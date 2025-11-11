science
Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος
AI 11 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η Europol θέλει να αξιοποιήσει την ΑΙ κατά του εγκλήματος

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης των νομικών διαδικασιών και επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική

Γιώργος Μαζιάς
ΕπιμέλειαΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Η Europol, ο ευρωπαϊκός οργανισμός επιβολής του νόμου, προετοιμάζει μια τεχνολογική στροφή που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και τις διαδικτυακές απειλές. Με την εγκληματικότητα να γίνεται ολοένα πιο ψηφιακή, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θεωρείται από την υπηρεσία το επόμενο κρίσιμο «όπλο» για την πρόληψη και εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων. Ωστόσο, η γραφειοκρατία και οι αυστηρές νομικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλούν να καθυστερήσουν την εφαρμογή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης.

Η γραφειοκρατία «φρενάρει» την τεχνολογική πρόοδο

Σύμφωνα με τον Γιούργκεν Έμπνερ, αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή της Europol, οι διωκτικές αρχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις —σε ορισμένες περιπτώσεις έως και οκτώ μήνες— προτού λάβουν έγκριση για τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις εκτενείς νομικές αξιολογήσεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τη νομοθεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

«Ενώ οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για κακόβουλους σκοπούς – από τη δημιουργία deepfakes μέχρι την παραβίαση τραπεζικών συστημάτων – οι αστυνομικές δυνάμεις χάνουν πολύτιμο χρόνο σε νομικές εγκρίσεις», τόνισε ο Έμπνερ σε πρόσφατη τοποθέτησή του. «Κάθε μήνας καθυστέρησης μπορεί να σημαίνει ότι χάνουμε κρίσιμες αποδείξεις ή ότι ζωές κινδυνεύουν».

Το νέο αίτημα: «fast-track» για επείγουσες περιπτώσεις

Η Europol προτείνει τη δημιουργία μιας ειδικής «επιταχυμένης διαδικασίας» (fast-track mechanism) που θα επιτρέπει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης — όπως υποθέσεις τρομοκρατίας, απαγωγών ή εμπορίας ανθρώπων. Η διαδικασία αυτή, υποστηρίζει ο Έμπνερ, δεν θα παρακάμπτει τα ηθικά ή νομικά όρια, αλλά θα συντομεύει τη γραφειοκρατία σε περιπτώσεις όπου οι καθυστερήσεις μπορούν να αποδειχθούν μοιραίες.

Η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (EU AI Act), που εγκρίθηκε το 2024, προβλέπει ήδη ορισμένες εξαιρέσεις για τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, επιτρέποντας τη χρήση AI σε έρευνες για σοβαρά εγκλήματα. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη-μέλη εφαρμόζουν τα μέτρα με μεγάλη επιφύλαξη, φοβούμενα παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων. Ορισμένες οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών, όπως η Privacy International και η European Digital Rights (EDRi), προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις αστυνομικές αρχές μπορεί να οδηγήσει σε μαζική επιτήρηση ή σε διακρίσεις μέσω αλγορίθμων.

Οι νέες μορφές εγκλήματος απαιτούν νέα εργαλεία

Η Europol καταγράφει ραγδαία αύξηση των εγκλημάτων που διαπράττονται με τη χρήση τεχνολογίας: κυβερνοεπιθέσεις, εμπορία παράνομου περιεχομένου στο dark web, διαδικτυακές απάτες, καθώς και εγκλήματα που αξιοποιούν deepfakes και ψευδή δεδομένα. Η πανδημία και η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας έδωσαν νέα ώθηση σε αυτά τα φαινόμενα. Μόνο το 2024, οι ευρωπαϊκές αρχές ερεύνησαν πάνω από 100.000 περιστατικά κυβερνοεγκλήματος, ενώ οι ζημίες από ηλεκτρονικές απάτες ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τομείς: από την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων (big data) και τη χαρτογράφηση εγκληματικών δικτύων, έως την αυτόματη αναγνώριση ύποπτων συναλλαγών ή κινήσεων σε βίντεο ασφαλείας. Επίσης, μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ταυτοποίησης θυμάτων σε υποθέσεις trafficking ή εξαφανίσεων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους αναγνώρισης προσώπων και φωνής.

Οικονομικό κόστος και τεχνολογικές προκλήσεις

Ο Έμπνερ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων συνεπάγεται και τεράστια οικονομική επιβάρυνση. Η Europol ζητά αυξημένη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προμήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πλατφορμών αποκρυπτογράφησης και τεχνολογιών επόμενης γενιάς, όπως η κβαντική υπολογιστική, που θα ενισχύσουν την κυβερνοάμυνα της Ευρώπης.

Η υπηρεσία επιδιώκει να μετατραπεί σε κόμβο τεχνογνωσίας για όλα τα κράτη-μέλη, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στα εθνικά αστυνομικά σώματα. Ήδη λειτουργεί πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο δοκιμάζονται συστήματα ανάλυσης δεδομένων από το dark web και εργαλεία πρόβλεψης εγκληματικής δραστηριότητας μέσω machine learning.

Η λεπτή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις αρχές ασφαλείας στην Ευρώπη δεν είναι μόνο τεχνολογική, αλλά και βαθιά πολιτική. Από τη μία, η ανάγκη προστασίας των πολιτών από το διαρκώς εξελισσόμενο οργανωμένο έγκλημα είναι αδιαμφισβήτητη. Από την άλλη, τίθεται το ζήτημα της διαφάνειας, της εποπτείας και της αποτροπής κατάχρησης αυτών των τεχνολογιών.

Όπως τόνισε πρόσφατα ο Έμπνερ, «αν θέλουμε να προστατεύσουμε τις δημοκρατίες μας, πρέπει να είμαστε εξίσου έξυπνοι και γρήγοροι με τους εγκληματίες. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σύμμαχος, όχι απειλή — αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με σύνεση».

Η Ευρώπη, ωστόσο, καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να βρει την ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μια ισορροπία που ίσως καθορίσει το μέλλον της αστυνόμευσης στη νέα ψηφιακή εποχή.

Εμβόλιο γρίπης: Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει σκευάσματα που έχουν προμηθευτεί οι φαρμακοποιοί
Αιφνιδιαστική απόφαση 11.11.25

Σε απόγνωση οι φαρμακοποιοί - Ο ΕΟΠΥΥ δεν αποζημιώνει το τετραπλό εμβόλιο γρίπης

Ενώ έχει ξεκινήσει η περίοδος που χρησιμοποιείται το εμβόλιο γρίπης, οι φαρμακοποιοί βρίσκονται με στοκ για το οποίο κινδυνεύουν να μην αποζημιωθούν - Άλλαξε τελευταία στιγμή η οδηγία από τον ΕΟΠΥΥ

Σύνταξη
Shutdown στις ΗΠΑ: Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που απουσιάζουν
Shutdown στις ΗΠΑ 11.11.25

«Επιστρέψτε στην εργασία σας τώρα, αλλιώς...» - Απειλές Τραμπ στους απλήρωτους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Πάνω από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Δευτέρα στις ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν παρουσιάζονται στις θέσεις τους απλήρωτοι ότι θα τους κόψει τους μισθούς

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία
Εικόνες 11.11.25

Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές - Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό
Social Europe 11.11.25

Η ακροδεξιά σφίγγει τη δημοκρατία σαν τανάλια – Ανάγκη, κοινό μέτωπο Κέντρου-Αριστεράς ενάντια στον αυταρχισμό

Η τάση των συντηρητικών να κολακεύουν την ακροδεξιά αποδείχθηκε λάθος. Αριστερά και Κέντρο πρέπει να καταλάβουν ότι τα επείγοντα ζητήματα απαιτούν δράση και να σταθούν απέναντι στον αυταρχισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μάικλ Κίματζ: Σπατάλη χρόνου η πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία
Κόσμος 11.11.25

«Σπατάλη χρόνου» - Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan Μάικλ Κίματζ για την πολιτική Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Ως επικεφαλής του Ινστιτούτου Kennan που αποτελούσε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ο Μάικλ Κίματζ το είδε να σαρώνεται από το DOGE του Έλον Μασκ

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα
Εurofound 11.11.25

Oι ανισότητες του πλούτου στην Ευρώπη: Μεγαλώνει η ψαλίδα φτωχών-πλούσιων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η μικρή ιδιοκτησία μετριάζει τις ανισότητες στον πλούτο (περιουσία), αλλά οι ανισότητες στα εισοδήματα οξύνονται, εις βάρος της μισθωτής εργασίας. Τι δείχνει η έρευνα της Eurofound

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα
Προσοχή 11.11.25

Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους συνταξιούχους

Απώλειες εισοδήματος θα έχουν οι συνταξιούχοι που δεν ανέφεραν στον ΕΦΚΑ ότι διέκοψαν την εργασία τους και δεν έκαναν αίτηση για να λάβουν την προσαύξηση στη σύνταξη για όσο χρόνο δούλευαν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακίνητα: Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς
10+1 ερωταπαντήσεις 11.11.25

