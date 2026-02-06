«Big Bang» στις επενδύσεις από τις Big Tech για την ΑΙ

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας (οι λεγόμενες Big Tech) των ΗΠΑ έχουν προβλέψει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα φθάσουν τα 650 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 — ένα απίστευτο μέγεθος σε μετρητά που προορίζονται για νέα κέντρα δεδομένων και τον μακρύ κατάλογο εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καλωδίων δικτύωσης και εφεδρικών γεννητριών.

Οι δαπάνες που έχουν προγραμματίσει οι Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms και Microsoft, όλες με στόχο την κυριαρχία στην ακόμη νεοσύστατη αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν μια άνευ προηγουμένου έκρηξη σε αυτόν τον αιώνα

Οι δαπάνες που έχουν προγραμματίσει οι Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms και Microsoft, όλες με στόχο την κυριαρχία στην ακόμη νεοσύστατη αγορά εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν μια άνευ προηγουμένου έκρηξη σε αυτόν τον αιώνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg, οι εκτιμώμενες δαπάνες κάθε μιας από τις εταιρείες για το τρέχον έτος θα αποτελέσουν ρεκόρ για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες οποιασδήποτε μεμονωμένης εταιρείας τα τελευταία 10 χρόνια.

Η αναζήτηση μιας σύγκρισης με τις υψηλές προβλέψεις δαπανών — οι οποίες προέκυψαν από τα αποτελέσματα των τεσσάρων εταιρειών τις τελευταίες δύο εβδομάδες — απαιτεί να επιστρέψουμε τουλάχιστον στην τηλεπικοινωνιακή φούσκα της δεκαετίας του 1990, και ίσως στην κατασκευή των σιδηροδρομικών δικτύων των ΗΠΑ τον 19ο αιώνα ή στις μεταπολεμικές ομοσπονδιακές επενδύσεις σε διαπολιτειακούς αυτοκινητόδρομους ή ακόμα και στα προγράμματα ανακούφισης της εποχής του New Deal.

Οι ολοένα και μεγαλύτεροι αριθμοί — συνολικά, μια εκτιμώμενη αύξηση 60% σε σχέση με πέρυσι — σημαίνουν μια ακόμη επιτάχυνση στο κύμα κατασκευής κέντρων δεδομένων που λαμβάνει χώρα σε όλο τον κόσμο. Ο αγώνας για την κατασκευή αυτών των εκτεταμένων εγκαταστάσεων, που φιλοξενούν ράφια με θορυβώδεις διακομιστές που τροφοδοτούνται από ακριβούς επεξεργαστές, έχει περιορίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό, έχει προκαλέσει ανησυχίες για την αύξηση των τιμών για άλλους χρήστες και έχει φέρει τους κατασκευαστές τέτοιων έργων σε σύγκρουση με κοινότητες που ανησυχούν για τον ανταγωνισμό για την ενέργεια ή το νερό. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο οι δαπάνες κατασκευής από μια μικρή ομάδα πλούσιων εταιρειών, που ήδη αντιπροσωπεύουν ένα αυξανόμενο μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, να στρεβλώσουν τα συνολικά οικονομικά στοιχεία, επισημαίνει το Bloomberg.

Οι τέσσερις εταιρείες «βλέπουν τον αγώνα για την παροχή υπολογιστικής ισχύος τεχνητής νοημοσύνης ως την επόμενη αγορά όπου ο νικητής θα πάρει τα πάντα ή θα πάρει τα περισσότερα», δήλωσε ο Gil Luria, αναλυτής της DA Davidson. «Και καμία από αυτές δεν είναι διατεθειμένη να χάσει».

Τι δαπανούν οι Big Tech

Την περασμένη εβδομάδα, η Meta ανακοίνωσε ότι οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες θα αυξηθούν έως και 135 δισεκατομμύρια δολάρια — μια πιθανή αύξηση περίπου 87%. Την ίδια μέρα, η Microsoft ανακοίνωσε αύξηση 66% στις κεφαλαιουχικές δαπάνες του δεύτερου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα δαπανήσει σχεδόν 105 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες για το οικονομικό έτος που λήγει τον Ιούνιο. Η είδηση προκάλεσε τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της αγοραίας αξίας για οποιαδήποτε μετοχή.

