12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
Big Tech: Το άγχος των επενδυτών για ομόλογα για δαπάνες ΑΙ
Big Tech: Το άγχος των επενδυτών για ομόλογα για δαπάνες ΑΙ

Το χρέος που εκδίδεται από ομίλους Big Tech που κατασκευάζουν κέντρα δεδομένων έχει πληγεί τις τελευταίες εβδομάδες

Spotlight

Οι επενδυτές έχουν πουλήσει το χρέος των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, δείχνοντας πώς η ανησυχία για την έκρηξη των δαπανών της Silicon Valley για τεχνητή νοημοσύνη έχει διαχυθεί στην αγορά ομολόγων.

Ένα «καλάθι» ομολόγων που εκδίδονται από τους λεγόμενους hyperscalers – εταιρείες που κατασκευάζουν τεράστια κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Meta, Microsoft και Oracle – έχει υποστεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνουν οι Financial Times.

Το spread, ή το premium στην απαίτηση των επενδυτών για την αγορά του χρέους έναντι των ομολόγων του Δημοσίου, έχει ανέβει στις 0,78 ποσοστιαίες μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις αγορές σε αναταραχή τον Απρίλιο με τα δασμολογικά του σχέδια, και από 0,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Το διευρυνόμενο spread υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί όμιλοι στρέφονται στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Το σημαντικό πράγμα στο οποίο συνειδητοποίησε η αγορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι οι δημόσιες αγορές θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν αυτήν την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε στους FT ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Wellington Management.

Το τεράστιο κόστος υποδομών ΑΙ

Η JPMorgan σημείωσε τη Δευτέρα ότι η κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης θα κοστίσει περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και «πιθανότατα θα απαιτήσει τη συμμετοχή κάθε δημόσιας κεφαλαιαγοράς, καθώς και ιδιωτικών πιστώσεων, εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων, ακόμη και κυβερνητικής εμπλοκής».

Η τεράστια κλίμακα επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Η Google, η Amazon, η Microsoft και η Meta θα δαπανήσουν περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων το 2026. Φέτος δαπάνησαν άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες εκδίδουν χρέη με γρήγορο ρυθμό για να χρηματοδοτήσουν τις προσπάθειές τους για επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλα αποθέματα μετρητών, κάτι που ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση σε υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης.

«Οι hyperscalers κατέχουν συλλογικά [περίπου] 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστά μετρητά και επενδύσεις και αναμένεται να δημιουργήσουν [περίπου] 725 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικές ταμειακές ροές το 2026», ανέφερε η JPMorgan.

«Παρόλα αυτά, αυτοί τροφοδοτούν σημαντικό νέο χρέος στις πιστωτικές αγορές».

Πακέτα χρέους blockbuster

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Meta, Alphabet και Oracle έχουν εισέλθει στις αγορές με πακέτα χρέους blockbuster, ορισμένα με λήξεις έως και 40 ετών.

Η Meta τον περασμένο μήνα σύναψε μια συμφωνία ιδιωτικού χρέους ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Pimco και Blue Owl Capital, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων της «Hyperion» στη Λουιζιάνα. Συγκέντρωσε επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα στα τέλη Οκτωβρίου, τη μεγαλύτερη συμφωνία εταιρικών ομολόγων από το 2023.

Εν τω μεταξύ, η Alphabet πούλησε ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Νοεμβρίου, εκ των οποίων 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν στις ΗΠΑ και 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη.

Η Oracle πούλησε ομόλογα αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο για να χρηματοδοτήσει μισθώσεις υποδομών, όπως το κέντρο δεδομένων “Stargate” της OpenAI στο Abilene του Τέξας.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι το χρέος της Oracle έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά τους τελευταίους μήνες. Ένας δείκτης που καταρτίζεται από τους Financial Times και παρακολουθεί το χρέος της, το οποίο διαπραγματεύεται από πριν από την τελευταία πώληση ομολόγων, έχει μειωθεί σχεδόν κατά 5% από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με πτώση τιμής περίπου 1% για ένα ευρύ καλάθι Ice Data Services που παρακολουθεί το χρέος υψηλής ποιότητας των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Oracle έχει μακροπρόθεσμο χρέος περίπου 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Έχει αυξήσει ραγδαία τα υπόλοιπα χρέους της ως μέρος μιας σειράς συμφωνιών μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος στον κατασκευαστή του ChatGPT, OpenAI, για την οποία ο αμερικανικός όμιλος λογισμικού δήλωσε ότι θα δημιουργήσει έσοδα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια.

Ωστόσο, ο οίκος Moody’s έχει επισημάνει σημαντικούς κινδύνους από το γεγονός ότι η Oracle βασίζεται σε μεγάλες δεσμεύσεις από έναν μικρό αριθμό εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
Πρόβλημα η γραφειοκρατία 11.11.25

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη
AI 09.11.25

Μία αεροπορική εταιρεία έβαλε στόχο να μειώσει τις αναταράξεις και το κάνει με… τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πλέον και από μία αεροπορική εταιρεία που έχει ως στόχο να περιορίσει τις αναταράξεις και ως εκ τούτου και τα ατυχήματα

Σύνταξη
Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;
AI 05.11.25

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης μαθητές και φοιτητές – Χρήση με μέτρο ή πλήρης αποφυγή;

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται ιδιαίτερη βοηθητική από τους μαθητές και τους φοιτητές, αλλά τα πανεπιστήμια και τα σχολεία έχουν αρκετά διαφορετικές προσεγγίσεις στο ζήτημα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης
Απειλές και μηνύσεις 12.11.25

Η μάχη του Τραμπ με το BBC — Και ένας ευρύτερος πόλεμος ενάντια στα μέσα ενημέρωσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την έναρξη της θητείας του έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία ενάντια στα ΜΜΕ. Και με την απειλή για μήνυση στο BBC ο πόλεμος περνάει τον Ατλαντικό και έρχεται στην Ευρώπη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
«Μυρίζει» μπαρούτι 12.11.25

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται
«Ελπίδα» 12.11.25

Η βιογραφική ταινία «Christy» δεν τα πήγε καλά στο box office, αλλά η Σίντνεϊ Σουίνι δεν πτοείται

Η ταινία κατάφερε να συγκεντρώσει μόνο 1,3 εκατομμυρίων δολάρια στο box office, ωστόσο η ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι υποστηρίζει ότι η τέχνη δεν αφορά μονάχα τα ταμεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη
Ο «σιωπηλός» πληθωρισμός στο ράφι 12.11.25

Ακρίβεια: Η έλλειψη πολιτικής βούλησης και τα μέτρα ανακούφισης που δίνουν λύσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη

Η κυβέρνηση ρίχνει όλο της το βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην προστασία της κερδοφορίας της ελεύθερης αγοράς, αφήνοντας την ακρίβεια να επιβαρύνει δυσανάλογα στους καταναλωτές.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ
Γεωπολιτικές ζυμώσεις 12.11.25

Από την αλ Κάιντα, «εκλεκτός» της Δύσης – Ο αλ Σάρα, η νέα Συρία και η κυνική «Realpolitik» ΗΠΑ και ΕΕ

Στη μετά Άσαντ εποχή, η ηγεσία της Δύσης προσφέρει απλόχερα νομιμοποίηση στο νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Δαμασκού υπό τον «μετανοημένο» τζιχαντιστή Αχμέντ αλ Σάρα, με πολλαπλά ανυπολόγιστο το κόστος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία
Μοναδική στο είδος της 12.11.25

Πωλείται η πιο σπάνια και πειραματική Lamborghini στην ιστορία

Το μοναδικό πρωτότυπο του 1998, εμπνευσμένο από την αεροπορική βιομηχανία και σχεδιασμένο πριν από την εξαγορά της Lamborghini από τη Volkswagen δημοπρατείται στο Zoute Grand Prix του Βελγίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Γερουλάνος: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε «έκρηξη δημοκρατίας» – Χρειάζονται αλλαγές στο κόμμα

Ερωτηθείς αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχεται τις προτάσεις που θα καταθέσει στο συνέδριο του κόμματος, ο Π. Γερουλάνος απάντησε: «Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».

Σύνταξη
Κατεχόμενη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι τραυμάτισαν Παλαιστινίους και πυρπόλησαν περιουσίες
Πυρπόλησαν περιουσίες 12.11.25

Νέες αιματηρές επιθέσεις ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη

Φορτηγά, καλλιέργειες και παράγκες πυρπόλησαν ισραηλινοί έποικοι στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ενώ από τις επιθέσεις τους τραυματίστηκαν τέσσερις Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
COP30: «Ο Τραμπ είναι προσωρινός» δηλώνει από την Μπελέμ ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας
Γκάβιν Νιούσομ 12.11.25

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία»

«Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τη βλακεία», είπε ο Γκάβιν Νιούσομ που παρευρίσκεται στην COP30, αναφερόμενος στις υπαναχωρήσεις της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα.

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις
Κόσμος 12.11.25

Μεγάλη Βρετανία: Σχεδιάζει αυστηρότερους νόμους για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών από κυβερνοεπιθέσεις

Η Μεγάλη Βρετανία σχεδιάζει να απαιτήσει από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο δημόσιο, να λάβουν μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις

Σύνταξη
Παναμάς: Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ
Παναμάς 12.11.25

Κατάσχεσαν 12 τόνους κοκαΐνης

Επιχείρηση των αρχών του Παναμά σε πλοίο που είχε αναχωρήσει από την Κολομβία με προορισμό τις ΗΠΑ οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 12 τόνων κοκαΐνης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς θα απαντήσει σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters
Reuters 12.11.25

Πώς θα απαντήσει η Βενεζουέλα σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ

Η πραγματικότητα οδήγησε την κυβέρνηση του Μαδούρο να σχεδιάσει δύο πιθανές στρατηγικές τις οποίες θα εφαρμόσει για να αμυνθεί σε μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αναφέρει το Reuters.

Σύνταξη
Παρτιζάν – Μονακό 78-76: Νικητές στο θρίλερ οι Σέρβοι – Ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς – Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη (vid)

Η Παρτιζάν προηγήθηκε με 74-54 στο 33', η Μονακό απάντησε με 22-0 σερί (74-76), όμως τελικά η ομάδα του Ζοτς αντέξε και νίκησε στο θρίλερ με 78-76. Αγκαλιάστηκαν στο τέλος Ομπράντοβιτς και Σπανούλης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία [Βίντεο]
Κόσμος 12.11.25

Μπόκο Χαράμ εναντίον Ισλαμικού Κράτους: Η μάχη των ισλαμιστών για τη Νιγηρία

Μάχη μεταξύ των τρομοκρατικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο του βορρά έχει ξεσπάσει στη λίμνη Τσαντ έχει ξεσπάσει εδώ και μερικές ημέρες με την Νιγηριανή Αεροπορία να μπαίνει στη μάχη

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
