Η ζέστη του Κανκούν και οι παραλίες της Κιντάνα Ρόο στο Μεξικό χρησίμευαν ως το τέλειο κρησφύγετο για τον Μίκαελ Τενέζος (Mikael Tenezos) ή «Greken», μέχρι νωρίς το πρωί της Παρασκευής, όταν μια κοινή επιχείρηση των μεξικανικών αρχών έθεσε τέλος στην ανωνυμία του.

Σε ηλικία μόλις 27 ετών, ο Τενέζος ήταν ένας από τους πιο καταζητούμενους ηγέτες της Ευρώπης, συνδεδεμένος με τη σουηδική εγκληματική ομάδα Ντάλεν (Dalennätverket), η οποία ασχολούνταν με το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ξέπλυμα χρήματος.

Ο 27χρονος Μιχάλης Τενέζος έχει καταδικαστεί, για σοβαρά εγκλήματα οπλοκατοχής και ναρκωτικών ενώ έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις με φονικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μίκαελ Τενέζος θεωρείται ένας από τους πλέον επικίνδυνους ανθρώπους του ευρωπαϊκού υποκόσμου.

Στο Μεξικό, λειτουργούσε ένα πολυτελές δίκτυο που χρησιμοποιούσε πολυτελή ακίνητα στο Κανκούν για να μεταφέρει παράνομους πόρους από τη Βόρεια Ευρώπη.

«Ο Έλληνας ήταν πηγή βίας στην Ευρώπη και βασικό στοιχείο για ξέπλυμα χρήματος στο Μεξικό», δήλωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Η Επιχείρηση που διέλυσε την αυτοκρατορία του «Greken»

Η σύλληψη του Τενέζος ήταν αποτέλεσμα κοινής έρευνας μεταξύ του Υπουργού Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη (SSPC), του Ναυτικού (Semar), της Εθνικής Άμυνας (Sedena) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα (FGR), με την υποστήριξη της Ιντερπόλ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη επίσης ο Τόμας Αλεχάντρο Κιμπρέρα Ρομέρο, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο υπεύθυνος υλικοτεχνικής υποστήριξης και οικονομικών του.

Στο σημείο, κατασχέθηκαν δόσεις ναρκωτικών, έγγραφα και εξοπλισμός επικοινωνίας, αποκαλύπτοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο στη χερσόνησο Γιουκατάν.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ομάδα χρησιμοποιούσε εταιρείες-βιτρίνα στον τομέα των ακινήτων για να νομιμοποιήσει εκατομμύρια δολάρια. Πολυτελή ακίνητα προς ενοικίαση σε τουριστικές ζώνες ήταν το σημείο συνάντησης μεταξύ του ευρωπαϊκού χρήματος και των φορολογικών παραδείσων της Καραϊβικής.

Ποιος είναι ο «Greken» και τι είναι το δίκτυο Ντάλεν;

Ο «Greken» γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και γρήγορα ανέβηκε στις τάξεις του Dalennätverket, ενός εγκληματικού δικτύου με έδρα τις περιοχές Dalen και Skarpnäck, νότια της σουηδικής πρωτεύουσας. Η ομάδα του χαρακτηρίζεται από την Interpol ως μία από τις πιο βίαιες στη Βόρεια Ευρώπη, με παραρτήματα στην Ισπανία, την Ολλανδία και τώρα στο Μεξικό.

Τα τελευταία χρόνια, το δίκτυο Dalen επέκτεινε την επιρροή του στις αγορές κοκαΐνης και όπλων υψηλού διαμετρήματος, εκμεταλλευόμενο τις μεξικανικές τουριστικές υποδομές για τις οικονομικές του δραστηριότητες.

Η σύλληψη του αποτελεί στρατηγική πρόοδο στη συνεργασία Μεξικού-Ευρώπης κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Με τη σύλληψή του, η μεξικανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα σε θέματα ασφάλειας και ξεπλύματος περιουσιακών στοιχείων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε ότι η Σουηδία θα ζητήσει την έκδοση του Τενέζος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Η FGR διατηρεί την κράτηση τόσο του κρατουμένου όσο και του χρηματοοικονομικού του φορέα, ενώ αναλύονται οι δεσμοί τους με άλλες ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανικές ομάδες.

Το τέλος του φυγά από τον Βορρά

Για χρόνια, ο «Greken ζούσε ανάμεσα στην πολυτέλεια, την ανωνυμία και τον ψηφιακό έλεγχο.

Το καταφύγιό του στο Κανκούν φαινόταν αδιαπέραστο: πολυτελή αυτοκίνητα, διαμερίσματα με θέα στον ωκεανό και μια συνεχής ροή χρημάτων που φαινόταν καθαρή.

Αλλά το πρωινό της επιχείρησης άλλαξε τα πάντα: ελικόπτερα πετούσαν πάνω από την ακτή, περιπολικά που μπλοκάρουν τα σημεία πρόσβασης και μια κωδική ονομασία που αντηχούσε στους ασυρμάτους – «Στόχος Greken επιβεβαιώθηκε». Έτσι έπεσε ένας αρχηγός που πίστευε ότι η Καραϊβική θα ήταν η σωτηρία του.