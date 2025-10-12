Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Μεγάλο ντέρμπι στο ΣΕΦ με απουσίες και φόντο το πλεονέκτημα έδρας

Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» θα γίνει απόψε (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με παρόμοιο τρόπο τη σεζόν έχοντας από δύο νίκες και μία ήττα στη Euroleague, ενώ αμφότερες στην πρεμιέρα νίκησαν Μαρούσι και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα.

Αμφότερες οι δύο ομάδες είναι στο ξεκίνημα της σεζόν και δεν έχουν ακόμη τη σταθερότητα που θα ήθελαν οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Εργκίν Αταμάν, που θα έχουν να διαχειριστούν απουσίες, ερωτηματικά και διλήμματα για τη λίστα των ξένων, ενόψει της αποψινής αναμέτρησης.

Τα δεδομένα με τη λίστα και η απόφαση που καλείται να πάρει ο Ολυμπιακός

Στη λίστα βρίσκονται τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Φρανκ Νιλικίνα, ο Εβάν Φουρνιέ, ο Σέιμπεν Λι, ο Σακίλ ΜακΚίσικ, ο Τάισον Γουόρντ, ο Άλεκ Πίτερς, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Ντόντα Χολ. Από αυτούς, δύο πρέπει να μείνουν εκτός από το ντέρμπι της Κυριακής, με τον ένα, να τον γνωρίζουμε ήδη. Αυτός είναι ο ΜακΚίσικ που είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοπεί ένας ακόμα.

Αυτός μπορεί να είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε με τη Ντουμπάι, αλλά προπονήθηκε την προηγούμενη του αγώνα με τους συμπαίκτες του και αυτό ίσως να λέει κάτι για την κατάστασή του και το πλάνο της ομάδας που σίγουρα θα ήθελε να τον έχει διαθέσιμο, χωρίς ωστόσο να θελήσει να ρισκάρει οτιδήποτε με τον Γάλλο σταρ.

Αν ο Φουρνιέ αγωνιστεί στο ματς και με δεδομένο πως οι Νιλικίνα (λείπει ο Γουόκαπ) και Μιλουτίνοφ είναι απαραίτητοι αυτή τη στιγμή, τότε ο Άλεκ Πίτερς και ο Ντόντα Χολ είναι οι αμέσως επόμενοι.

Οι επιλογές του Αταμάν για τους ξένους

Στην πρεμιέρα με τον ΠΑΟΚ για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε στο ΟΑΚΑ με τους εξής ξένους: Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τι Τζέι Σορτς, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Μάριους Γκριγκόνις. Εκτός είχε μείνει ο Τζέντι Όσμαν, παρότι είχε αγωνιστεί με την Μπαρτσελόνα, αλλά και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν. Ο πρώτος αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στη λίστα της GBL και το πιο πιθανό ενδεχόμενο είναι να αντικαταστήσει τον Μάριους Γκριγκόνις.

Παράλληλα, ο Ρισόν Χολμς υπολογίζεται ως ο βασικός σέντερ από τον Αταμάν, όμως η αλήθεια είναι πως δεν έχει δείξει σταθερότητα στο παιχνίδι του. Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν από την άλλη ήταν πολύ καλός κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ βοήθησε και με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο λογικά ένας από τους δύο θα αγωνιστεί κόντρα στους Πειραιώτες.