Οι νέες παγίδες στις μεταβιβάσεις - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

Κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες φέρνουν ανατροπές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις εκτός σχεδίου περιοχές και επηρεάζουν αγοραπωλησίες, δωρεές και κληρονομιές που αφορούν σε ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»
Νέα Δεδομένα 11.11.25

Ανασκόπηση αντιπυρικής περιόδου 2025: «Χτυπούν δυνατά οι καμπάνες του κινδύνου για τη Βόρεια Ελλάδα»

500.000 καμένα στρέμματα, 584 εκ. ευρώ για καταστολή, χιλιάδες μικρά περιστατικά και πολλαπλά καμένες εκτάσεις - Τι βελτιώθηκε και τι πρέπει να αλλάξει - Μιλούν στο in o Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς και ο πυρομετεωρολόγος της μονάδας ΜΕΤΕΟ, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα
Απίστευτες οι τιμές 11.11.25

Η Ευρώπη μπαίνει σε ενεργειακή καταιγίδα

Οι τιμές ηλεκτρισμού εκτοξεύονται και καταρρέουν μέσα σε λίγα 24ωρα - Η πτώση της αιολικής παραγωγής φέρνει «ακραίες διακυμάνσεις» στις αγορές ενέργειας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office
Πήγε άπατη 11.11.25

Ναυάγιο: Το φιλμ Christy με τη Σίντνεϊ Σουίνι έκανε μια από τις χειρότερες πρεμιέρες όλων των εποχών στο box office

Τι κι αν αρκετοί πίστευαν ότι αυτό θα ήταν το φιλμ που θα χάριζε στη Σίντνεϊ Σουίνι το βραβείο Όσκαρ; Το Christy βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, πέρασε και δεν... ακούμπησε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά
Συνέδριο 11.11.25

Σακχαρώδης διαβήτης: Τακτικός έλεγχος και νέα όρια για προστασία κάθε ασθενή ξεχωριστά

Γιατροί τεσσάρων ειδικοτήτων μιλούν στους ασθενείς με διαβήτη για τον καλύτερο τρόπο καθυστέρησης στην εξέλιξη της νόσου, για προστασία καρδιάς, ποδιών, νεφρών και ματιών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»
Επιτυχημένο παράδειγμα 11.11.25

To in στην πρώτη ενεργειακά αυτόνομη παλιά πολυκατοικία της Ελλάδας – «Δεν καταλαβαίναμε ότι ζούσαμε σε κακές συνθήκες»

Το in στα αναγεννημένα διαμερίσματα μιας παλιάς εργατικής πολυκατοικίας στον Ταύρο, μίλησε με τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ήταν σταθερά αντιμέτωποι με την ενεργειακή φτώχεια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισραήλ: Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τους αντιπάλους στην περιοχή, τονίζει ο Νετανιάχου
Μην ξεχνιόμαστε... 11.11.25

Δεν τέλειωσε ο πόλεμος με τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, τονίζει ο Νετανιάχου

Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ, αναφέρει ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ο πόλεμος σε Λίβανο και Γάζα δεν έχει τελειώσει.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επιτίθεται στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»
«Σερβίρει σούπα» 11.11.25

Επίθεση Τραμπ στην πιστή του Τέιλορ Γκριν: «Νομίζω πως έχει παραστρατήσει»

«Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Μάρτζορι, είναι καλή γυναίκα. Νομίζω πως έχει παραστρατήσει», δήλωσε ο Τραμπ για την πιστή του Τέιλορ Γκριν, η οποία τελευταία έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται.

Σύνταξη
Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά
Μίρνογκραντ 11.11.25

Ουκρανία και Ρωσία δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές για την κατάσταση σε πόλη στα ανατολικά

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία δίνουν διαφορετικές πληροφορίες για την κατάσταση στην πόλη Μίρνογκραντ η οποία βρίσκεται κοντά στο Ποκρόβσκ στην Ανατολική Ουκρανία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν
«Λευκός καπνός» 11.11.25

ΗΠΑ: Τα βρήκαν Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί για τον προϋπολογισμό – Τι αντάλλαγμα θέλουν

Στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί συμφώνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς και ξεκίνησε η ψηφοφορία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως τις 30 Ιανουαρίου και για μερικούς τομείς ως τις 30 Σεπτεμβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
