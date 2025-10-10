Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC και ανέβηκε στο 2-1 – Η βαθμολογία της Euroleague μετά την 3η αγωνιστική.
Με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ (25π., 11 ρ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (13π., 11 ρ.), που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με double double, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-67 της Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 2-1.
Το ίδιο ρεκόρ έχει και ο Παναθηναϊκός, που νίκησε χθες εκτός έδρας την Μπασκόνια με 86-84, χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Δύο στα δύο για τις ελληνικές ομάδες στην 3η αγωνιστική της Euroleague, λίγο πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΣΕΦ (12/10) για την 2η στροφή της Stoiximan Greek Basketball League.
Την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Αναντολού Εφές (14/10, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ με την Βιλερμπάν (15/10, 21:15).
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86
Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67
Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 14/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 14/10 στις 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/10 στις 21:00
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 14/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 14/10 στις 21:30
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45
Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45