Οι δαπάνες μεταμορφώνουν εταιρείες που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν σχετικά μικρό φυσικό αποτύπωμα, ακόμη και όταν οι ψηφιακές υπηρεσίες τους έφτασαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, κατασκευαστές εξοπλισμού, σιδηροδρομικές εταιρείες, αμυντικές βιομηχανίες, εταιρείες ασύρματης τηλεφωνίας, εταιρείες παράδοσης δεμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, μαζί με τις Exxon Mobil, Intel, Walmart και τις θυγατρικές της General Electric — 21 εταιρείες — προβλέπεται να δαπανήσουν συνολικά 180 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με εκτιμήσεις που συνέταξε το Bloomberg.

Η Alphabet, που ιδρύθηκε σε ένα γκαράζ νότια του Σαν Φρανσίσκο το 1998, συντάραξε τους επενδυτές την Τετάρτη όταν αποκάλυψε μια πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες που ξεπερνούσε όχι μόνο τις εκτιμήσεις των αναλυτών, αλλά και τις δαπάνες ενός τεράστιου τμήματος της αμερικανικής βιομηχανίας — σχεδιάζει να δαπανήσει έως και 185 δισεκατομμύρια δολάρια. Και η Amazon την Πέμπτη ξεπέρασε αυτό το ποσό με προγραμματισμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026, προκαλώντας επίσης την πτώση των μετοχών της.

Συνολικά, οι τέσσερις εταιρείες έχουν χάσει πάνω από 660 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγοραία αξία από την ανακοίνωση των τελευταίων τους κερδών και προοπτικών, με την Amazon να οδεύει προς περισσότερες απώλειες την Παρασκευή, καθώς οι μετοχές της υποχώρησαν σχεδόν 8% στις πρώτες συναλλαγές.

O ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Κάθε τεχνολογικός γίγαντας έχει χαράξει μια ελαφρώς διαφορετική πορεία για την ανάκτηση των επενδύσεών του, αλλά οι δαπάνες τους βασίζονται στην ίδια προϋπόθεση: ότι το ChatGPT της OpenAI και τα ανταγωνιστικά εργαλεία που είναι ικανά να δημιουργούν κείμενο και να εμφανίζουν στοιχεία ανθρώπινης λογικής θα διαδραματίσουν έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους στην εργασία και στο σπίτι.

Η κατασκευή των προηγμένων μοντέλων λογισμικού που καθιστούν δυνατή αυτή την αλλαγή είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία που απαιτεί τη σύνδεση χιλιάδων τσιπ που πωλούνται για δεκάδες χιλιάδες δολάρια το καθένα. Εξ ου και τα μεγάλα έξοδα. Οι δαπάνες βασίζονται επίσης στην ιδέα ότι τα τελικά προϊόντα θα οδηγήσουν σε εκθετικά υψηλότερα μελλοντικά έσοδα.

Οι δαπάνες μεταμορφώνουν εταιρείες που μόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν σχετικά μικρό φυσικό αποτύπωμα, ακόμη και όταν οι ψηφιακές υπηρεσίες τους έφτασαν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Για μεγάλο μέρος της ύπαρξής τους, η Meta και η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, θεωρούσαν τα πολυτελή εταιρικά τους συγκροτήματα και τους χώρους γραφείων ως σημαντικό μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων στον πραγματικό κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών τους αφορούσε μισθούς και χορηγήσεις μετοχών για τους μηχανικούς και τους πωλητές που εργάζονταν εκεί.

Αυτό πλέον έχει ανατραπεί. Πέρυσι, η Meta ξόδεψε περισσότερα σε επενδυτικά έργα παρά σε έρευνα και ανάπτυξη — κυρίως σε μισθούς μηχανικών — για πρώτη φορά σε έξι χρόνια. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram στο τέλος του περασμένου έτους κατείχε 176 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακίνητα και εξοπλισμό, περίπου πέντε φορές το ποσό που κατείχε στο τέλος του 2019.

