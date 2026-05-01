Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
Κόσμος 01 Μαΐου 2026, 07:00

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων κυβερνητικών στελεχών να προσεύχονται στον Λευκό Οίκο, έμπλεοι ευσέβειας. Λίγα 24ωρα πριν, ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν ξεκινήσει πόλεμο στο Ιράν και είχαν αποκεφαλίσει την ηγεσία του. Ήδη υπήρχαν επίσης εκατοντάδες νεκροί μεταξύ αμάχων. Καθώς όλα δείχνουν, η θρησκεία έχει γίνει εργαλείο πολέμου για τον Αμερικανό πρόεδρο και το MAGA κίνημα που τον στηρίζει.

Σε βαθμό μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βανς και Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου να ανοίξουν βεντέτα ακόμα και με τον Πάπα Λέοντα. Ο οποίος έχει καταδικάσει ανοιχτά τον πόλεμο.

Επίσης είναι και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, που δεν διστάζει να επιδεικνύει τα θρησκευτικού περιεχομένου τατουάζ του, εμπνευσμένα από τις σταυροφορίες. Ή ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, που παρέστη πριν από ένα χρόνο σε μια σειρά από δημόσιες εκδηλώσεις με έναν μαύρο σταυρό από στάχτη στο μέτωπο την Ημέρα των Τεφρών. Ή ο MAGA influencer Πίτερ Τιλ. Ο πολυεκατομμυριούχος Τιλ, πρώην CEO της PayPal, επιδίδεται σε κηρύγματα περί αποκάλυψης.

Ο Πίτερ Τιλ σε διάλεξη στο Παρίσι / REUTERS/Jacky Naegelen/File Photo

Ασφαλώς, δεν είναι η πρώτη φορά που η θρησκεία ανάγεται σε εργαλείο πολέμου. Αλλά στις σημερινές ΗΠΑ φαίνεται ότι είναι κυρίαρχη ιδεολογία της κυβέρνησης Τραμπ.

Το MAGA και ο πόλεμος

Σε άρθρο του στο Social Europe o Ρόμπερτ Μίσικ, τιμημένος με το Βραβείο Οικονομικής Δημοσιογραφίας της Εταιρείας Τζον Μέιναρντ Κέινς, περιγράφει την εικόνα αυτή ως ταυτόχρονα διασκεδαστική και σοκαριστική. Ο Μίσικ δεν ασχολείται με παραδείγματα όπως η απαγόρευση των αμβλώσεων ή η συντηρητικοποίηση τομέων της κοινωνίας ή υποβάθμιση ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μένει στην κεντρική πολιτική.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα έφερε τη σύγκρουση του Πάπα Λέοντα με τη MAGA κυβέρνηση Τραμπ. Ο ίδιος ο ποντίφικας που έχει καταδικάσει την κατάχρηση εξουσίας από τη θρησκεία, δήλωσε: «Ο κόσμος καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους». Για να του απαντήσει ο πρόσφατα προσήλυτος στον καθολικισμό Τζέι Ντι Βανς ότι ο Πάπας πρέπει «να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θεολογία».

Αλλά όλο αυτό, κατά τον Μίσικ, είναι ένδειξη ότι σημαντικά τμήματα του αντιδραστικού κινήματος MAGA μετατρέπουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σε φονταμενταλιστική θρησκευτική αίρεση. Και διαφέρει σημαντικά από τα κατά το παρελθόν ευαγγελικά κηρύγματα τηλεπαστότρων.

Τα προηγούμενα παραδείγματα με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ αναδεικνύουν κατά τον Μίσικ για μια μορφή φονταμενταλισμού που αναδύεται στον χώρο της καθολικής θρησκείας. Ο αντιπρόεδρος Βανς είναι μέρος αυτού του κινήματος. Ενώ ο Πίτερ Τιλ, ισχυρός χορηγός του MAGA κινήματος, κάνει διαλέξεις και εκδηλώσεις στη βάση μιας αυστηρά ερμηνευμένης πολιτικής θεολογίας.

Εμπνέεται από το έργο του Ρενέ Ζιράρ «Βία και το Ιερό», που θεωρείται θεμελιώδες κείμενο της φιλοσοφικής-θεολογικής λογοτεχνίας. Ασχολείται με τα γραπτά του Γερμανού Ναζί συνταγματικού θεωρητικού Καρλ Σμιτ, που είχαν μεγάλη επίδραση στα χρόνια του μεσοπολέμου. Και τελευταία επιδίδεται σε διαλέξεις για τον «Αντίχριστο» και τον «Κατεχώντα», μια δύναμη ικανή να απωθήσει το διαβολικό. Έχει φτάσει στο σημείο να χαρακτηρίσει την ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, προσωποποίηση του «Αντίχριστου».

Οπαδός του Τραμπ με καπέλο που γράφει ULTRA MAGA / REUTERS/Andrew Kelly

Η θρησκεία ως μέσο ριζοσπαστικοποίησης

Και αν αυτά ακούγονται ακόμη και διασκεδαστικά μερικές φορές, ο Ρόμπερτ Μίσικ εξηγεί γιατί δεν είναι. Το κίνημα MAGA προσπαθεί ενεργά να αξιοποιήσει τη θρησκεία σε ριζοσπαστική πολιτική.

Προσωπικότητες του MAGA, όπως ο Σκοτ Γιάρβιν, ο Νικ Λαντ και ο Τιλ προωθούν την ιδέα ενός Θεού ζηλωτή και τιμωρού, σταυροφόρου. Οι οπαδοί του προσεύχονται για τη νίκη στον πόλεμο.

Ο Ρόμπερτ Μίσικ επισημαίνει ότι ο Χριστιανισμός μετατρέπεται με τον τρόπο αυτό σε λατρεία σκληρότητας και αδίστακτου πνεύματος. Και υποτάσσεται στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και τον ατομικισμό. Και ο Πίτερ Τιλ είπε ότι η έννοια της «αφύπνισης» είναι «υπερχριστιανισμός» ή «μεταχριστιανισμός» που διατηρεί την αλληλεγγύη του Χριστιανισμού με τα θύματα, ενώ αφαιρεί τη συγχώρεση. Στην ουσία αναδιατυπώσει την ανησυχία για τους αδύναμους, τους ηττημένους και τα θύματα της ιστορίας ως μια σχεδόν θρησκευτική παθολογία. Ενώ η ένοχη συνείδηση ​​των ισχυρών είναι ασθένεια που πρέπει να θεραπευτεί. Ο μοντέρνος όρος σε αυτό το πλαίσιο είναι «τοξική ενσυναίσθηση».

Ο Μίσικ θυμίζει επίσης και το άρθρο του Τόμας Άσχιουρ στην εφημερίδα Die Zeit του Αμβούργου. Όπου τόνιζε ότι «η θρησκεία σφυρηλατείται ανελέητα σε όπλο». Δηλαδή, ένας θυμωμένος, πολεμοχαρής Χριστιανισμός καλλιεργείται και χρησιμοποιείται για υποκίνηση βίας.

Ο Πιτ Χέγκσεθ / REUTERS/Ken Cedeno

Αγγίζοντας το όριο της βλασφημίας

Πολύ πρόσφατα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Χέγκσεθ, χλευάστηκε με σκληρότητα. Διότι, επικεφαλής μιας λατρευτικής λειτουργίας στο Πεντάγωνο, απήγγειλε μια «προσευχή», την οποία απέδωσε στη Βίβλο. Η προσευχή, αποδιδόμενη στο Ιεζεκιήλ 25:17, κορυφωνόταν ως εξής: «Και θα σε χτυπήσω με μεγάλη εκδίκηση και μανιασμένο θυμό…». Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν παρά μια φράση, μέρος της μυθπλασίας, που ακούγεται στην ταινία Pulp Fiction. Την έλεγε ο δολοφόνος αμέσως πριν εκτελέσει τα θύματά του.

Σύμφωνα με τον Μίσικ, αυτή η κακή χρήση της θρησκείας και των χριστιανικών μοτίβων αγγίζει τα όρια της βλασφημίας. Το χριστιανικό μήνυμα ανά τους αιώνες έχει εμπνεύσει ανθρωπιστικά και απελευθερωτικά ιδανικά. Το ίδιο και η εβραϊκή παράδοση της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο Μίσικ παραθέτει μερικά: «Θα φέρεστε στον ξένο που παροικεί μαζί σας ως τον ιθαγενή ανάμεσά σας και θα τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί ήσασταν ξένοι στη γη της Αιγύπτου». «Μάθετε να κάνετε το καλό· να αναζητάτε δικαιοσύνη, να διορθώνετε την καταπίεση· να αποδίδετε δικαιοσύνη στον ορφανό, να υπερασπίζεστε την υπόθεση της χήρας».

Βεβαίως, η οργή, η επιθετικότητα και η τιμωρία είναι εξίσου εγγενή στη θρησκεία, ιδιαίτερα στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Πολλοί μελετητές, μεταξύ των οποίων και ο αείμνηστος Γιαν Άσμαν, έχουν σημειώσει ότι η αποκλειστική έννοια της αλήθειας του μονοθεϊσμού – η διάκριση του ενός αληθινού Θεού από πολλούς ψεύτικους – έχει καλλιεργήσει μια ρητορική αυστηρότητας και αδιαλλαξίας. Ο Κύριος απεικονίζεται ως «φωτιά που κατακαίει». Αλλά «Θεός ζηλότυπος», για τον οποίο λέγεται: «Ο Κύριος είναι Θεός ζηλότυπος και εκδικητής· ο Κύριος είναι εκδικητικός και οργισμένος· ο Κύριος εκδικείται τους αντιπάλους του και κρατάει οργή για τους εχθρούς του».

Στα Ευαγγέλια είναι η περίφημη φράση «Όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου». Αυτή η ζηλωτή γλώσσα του φονταμενταλισμού είναι η πύλη προς τη μισαλλοδοξία. Και την έχουν ασπαστεί οι απανταχού τύραννοι.

MAGA και «Αμερικανική Σταυροφορία»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πιτ Χέγκεθ (συγγραφέας και της «Αμερικανικής Σταυροφορίας» θεωρεί τον αμερικανικό στρατό όχι απλώς ως εμπλεκόμενο σε μια γεωπολιτική σύγκρουση αλλά σε έναν πόλεμο «για τον Ιησού».

Στον λόγο του οι προσδοκίες για σωτηρία από τον Θεό και εξόντωση βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη. Ο MAGA υπουργός «Πολέμου» επικαλείται έναν «συνδυασμό ευσέβειας και δίψας για αίμα», συνδέει τη «μαχητική αρρενωπότητα με τη θρησκευτική βεβαιότητα».

Ο ιδρυτής του δόγματος στο οποίο ανήκει η εκκλησία του Χέγκσεθ υποστηρίζει ανοιχτά την κατάργηση της γυναικείας ψήφου. Επίσης, ζητά την εγκαθίδρυση μιας χριστιανικής θεοκρατίας. Αυτές τις απόψεις ο Πιτ Χέγκσεθ τις υποστηρίζει στα δικά του μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο περιθώριο του κινήματος MAGA, ιεροκήρυκες αυτής της ιδεολογίας επιδιώκοντας να δημιουργήσουν μια θεοκρατία. Εκεί ο θρησκευτικός ηθικός νόμος και η κοσμική διακυβέρνηση δεν θα είναι πλέον διαχωρισμένες.

*Ο Ρόμπερτ Μίσικ είναι αρθρογράφος, συγγραφέας και έχει λάβει το Βραβείο Οικονομικής Δημοσιογραφίας από την Εταιρία Τζον Μέιναρντ Κέινς.

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Vita.gr
Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Γιατί δεν μου φτάνει ο ύπνος;

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Κόσμος 01.05.26

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Σύνταξη
Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου
Απίστευτη ταλαιπωρία 30.04.26

Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια – Ουρές, καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις από το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου

Απροετοίμαστα τα αεροδρόμια για το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΕ - Καθυστερήσεις έως και τριών ωρών καταγράφονται σε ελέγχους εξαιτίας της εφαρμογής του EES

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ισραήλ: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης
Κόσμος 30.04.26

«Είναι μια κόλαση»: Ελεύθερος Παλαιστίνιος δημοσιογράφος από το Ισραήλ – Καταγγέλλει φριχτές συνθήκες κράτησης

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος

Σύνταξη
Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων
Κόσμος 30.04.26

Λίβανος: Εκτοπισμένοι από τον νότο διαδηλώνουν κατά των ισραηλινών κατεδαφίσεων

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου διαμαρτύρονται στη Βηρυτό για τις συνεχιζόμενες ισραηλινές κατεδαφίσεις χωριών, καταγγέλλοντας παραβίαση της εκεχειρίας και αδυναμία επαναπατρισμού.

Σύνταξη
Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης
Αδιέξοδο 30.04.26

Γιατί το Ιράν δεν λυγίζει (ακόμα): Το παρασκήνιο της οικονομικής του επιβίωσης

Παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, το Ιράν επιστρατεύει την «οικονομία της αντίστασης», ισορροπώντας μεταξύ εσωτερικής αντοχής και της απειλής οικονομικής κατάρρευσης

Σύνταξη
Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός – Υποψίες για διαρροή αερίου
Farringdon 30.04.26

Αναστάτωση στο Λονδίνο: Εκκενώθηκε σιδηροδρομικός σταθμός - Υποψίες για διαρροή αερίου

Επιβάτες αισθάνθηκαν αδιαθεσία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι αρχές - Ο σταθμός έκλεισε προληπτικά προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό, καθώς υπάρχουν υποψίες για διαρροή αερίου

Σύνταξη
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Κόσμος 01.05.26

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»

Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Σύνταξη
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ελλάδα 01.05.26

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Σύνταξη
Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Ανησυχία 01.05.26

Το σεισμικό παρελθόν της Σκιάθου προβληματίζει τους σεισμολόγους

Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Κατερίνα Ροββά
Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική
Little Saint James 01.05.26

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και το «τζαμί» του στο ιδιωτικό νησί της «κολάσεως» στην Καραϊβική

Στο ιδιωτικό του νησί, ο Τζέφρι Έπσταϊν δημιούργησε «τζαμί» με υφάσματα από την Καάμπα, Kiswa, πλακάκια και χρυσό θόλο, ενώ οικοδομούσε σχέσεις με πρίγκιπες και κορυφαίους επιχειρηματίες

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες – Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα
Υπερτουρισμός 01.05.26

Οι πόλεις που «πνίγονται» από τουρίστες - Η θέση της Αθήνας και το μεγάλο δίλημμα

Ο υπερτουρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα της Ελλάδας προ πολλού με την Αθήνα να μην είναι πλέον η πόλη που «περιμένει» τους τουρίστες· αλλά η πόλη που προσπαθεί να τους χωρέσει. Η πρόκληση και το μεγάλο δίλημμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta
Τεχνολογία 01.05.26

Big Tech: Γιατί οι επενδυτές εμπιστεύονται περισσότερο την Google από την Meta

Οι τεχνολογικοί επενδυτές εξακολουθούν να εμπιστεύονται περισσότερο την Google παρά τη Meta όταν πρόκειται να ξοδέψουν τα χρήματά τους στην τεχνητή νοημοσύνη που αναπτύσσουν οι Big Tech

Σύνταξη
Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου
Πόλεμος στο Ιράν 01.05.26

Έληξε η προθεσμία των 60 ημερών για τον πόλεμο στο Ιράν – Ο Λευκός Οίκος σπεύδει για έγκριση του Κογκρέσου

Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ και οι υπουργοί του υποστήριζαν ότι η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ, έπρεπε να γίνει. Ισχυρίζονταν ότι «μέσα σε δύο εβδομάδες» όλα θα τελείωναν. Πλέον η έγκριση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ελλάδα 01.05.26

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου των υποκλοπών - Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Μυστηριώδης γοητεία του πρώην πρωθυπουργού Ατάλ στους… Κινέζους
«Είναι τρελό» 01.05.26

«Υπάρχει μια Αταλμανία στο κινεζικό διαδίκτυο»

Μια μυστηριώδη γοητεία ασκεί στους Κινέζους ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ, με το περιβάλλον του να κάνει λόγο για «Αλταμανία», αλλά να μην μπορεί να την εξηγήσει.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα το βίντεο των αρχών με την ένοπλη επίθεση στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου
Λεπτό προς λεπτό 01.05.26

Στο φως το βίντεο των αρχών με την επίθεση του Κόουλ Αλεν

Οι αρχές των ΗΠΑ έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο με τις κινήσεις και την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Αλεν εναντίον ανδρών της Μυστικής Υπηρεσίας, στη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Προσγειώθηκε στο Καράκας η πρώτη απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ τα τελευταία 7 χρόνια
Envoy Air 01.05.26

Πρώτη απευθείας εμπορική πτήση ΗΠΑ - Βενεζουέλα

Επιχειρηματίες, εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης και μια ομάδα δημοσιογράφων επέβαιναν στην πρώτη, τα τελευταία επτά χρόνια, απευθείας εμπορική πτήση από τις ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Ιταλία: Επιβάτιδα γέννησε σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη
ITA Airways 01.05.26

Γεννητούρια σε πτήση από το Ντακάρ προς τη Ρώμη

Ενα υγιέστατο αγοράκι γεννήθηκε στη διάρκεια της πτήσης αεροσκάφους της ITA Airways από το Ντακάρ προς τη Ρώμη, με τη συνδρομή μελών του πληρώματος και δύο επιβατών – γιατρού και νοσηλεύτριας.

Σύνταξη
Γάζα: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδικάζει» τον Global Sumud Flotilla
Στέιτ Ντιπάρτμεντ 01.05.26

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν» τον «στολίσκο για τη Γάζα»

«Αντιπαραγωγική» πρωτοβουλία «υπέρ της Χαμάς», βλέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ στο εγχείρημα του Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανοικτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς απαντά στις απειλές Τραμπ τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και για τις δυο πλευρές
Γερμανία 01.05.26

Ο Μερτς απαντά με συναίνεση στις απειλές Τραμπ

Ο Μερτς απάντησε στις απειλές του Τραμπ για απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία, τονίζοντας τη σημασία που έχει και για τις δυο πλευρές η συνεργασία τους στον στρατιωτικό τομέα.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

