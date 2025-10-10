Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)

Με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ (25π., 11 ρ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (13π., 11 ρ.), που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με double double, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-67 της Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 2-1.

Το ίδιο ρεκόρ έχει και ο Παναθηναϊκός, που νίκησε χθες εκτός έδρας την Μπασκόνια με 86-84, χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Δύο στα δύο για τις ελληνικές ομάδες στην 3η αγωνιστική της Euroleague, λίγο πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΣΕΦ (12/10) για την 2η στροφή της Stoiximan Greek Basketball League.

Την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Αναντολού Εφές (14/10, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ με την Βιλερμπάν (15/10, 21:15).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87

Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82

Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86

Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72

Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86

Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67

Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98

Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής: