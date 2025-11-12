Οι επενδυτές έχουν πουλήσει το χρέος των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, δείχνοντας πώς η ανησυχία για την έκρηξη των δαπανών της Silicon Valley για τεχνητή νοημοσύνη έχει διαχυθεί στην αγορά ομολόγων.

Ένα «καλάθι» ομολόγων που εκδίδονται από τους λεγόμενους hyperscalers – εταιρείες που κατασκευάζουν τεράστια κέντρα δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Alphabet, Meta, Microsoft και Oracle – έχει υποστεί πλήγμα τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώνουν οι Financial Times.

Το spread, ή το premium στην απαίτηση των επενδυτών για την αγορά του χρέους έναντι των ομολόγων του Δημοσίου, έχει ανέβει στις 0,78 ποσοστιαίες μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε τις αγορές σε αναταραχή τον Απρίλιο με τα δασμολογικά του σχέδια, και από 0,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Bank of America.

Το διευρυνόμενο spread υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικοί όμιλοι στρέφονται στις αγορές χρέους για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Το σημαντικό πράγμα στο οποίο συνειδητοποίησε η αγορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι ότι οι δημόσιες αγορές θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν αυτήν την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε στους FT ο Μπριτζ Κουράνα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην Wellington Management.

Το τεράστιο κόστος υποδομών ΑΙ

Η JPMorgan σημείωσε τη Δευτέρα ότι η κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης θα κοστίσει περισσότερα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια και «πιθανότατα θα απαιτήσει τη συμμετοχή κάθε δημόσιας κεφαλαιαγοράς, καθώς και ιδιωτικών πιστώσεων, εναλλακτικών παρόχων κεφαλαίων, ακόμη και κυβερνητικής εμπλοκής».

Η τεράστια κλίμακα επενδύσεων σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εγείρει ανησυχίες σχετικά με την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Η Google, η Amazon, η Microsoft και η Meta θα δαπανήσουν περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέντρα δεδομένων το 2026. Φέτος δαπάνησαν άνω των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες εκδίδουν χρέη με γρήγορο ρυθμό για να χρηματοδοτήσουν τις προσπάθειές τους για επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλα αποθέματα μετρητών, κάτι που ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια μετατόπιση σε υψηλότερα επίπεδα μόχλευσης.

«Οι hyperscalers κατέχουν συλλογικά [περίπου] 350 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστά μετρητά και επενδύσεις και αναμένεται να δημιουργήσουν [περίπου] 725 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικές ταμειακές ροές το 2026», ανέφερε η JPMorgan.

«Παρόλα αυτά, αυτοί τροφοδοτούν σημαντικό νέο χρέος στις πιστωτικές αγορές».

Πακέτα χρέους blockbuster

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Meta, Alphabet και Oracle έχουν εισέλθει στις αγορές με πακέτα χρέους blockbuster, ορισμένα με λήξεις έως και 40 ετών.

Η Meta τον περασμένο μήνα σύναψε μια συμφωνία ιδιωτικού χρέους ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Pimco και Blue Owl Capital, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων της «Hyperion» στη Λουιζιάνα. Συγκέντρωσε επιπλέον 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα στα τέλη Οκτωβρίου, τη μεγαλύτερη συμφωνία εταιρικών ομολόγων από το 2023.

Εν τω μεταξύ, η Alphabet πούλησε ομόλογα ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές Νοεμβρίου, εκ των οποίων 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν στις ΗΠΑ και 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη.

Η Oracle πούλησε ομόλογα αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο για να χρηματοδοτήσει μισθώσεις υποδομών, όπως το κέντρο δεδομένων “Stargate” της OpenAI στο Abilene του Τέξας.

Οι αναλυτές σημείωσαν ότι το χρέος της Oracle έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά τους τελευταίους μήνες. Ένας δείκτης που καταρτίζεται από τους Financial Times και παρακολουθεί το χρέος της, το οποίο διαπραγματεύεται από πριν από την τελευταία πώληση ομολόγων, έχει μειωθεί σχεδόν κατά 5% από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με πτώση τιμής περίπου 1% για ένα ευρύ καλάθι Ice Data Services που παρακολουθεί το χρέος υψηλής ποιότητας των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Η Oracle έχει μακροπρόθεσμο χρέος περίπου 96 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Έχει αυξήσει ραγδαία τα υπόλοιπα χρέους της ως μέρος μιας σειράς συμφωνιών μίσθωσης υπολογιστικής ισχύος στον κατασκευαστή του ChatGPT, OpenAI, για την οποία ο αμερικανικός όμιλος λογισμικού δήλωσε ότι θα δημιουργήσει έσοδα 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια.

Ωστόσο, ο οίκος Moody’s έχει επισημάνει σημαντικούς κινδύνους από το γεγονός ότι η Oracle βασίζεται σε μεγάλες δεσμεύσεις από έναν μικρό αριθμό εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής της.