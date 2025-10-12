Πλήγμα με Κέντρικ Ναν: Νοκ-άουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Μεγάλο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Κέντρικ Ναν δεν θα αγωνιστεί στο ΣΕΦ.
- Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική αύξηση αστέγων σε όλη την Ένωση
- Σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν - Δεκάδες νεκροί στρατιώτες
- Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 51χρονος κυνηγός - Εκπυρσοκρότησε το όπλο του
- Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 5χρονου στην πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη
Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Ολυμπιακό (19:00).
Ο Αμερικανός άσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τις πρώτες ενδείξεις να μη δείχνουν κάτι το ανησυχητικό.
Ποιοι είναι οι έξι ξένοι του Παναθηναϊκού χωρίς τον Κέντρικ Ναν
Έτσι, ο Ναν θα μείνει εκτός εξάδας των «πρασίνων», όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις, με την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι στο ΣΕΦ να αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.
Μετά το ντέρμπι «αιωνίων», ακολουθεί διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ (15/10, 21:15) και στη συνέχεια να φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).
- Τρόμος στον αέρα για την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας
- Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)
- LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Στο ΣΕΦ με την υπόλοιπη αποστολή του Παναθηναϊκού οι Ναν, Λεσόρ και Γκριγκόνις (pics, vid)
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι 12άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι «αιώνιοι»
- Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις