά και η υπομονή των επενδυτών, θα τεθούν σε δοκιμασία.

«Είχατε αυτές τις μηχανές παραγωγής μετρητών», είπε ο Tomasz Tunguz, επενδυτής στη Theory Ventures, ο οποίος νωρίτερα στην καριέρα του εργάστηκε στη Google. «Τώρα, ξαφνικά χρειάζονται αυτά τα μετρητά, και χρειάζονται περισσότερα, οπότε δανείζονται».

Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα των blue-chip ομολόγων, των junk debt, των ιδιωτικών πιστώσεων και των σύνθετων πιστωτικών χαρτοφυλακίων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία που έπληξαν τις αγορές έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Πέρυσι, εταιρείες και έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αξιοποίησαν τις αγορές χρέους για τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια δολάρια — πιθανώς ένα σημαντικά υποτιμημένο ποσό, καθώς πολλές συναλλαγές είναι ιδιωτικές. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εκδόσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για το 2026.

Ο Tunguz, ο οποίος δημοσίευσε πέρυσι ένα blog στο οποίο συνέκρινε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης με προηγούμενες επενδυτικές φρενίτιδες, λέει ότι αυτές δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανόδου τους, «αποτελούν όλες τεράστιους καταλύτες για την οικονομία», όπως είπε.

Αυτό που είναι πιο σίγουρο είναι ότι οι επενδυτές που έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών κατά το παρελθόν έτος έχουν δείξει μεγαλύτερη διστακτικότητα ενόψει της εκτίναξης των κεφαλαιουχικών δαπανών σε όλους τους τομείς, σε ορισμένες περιπτώσεις πουλώντας ακόμη και όταν οι κύριες δραστηριότητές τους — από την διαδικτυακή διαφήμιση και την αναζήτηση στο διαδίκτυο έως το ηλεκτρονικό εμπόριο και το λογισμικό παραγωγικότητας — παρέμειναν σταθερές και τα έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

«Τι τρομάζει τον κόσμο; Σίγουρα η αφήγηση των αναλυτών και η ρητορική» σχετικά με το ρυθμό με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αναστατώσει τις επιχειρήσεις, είπε στο Bloomberg ο Steve Lucas, διευθύνων σύμβουλος της Boomi, μιας εταιρείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να συνενώσουν τα δεδομένα και το λογισμικό τους.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Business
Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Metlen: Σταθερά θετική και η Citi – Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream science
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη
Κόσμος 06.02.26

Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία του γιου του Μουαμάρ Καντάφι, Σαΐφ στη Λιβύη

Λίγες χιλιάδες νοσταλγοί του Μουαμάρ Καντάφι, αλλά και πολιτικοί φίλοι του ίδιου του Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, συγκεντρώθηκαν στο Μπάνι Ουαλίντ, στη Λιβύη για να θρηνήσουν για τον δολοφονημένο ηγέτη.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιντς – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 25η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων, σύμφωνα με τον ΟΗΕ
ΟΗΕ 06.02.26

Περισσότερα από 4 εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν με ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων το 2026

Ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Σύνταξη
Εθνική πόλο Γυναικών: Αποθεωτική υποδοχή για τα κορίτσια της ελληνικής υδατοσφαίρισης (vids+pics)
Άλλα Αθλήματα 06.02.26

Εθνική πόλο: Αποθεωτική υποδοχή για τα «χάλκινα» κορίτσια (vids+pics)

Την αποθέωση γνώρισε η αποστολή της Εθνικής ομάδας πόλο Γυναικών στο «Ελ. Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από τη Μαδέιρα της Πορτογαλίας όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα
Ανακάλυψη 06.02.26

Όπλα στους τάφους, μνήμη στο χώμα: Τι μας λένε τα αγγλοσαξονικά σπαθιά στις παιδικές ταφές του Μεσαίωνα

Τέσσερα πρώιμα αγγλοσαξονικά σπαθιά και οι τάφοι δύο παιδιών, θαμμένων με όπλα και σύμβολα εξουσίας, αποκαλύπτουν ότι στον πρώιμο Μεσαίωνα τα όπλα δεν όριζαν μόνο τη μάχη, αλλά τη μνήμη, τη γενεαλογία και τις ανεκπλήρωτες ζωές που χαράσσονταν στο τοπίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Η ΕΔΕ για το δυστύχημα στη Χίο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο.

Σύνταξη
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο