Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 10 Οκτωβρίου 2025 | 23:15

Ο Ολυμπιακός μετέτρεψε σε περίπατο το παιχνίδι με την Ντουμπάι BC και ανέβηκε στο 2-1 – Η βαθμολογία της Euroleague μετά την 3η αγωνιστική.

Με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ (25π., 11 ρ.) και Νίκολα Μιλουτίνοφ (13π., 11 ρ.), που ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με double double, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 86-67 της Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 2-1.

Το ίδιο ρεκόρ έχει και ο Παναθηναϊκός, που νίκησε χθες εκτός έδρας την Μπασκόνια με 86-84, χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν. Δύο στα δύο για τις ελληνικές ομάδες στην 3η αγωνιστική της Euroleague, λίγο πριν το μεταξύ τους ντέρμπι στο ΣΕΦ (12/10) για την 2η στροφή της Stoiximan Greek Basketball League.

Την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την Αναντολού Εφές (14/10, 21:45), ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΟΑΚΑ με την Βιλερμπάν (15/10, 21:15).

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86
Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67
Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 14/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 14/10 στις 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/10 στις 21:00
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 14/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 14/10 στις 21:30
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45
Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45

Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Κόσμος
Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25
Απάντηση 10.10.25

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