Υψηλές φιλοδοξίες

Καθώς οι αριθμοί αυξάνονται, αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν όλες οι εταιρείες θα καταφέρουν να υλοποιήσουν τις υψηλές φιλοδοξίες τους. Από τη στιγμή που η κατασκευή των κέντρων δεδομένων έχει ενταθεί, ήδη ανταγωνίζονται για τον περιορισμένο αριθμό ηλεκτρολόγων, φορτηγών τσιμέντου και τσιπ της Nvidia που παράγονται στα εργοστάσια της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). «Υπάρχουν και θα υπάρχουν εμπόδια», δήλωσε ο Luria.

Υπάρχει επίσης το ερώτημα του πώς θα το χρηματοδοτήσουν. Η Meta και η Google, των οποίων τα κέρδη προέρχονται κυρίως από την ψηφιακή διαφήμιση, η Amazon, ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής και πάροχος υπηρεσιών cloud computing, και η Microsoft, ο μεγαλύτερος πωλητής επιχειρηματικού λογισμικού, κυριαρχούν στον κλάδο τους και διαθέτουν άφθονα χρηματικά αποθέματα. Η προθυμία τους να επενδύσουν τεράστια ποσά από αυτά τα χρήματα σε ένα μέλλον που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει ότι αυτά τα αποθέματα, αλλά και η υπομονή των επενδυτών, θα τεθούν σε δοκιμασία.

«Είχατε αυτές τις μηχανές παραγωγής μετρητών», είπε ο Tomasz Tunguz, επενδυτής στη Theory Ventures, ο οποίος νωρίτερα στην καριέρα του εργάστηκε στη Google. «Τώρα, ξαφνικά χρειάζονται αυτά τα μετρητά, και χρειάζονται περισσότερα, οπότε δανείζονται».

Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα των blue-chip ομολόγων, των junk debt, των ιδιωτικών πιστώσεων και των σύνθετων πιστωτικών χαρτοφυλακίων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία που έπληξαν τις αγορές έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες. Πέρυσι, εταιρείες και έργα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη αξιοποίησαν τις αγορές χρέους για τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια δολάρια — πιθανώς ένα σημαντικά υποτιμημένο ποσό, καθώς πολλές συναλλαγές είναι ιδιωτικές. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για εκδόσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο για το 2026.

Ο Tunguz, ο οποίος δημοσίευσε πέρυσι ένα blog στο οποίο συνέκρινε την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης με προηγούμενες επενδυτικές φρενίτιδες, λέει ότι αυτές δεν έχουν πάντα αίσιο τέλος.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανόδου τους, «αποτελούν όλες τεράστιους καταλύτες για την οικονομία», όπως είπε.

Αυτό που είναι πιο σίγουρο είναι ότι οι επενδυτές που έσπευσαν να αγοράσουν μετοχές των τεχνολογικών κολοσσών κατά το παρελθόν έτος έχουν δείξει μεγαλύτερη διστακτικότητα ενόψει της εκτίναξης των κεφαλαιουχικών δαπανών σε όλους τους τομείς, σε ορισμένες περιπτώσεις πουλώντας ακόμη και όταν οι κύριες δραστηριότητές τους — από την διαδικτυακή διαφήμιση και την αναζήτηση στο διαδίκτυο έως το ηλεκτρονικό εμπόριο και το λογισμικό παραγωγικότητας — παρέμειναν σταθερές και τα έσοδα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

«Τι τρομάζει τον κόσμο; Σίγουρα η αφήγηση των αναλυτών και η ρητορική» σχετικά με το ρυθμό με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα αναστατώσει τις επιχειρήσεις, είπε στο Bloomberg ο Steve Lucas, διευθύνων σύμβουλος της Boomi, μιας εταιρείας που βοηθά τις επιχειρήσεις να συνενώσουν τα δεδομένα και το λογισμικό τους.

