Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η Europol, ο ευρωπαϊκός οργανισμός επιβολής του νόμου, προετοιμάζει μια τεχνολογική στροφή που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις διαδικτυακές απειλές. Με την εγκληματικότητα να γίνεται ολοένα πιο ψηφιακή, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θεωρείται από την υπηρεσία το επόμενο κρίσιμο «όπλο» για την πρόληψη και εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. Ωστόσο, η γραφειοκρατία και οι αυστηρές νομικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν να καθυστερήσουν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης.

Η γραφειοκρατία «φρενάρει» την τεχνολογική πρόοδο

Σύμφωνα με τον Γιούργκεν Έμπνερ, αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της Europol, οι διωκτικές αρχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις —σε ορισμένες περιπτώσεις έως και οκτώ μήνες— προτού λάβουν έγκριση για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις εκτενείς νομικές αξιολογήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Ενώ οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για κακόβουλους σκοπούς – από τη δημιουργία deepfakes μέχρι την παραβίαση τραπεζικών συστημάτων – οι αστυνομικές δυνάμεις χάνουν πολύτιμο χρόνο σε νομικές εγκρίσεις», τόνισε ο Έμπνερ σε πρόσφατη τοποθέτησή του. «Κάθε μήνας καθυστέρησης μπορεί να σημαίνει ότι χάνουμε κρίσιμες αποδείξεις ή ότι ζωές κινδυνεύουν».

Το νέο αίτημα: «fast-track» για επείγουσες περιπτώσεις

Η Europol προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής «επιταχυμένης διαδικασίας» (fast-track mechanism) που θα επιτρέπει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης — όπως υποθέσεις τρομοκρατίας, απαγωγών ή εμπορίας ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή, υποστηρίζει ο Έμπνερ, δεν θα παρακάμπτει τα ηθικά ή νομικά όρια, αλλά θα συντομεύει τη γραφειοκρατία σε περιπτώσεις όπου οι καθυστερήσεις μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες.

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), που εγκρίθηκε το 2024, προβλέπει ήδη ορισμένες εξαιρέσεις για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, επιτρέποντας τη χρήση AI σε έρευνες για σοβαρά εγκλήματα. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα με μεγάλη επιφύλαξη, φοβούμενα παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων. Ορισμένες οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών, όπως η Privacy International και η European Digital Rights (EDRi), προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις αστυνομικές αρχές μπορεί να οδηγήσει σε μαζική επιτήρηση ή σε διακρίσεις μέσω αλγορίθμων.

Οι νέες μορφές εγκλήματος απαιτούν νέα εργαλεία

Η Europol καταγράφει ραγδαία αύξηση των εγκλημάτων που διαπράττονται με τη χρήση τεχνολογίας: κυβερνοεπιθέσεις, εμπορία παράνομου περιεχομένου στο dark web, διαδικτυακές απάτες, καθώς και εγκλήματα που αξιοποιούν deepfakes και ψευδή δεδομένα. Η πανδημία και η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας έδωσαν νέα ώθηση σε αυτά τα φαινόμενα. Μόνο το 2024, οι ευρωπαϊκές αρχές ερεύνησαν πάνω από 100.000 περιστατικά κυβερνοεγκλήματος, ενώ οι ζημίες από ηλεκτρονικές απάτες ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τομείς: από την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων (big data) και τη χαρτογράφηση εγκληματικών δικτύων, έως την αυτόματη αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών ή κινήσεων σε βίντεο ασφαλείας. Επίσης, μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ταυτοποίησης θυμάτων σε υποθέσεις trafficking ή εξαφανίσεων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους αναγνώρισης προσώπων και φωνής.

Οικονομικό κόστος και τεχνολογικές προκλήσεις

Ο Έμπνερ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων συνεπάγεται και τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Η Europol ζητά αυξημένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προμήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πλατφορμών αποκρυπτογράφησης και τεχνολογιών επόμενης γενιάς, όπως η κβαντική υπολογιστική, που θα ενισχύσουν την κυβερνοάμυνα της Ευρώπης.

Η υπηρεσία επιδιώκει να μετατραπεί σε κόμβο τεχνογνωσίας για όλα τα κράτη-μέλη, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στα εθνικά αστυνομικά σώματα. Ήδη λειτουργεί πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο δοκιμάζονται συστήματα ανάλυσης δεδομένων από το dark web και εργαλεία πρόβλεψης εγκληματικής δραστηριότητας μέσω machine learning.

Η λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές ασφαλείας στην Ευρώπη δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και βαθιά πολιτική. Από τη μία, η ανάγκη προστασίας των πολιτών από το διαρκώς εξελισσόμενο οργανωμένο έγκλημα είναι αδιαμφισβήτητη. Από την άλλη, τίθεται το ζήτημα της διαφάνειας, της εποπτείας και της αποτροπής κατάχρησης αυτών των τεχνολογιών.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο Έμπνερ, «αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας, πρέπει να είμαστε εξίσου έξυπνοι και γρήγοροι με τους εγκληματίες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος, όχι απειλή — αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με σύνεση».

Η Ευρώπη, ωστόσο, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μια ισορροπία που ίσως καθορίσει το μέλλον της αστυνόμευσης στη νέα ψηφιακή εποχή.