Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι 12άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι «αιώνιοι»

«Λαβωμένοι» θα παραταχθούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο αποψινό (12/10, 19:00) ντέρμπι «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League.

Οι γηπεδούχοι θα έχουν αρκετές σημαντικές απουσίες, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα στην ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το ματς. Επίσης, εκτός για το αποψινό ντέρμπι είναι και οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ.

Έτσι, οι 12 παίκτες του Ολυμπιακού που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας διαμορφώνονται ως εξής: Φρανκ Νιλικίνα, Όμηρος Νετζήπογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τάισον Γουόρντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σέιμπεν Λι, Κώστας Παπανικολάου, Άλεκ Πίτερς, Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Ντόντα Χολ.

Από την άλλη, οι «πράσινοι» έχουν ένα μεγάλο πλήγμα λίγες ώρες πριν τον αγώνα στο φαληρικό στάδιο, καθώς ο Κέντρικ Ναν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο στη χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού και τέθηκε νοκ άουτ από το αποψινό παιχνίδι, με τις πρώτες ενδείξεις να μη δείχνουν κάτι το ανησυχητικό. Επίσης, εκτός παρέμεινε ο Μάριους Γκριγκόνις, ενώ πιθανότατα θα «κοπεί» και ο Γιάννης Κουζέλογλου.

Έτσι, οι 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Εργκίν Αταμάν για το αποψινό ντέρμπι θα είναι οι εξής: Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Τζέριαν Γκραντ, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς.