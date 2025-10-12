Αυτοί είναι οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Κυριακής (12/10, 19:00) στο ΣΕΦ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Αμφότερες οι ομάδες θα έχουν σημαντικές απουσίες, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν διαθέσιμο για άλλη μία φορά τον Εβάν Φουρνιέ, ενώ ο Εργκίν Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κέντρικ Ναν σε αυτό ντέρμπι.

Λίγες ώρες πριν το παιχνίδι, η ΕΟΚ έκανε γνωστή και την τριάδα των διαιτητών για το πρώτο φετινό παιχνίδι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους».

Η τριάδα που «σφυρίζει»

Αυτοί είναι οι Γιάννης Τσιμπούρης, Ηλίας Καρπάνος και Γιάννης Μπακάλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με νίκες υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί εκτός έδρας του Αμαρουσίου (89-100) και τον Παναθηναϊκό να κάμπτει την αντίσταση του ΠΑΟΚ με 93-83 στο Telekom Center Athens.