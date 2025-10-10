sports betsson
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67: Άνετο βράδυ με σούπερ Βεζένκοφ
Μπάσκετ 10 Οκτωβρίου 2025 | 23:12

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67: Άνετο βράδυ με σούπερ Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός με σούπερ Βεζένκοφ (25π., 11 ρ.), επικράτησε της Ντουμπάι με 86-67 και ανέβηκε στο 2-1. Μεγάλο παιχνίδι και από τον Μιλουτίνοφ, που είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 86-67 στο ΣΕΦ για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 2-1, έχοντας μεγάλη πολυφωνία στην επίθεση, η οποία κάλυψε τις απουσίες των Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είχε σε τρομερή μέρα τον Σάσα Βεζένκοφ που είχε 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε επίσης double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 14 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με εμφανή διάθεση να περάσει τη μπάλα στο low post, με αποδέκτες τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στις πρώτες κατοχές του παιχνιδιού, με τον σταρ του Ολυμπιακού να έχει έξι πόντους στο ξεκίνημα και τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλος στο 5’ με 11-11 με τη Ντουμπάι, με τον Μπέικον να ξεκινάει καλά το ματς για την σαουδαραβική ομάδα.

Στη συνέχεια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε μπρος για τον Ολυμπιακό και με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 20-15 για τους Πειραιώτες στο 8’. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +7 και σκορ 23-16,με τον Βεζένκοφ να έχει εννέα πόντους και τον Καμπεγκέλε να έχει 7 από τη Ντουμπάι.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός έκανε ένα γρήγορο 6-0 και βρέθηκε στο +13 και σκορ 29-16 με ένα γκολ-φάουλ του Χολ και ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η Ντουμπάι στη συνέχεια ισορρόπησε και με κύριο εκφραστή των επιθέσεών της τον Πετρούσεφ έφτασε στο -6 και σκορ 33-26 στο 15’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα κερδισμένα φάουλ του Μιλουτίνοφ, έπειτα από ποστ απ καταστάσεις , αλλά και με τον Λι να τελειώνει φάσεις και να φτάνει τους έξι πόντους έφτασε στο +14 και σκορ 43-29 στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +12 και σκορ 43-31 με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να έχουν από 10 και 9 πόντους αντίστοιχα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε έναν… μανιασμένο Βεζένκοφ που πέτυχε γρήγορα 10 πόντους και έφτασε τους 19 συνολικά με 2 τρίποντα το ένα μάλιστα μπροστά στον Πετρούσεφ, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με +16 και σκορ 57-41 στο 24’. Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν κι άλλο την υπέρ του διαφορά στο +19 (63-44) με ένα εμφατικό κάρφωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Σάσα Βεζένκοφ να φτάνει τους 22 πόντους . Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει 3/3 βολές και τον Ολυμπιακό να προηγείται με +19 και σκορ 71-52 με τον Ελληνοαμερικάνο να φτάνει τους 14 πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο το ματς συνέχισε να είναι παράσταση για έναν ρόλο με τη διαφορά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας μέχρι το +24 με το καλάθι του Ντόντα Χολ και σκορ 76-52 στο 32’. Η Ντουμπάι έριξε στη συνέχεια κάπως την εις βάρος της διαφορά με τα καλάθια των Καμένιας και Ντάνγκουμπιτς, οι οποίοι μείωσαν στο -19 και σκορ 79-60 στο 35’. Τρομερή στιγμή στο 37’ με την είσοδο του Λαρεντζάκη στο παιχνίδι ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος και αποθέωσε τον Έλληνα γκαρντ, που ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν είχε αγωνιστεί μέχρι εκείνο το σημείο. Οι Πειραιώτες νίκησαν τελικά το ματς με 86-67 και κατάφεραν να δείξουν ότι ακόμα και με απουσίες είναι… άλλη κλάση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Γουόρντ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 10 (1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοφ 25 (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ), Παπανικολάου 3 (2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14 (2/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 1 3 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές, 11 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (1 ριμπάουντ), Χολ 5 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ).

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Αμπάς (3 ασίστ), Πρέπελιτς 6 (1), Μπερτάνς 10 (2/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Σανλί, Καμπενγκέλε 10 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 7 (2/4 δίποντα,3 ασίστ), Πετρούσεβ 14 (4/9 δίποντα, 6/7 βολές, 1 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2 (3 ριμπάουντ).

Markets
Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Κόσμος
Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
Μπάσκετ 10.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι

LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους
Με νέα συμμαχία 10.10.25

Το νέο «χτύπημα» του Μπιλ Γκέιτς: Θέλει φάρμακα απώλειας βάρους σε φθηνές τιμές για όλους

Ο Μπιλ Γκέιτς, γνωστός για τις τεχνολογικές του καινοτομίες και τη φιλανθρωπική του δράση, και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας, θέλουν να ρίξουν δραστικά τις τιμές των φαρμάκων απώλειας βάρους

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

