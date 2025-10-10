Ολυμπιακός – Ντουμπάι 86-67: Άνετο βράδυ με σούπερ Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 86-67 στο ΣΕΦ για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 2-1, έχοντας μεγάλη πολυφωνία στην επίθεση, η οποία κάλυψε τις απουσίες των Γουόκαπ και Εβάν Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είχε σε τρομερή μέρα τον Σάσα Βεζένκοφ που είχε 25 πόντους και 11 ριμπάουντ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε επίσης double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Ντόρσεϊ είχε 14 πόντους.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με εμφανή διάθεση να περάσει τη μπάλα στο low post, με αποδέκτες τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στις πρώτες κατοχές του παιχνιδιού, με τον σταρ του Ολυμπιακού να έχει έξι πόντους στο ξεκίνημα και τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλος στο 5’ με 11-11 με τη Ντουμπάι, με τον Μπέικον να ξεκινάει καλά το ματς για την σαουδαραβική ομάδα.

Στη συνέχεια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε μπρος για τον Ολυμπιακό και με πέντε συνεχόμενους πόντους έκανε το 20-15 για τους Πειραιώτες στο 8’. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +7 και σκορ 23-16,με τον Βεζένκοφ να έχει εννέα πόντους και τον Καμπεγκέλε να έχει 7 από τη Ντουμπάι.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ο Ολυμπιακός έκανε ένα γρήγορο 6-0 και βρέθηκε στο +13 και σκορ 29-16 με ένα γκολ-φάουλ του Χολ και ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ. Η Ντουμπάι στη συνέχεια ισορρόπησε και με κύριο εκφραστή των επιθέσεών της τον Πετρούσεφ έφτασε στο -6 και σκορ 33-26 στο 15’. Ο Ολυμπιακός με συνεχόμενα κερδισμένα φάουλ του Μιλουτίνοφ, έπειτα από ποστ απ καταστάσεις , αλλά και με τον Λι να τελειώνει φάσεις και να φτάνει τους έξι πόντους έφτασε στο +14 και σκορ 43-29 στο 18’. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +12 και σκορ 43-31 με τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ να έχουν από 10 και 9 πόντους αντίστοιχα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε έναν… μανιασμένο Βεζένκοφ που πέτυχε γρήγορα 10 πόντους και έφτασε τους 19 συνολικά με 2 τρίποντα το ένα μάλιστα μπροστά στον Πετρούσεφ, με τον Ολυμπιακό να ξεφεύγει με +16 και σκορ 57-41 στο 24’. Οι Πειραιώτες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και ανέβασαν κι άλλο την υπέρ του διαφορά στο +19 (63-44) με ένα εμφατικό κάρφωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Σάσα Βεζένκοφ να φτάνει τους 22 πόντους . Η τρίτη περίοδος έκλεισε με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει 3/3 βολές και τον Ολυμπιακό να προηγείται με +19 και σκορ 71-52 με τον Ελληνοαμερικάνο να φτάνει τους 14 πόντους.

Στην τέταρτη περίοδο το ματς συνέχισε να είναι παράσταση για έναν ρόλο με τη διαφορά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, φτάνοντας μέχρι το +24 με το καλάθι του Ντόντα Χολ και σκορ 76-52 στο 32’. Η Ντουμπάι έριξε στη συνέχεια κάπως την εις βάρος της διαφορά με τα καλάθια των Καμένιας και Ντάνγκουμπιτς, οι οποίοι μείωσαν στο -19 και σκορ 79-60 στο 35’. Τρομερή στιγμή στο 37’ με την είσοδο του Λαρεντζάκη στο παιχνίδι ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος και αποθέωσε τον Έλληνα γκαρντ, που ήταν ο μοναδικός παίκτης που δεν είχε αγωνιστεί μέχρι εκείνο το σημείο. Οι Πειραιώτες νίκησαν τελικά το ματς με 86-67 και κατάφεραν να δείξουν ότι ακόμα και με απουσίες είναι… άλλη κλάση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-16, 43-31, 71-52, 86-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ασίστ), Γουόρντ 5 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Λαρεντζάκης, Λι 10 (1/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ασίστ), Βεζένκοφ 25 (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ), Παπανικολάου 3 (2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 14 (2/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 4, Μιλουτίνοφ 1 3 (4/4 δίποντα, 5/6 βολές, 11 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο (1 ριμπάουντ), Χολ 5 (4 ριμπάουντ, 3 μπλοκ).

DUBAI BC (Γκόλεματς): Ντάνγκουμπιτς 3, Μπέικον 13 (4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Αμπάς (3 ασίστ), Πρέπελιτς 6 (1), Μπερτάνς 10 (2/7 τρίποντα, 2 ασίστ), Σανλί, Καμπενγκέλε 10 (4/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Ράιτ 7 (2/4 δίποντα,3 ασίστ), Πετρούσεβ 14 (4/9 δίποντα, 6/7 βολές, 1 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 2, Καμένιας 2 (3 ριμπάουντ).