Πλήγμα με Κέντρικ Ναν: Νοκ-άουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Ολυμπιακό (19:00).

Ο Αμερικανός άσος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο στην προπόνηση του Σαββάτου (11/10) και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τις πρώτες ενδείξεις να μη δείχνουν κάτι το ανησυχητικό.

Ποιοι είναι οι έξι ξένοι του Παναθηναϊκού χωρίς τον Κέντρικ Ναν

Έτσι, ο Ναν θα μείνει εκτός εξάδας των «πρασίνων», όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις, με την εξάδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι στο ΣΕΦ να αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Όσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.

Μετά το ντέρμπι «αιωνίων», ακολουθεί διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ (15/10, 21:15) και στη συνέχεια να φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές (17/10, 20:30).