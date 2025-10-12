Η άφιξη του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ (pics)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πριν λίγη ώρα στο γήπεδο έτοιμοι για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Προφανώς όλοι οι παίκτες φορούσαν τα χρώματα της ομάδας, όμως αυτός που τράβηξε τα βλέμματα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέλεξε μια μαύρη μπλούζα που απεικόνιζε τον ίδιο με τα ερυθρόλευκα.

Δείτε εικόνες: