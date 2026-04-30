Παλαιστίνιος δημοσιογράφος, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2025 στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από έναν χρόνο κράτησης από τις ισραηλινές αρχές, χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Πρόκειται για τον Αλί Σαμούντι, γνωστό στην τοπική κοινωνία της Τζενίν, ο οποίος παρέμεινε υπό διοικητική κράτηση χωρίς να δικαστεί. Σύμφωνα με παλαιστινιακά Μέσα Ενημέρωσης, αποφυλακίστηκε την Πέμπτη (30/4) από τη φυλακή Νάφχα.

Ο Σαμούντι, που έχει εργαστεί στην παλαιστινιακή εφημερίδα Al-Quds αλλά και σε διεθνή Μέσα, περιέγραψε σε βίντεο αμέσως μετά την αποφυλάκισή του τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχασε περίπου 60 κιλά. «Ζύγιζα 120 κιλά και τώρα είμαι 60», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχασα όλο αυτό το βάρος κάτω από σκληρές συνθήκες κράτησης και την καταστροφική κατάσταση. Οι φυλακές είναι μια πραγματική κόλαση, ένα νεκροταφείο για τους ζωντανούς», πρόσθεσε.

Palestinian journalist Ali al-Samoudi, 59-year-old, abducted on April 29, 2025, by the Israeli army from Jenin in the West Bank and held in administrative detention without charge or trial for one year, was released today. pic.twitter.com/kSi56RtmNR — Ihab Hassan (@IhabHassane) April 30, 2026

Οι συνθήκες είναι σκληρές και βάναυσες

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το φαγητό είναι πολύ κακό. Ούτε μια γάτα δεν θα έτρωγε αυτό που τρώνε», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Οι κρατούμενοι δεν έχουν τίποτα. Ούτε τετράδιο, ούτε στυλό, τίποτα».

«Ειλικρινά, συγγνώμη, αλλά οι οικογένειες των κρατουμένων πρέπει να το ακούσουν. Οι γιοι σας δεν είναι καλά. Οι συνθήκες είναι σκληρές και βάναυσες. Οι κρατούμενοι υποφέρουν με κάθε τρόπο», είπε ακόμα.

«Σήμερα είναι η πρώτη φορά που βλέπω τον εαυτό μου σε ένα τηλέφωνο. Δεν το αντέχω. Τι να πω; Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σήμερα απελευθερώθηκα πραγματικά, αφού υπέφερα όλη αυτή την πικρή πραγματικότητα και τις τραγικές συνθήκες. Εύχομαι ελευθερία για όλους τους κρατούμενους. Καλώ τις οικογένειες όλων των κρατουμένων να φροντίσουν τους γιους τους. Μην τους αφήνετε μόνους. Υποφέρουν πάρα πολύ. Υποφέρουν από την αδικία και τις συνθήκες της φυλακής. Το μήνυμά τους προς εσάς είναι να μην τους αφήσετε μόνους. Λαχταρούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Είθε ο Αλλάχ να χαρίσει ελευθερία σε όλους τους κρατούμενους», κατέληξε.

“Prisoners’ food not enough for a cat; I was arrested weighing 120 kilograms, and now I weigh 60” This is how journalist Ali Al-Samoudi Summarizes the overall dire conditions in Israeli prisons after he spent a year under administrative detention. Al-Samoudi described the… pic.twitter.com/ABxabXTWyf — Quds News Network (@QudsNen) April 30, 2026

Ο Σαμούντι συνελήφθη ως ύποπτος για μεταφορά χρημάτων στην παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ. Ωστόσο, δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. Ήταν επίσης μάρτυρας της δολοφονίας της δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Άκλεχ, στην Τζενίν το 2022, κατά την οποία τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Πρόσφατη έκθεση από το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη του Ισραήλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι για λόγους ασφαλείας που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές έχουν υποστεί σοβαρή και συστηματική βία από τους δεσμοφύλακες, στέρηση τροφής και ιατρική αμέλεια, ενώ παράλληλα έχουν υποβληθεί σε ανθυγιεινές συνθήκες που προκάλεσαν και επιδείνωσαν την εξάπλωση ασθενειών στις φυλακές.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι βρίσκονται επί του παρόντος σε διοικητική κράτηση, έναν μηχανισμό που επιτρέπει στις ισραηλινές αρχές να κρατούν έναν ύποπτο υπό κράτηση επ’ αόριστον χωρίς κατηγορία, με βάση πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Η πρακτική αυτή είναι τόσο αμφιλεγόμενη που ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς απαγόρευσε τη χρήση της εναντίον Εβραίων υπόπτων πέρυσι. Τώρα χρησιμοποιείται μόνο εναντίον Παλαιστινίων και ενός μικρού αριθμού Αράβων Ισραηλινών, γεγονός που οδηγεί σε κατηγορίες για διακρίσεις εκ μέρους των ισραηλινών Αρχών.

Με πληροφορίες από Times of Israel και Haaretz