Συμβαίνει τώρα:
17.10.2025 | 06:33
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Νταλίκα έπεσε στα κιγκλιδώματα
Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή
Κόσμος 17 Οκτωβρίου 2025 | 06:10

Ισραήλ: «Παύεις να είσαι άνθρωπος, σε κάνουν σκουλήκι» – Μαρτυρίες από τη φυλακή

Στα σωφρονιστήρια του Ισραήλ, μαχητές όλων των οργανώσεων ανδρώθηκαν μαζί - Οι απελευθερωμένοι «απόφοιτοί» τους ίσως διαμορφώσουν τη νέα παλαιστινιακή ηγεσία

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Την ώρα που οι όμηροι επέστρεφαν στις οικογένειές τους στο Ισραήλ, έπειτα από δύο χρόνια ομηρείας από τη Χαμάς, λεωφορεία γεμάτα παλαιστίνιους κρατούμενους έκαναν τη σύντομη διαδρομή από τις ισραηλινές φυλακές προς τα ερείπια της Γάζας και τη Δυτική Οχθη. Λίγοι ασχολήθηκαν με τους χιλιάδες Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν, αυτοί όμως μπορεί να συγκροτήσουν την αυριανή ηγεσία της Παλαιστίνης.

Μεταξύ των περίπου 1.968 απελευθερωθέντων ήταν και 250 που καταδικάστηκαν για δολοφονίες αμάχων

Για τους Ισραηλινούς, τα λεωφορεία ήταν γεμάτα «τρομοκράτες», περίπου 4.000 από αυτούς ανταλλάχθηκαν κατά τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Γάζα με τους 251 ομήρους που κρατούσε η Χαμάς. Αλλά για τους Παλαιστινίους, σημειώνουν οι «Financial Times», η οργάνωση είχε εκπληρώσει έναν από τους λόγους ύπαρξής της – απελευθερώνοντας τους δικούς της από τις διαβόητες ισραηλινές φυλακές.

Οι περισσότεροι από όσους απελευθερώθηκαν δεν έχουν ποτέ δικαστεί και έχουν κρατηθεί υπό δρακόντειες συνθήκες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τα «εγκλήματα» πολλών νέων ήταν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή το ότι έριξαν πέτρες. Μεταξύ των περίπου 1.968 απελευθερωθέντων ήταν όμως και 250 που καταδικάστηκαν για δολοφονίες αμάχων, αν και σε μυστικές στρατιωτικές δίκες, με ποσοστό καταδίκης 99%.

Καθημερινά βασανιστήρια σε φυλακές-κολαστήρια

«Στις ισραηλινές φυλακές παύεις να είσαι άνθρωπος. Θέλουν να σε κάνουν σκουλήκι» περιγράφει ο 53χρονος Μοχάμαντ Χατίμπ από τη Βηθλεέμ που έμεινε έγκλειστος περισσότερα από 20 χρόνια. Ο Αϊμάν Σαραμπάτι, γεννημένος πριν από 58 χρόνια στην Ιερουσαλήμ, που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, απελάθηκε αμέσως στην Αίγυπτο έπειτα από 27 χρόνια φυλακισμένος.

«Κάθε μέρα οι φρουροί μάς μετρούσαν τρεις φορές. Εμπαιναν στα δωμάτια και σε ένα δευτερόλεπτο έπρεπε να βγεις με τα χέρια στο κεφάλι και τα μάτια στο έδαφος. Δεν σου επιτρεπόταν να τους κοιτάξεις στα μάτια» αφηγείται στη «Repubblica». «Κατά καιρούς έριχναν δακρυγόνα στα κελιά, χωρίς λόγο, ή μας κλοτσούσαν στο κεφάλι με τις μπότες τους, απλώς για να μας δώσουν να καταλάβουμε ότι ήταν οι αφέντες. Σχημάτιζαν μια ομάδα και ένας από αυτούς πηδούσε πάνω μας σπάζοντάς μας τα πλευρά. Δεν υπάρχει πραγματικό ιατρείο μέσα, οπότε όταν αρρωσταίναμε μας έδιναν μόνο μια ασπιρίνη. Υπάρχει επιδημία ψώρας μεταξύ των κρατουμένων, το φαγητό είναι τόσο όσο για να μην πεθάνουμε από την πείνα».

Ο Σαραμπάτι κρίθηκε από το ισραηλινό δικαστήριο ένοχος για πολλά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός εποίκου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. «Στη φυλακή Μεγίντο σου φέρονται σαν ζώο και θέλουν να σε κάνουν να νιώσεις έτσι» συνεχίζει.

«Με την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, όλα χειροτέρεψαν. Δεν είχαμε πλέον τηλεόραση, ραδιόφωνο, τίποτα που να μας άφηνε να καταλάβουμε τι συνέβαινε έξω. Τα λίγα που ξέραμε ήταν χάρη στις ιστορίες των νεοαφιχθέντων. Το φαγητό συνέχισε να μειώνεται. Δικαιούμασταν μισό φλιτζάνι τσάι μία φορά την εβδομάδα, ένα λεπτό στο ντους την εβδομάδα και ένα κομματάκι σαπούνι ο καθένας. Μας έστειλαν σκυλιά, τα οποία υπέθεσα ότι είχαν λύσσα, επειδή κάποιος ήρθε σε επαφή με τα σάλια τους και αρρώστησε. Θυμάμαι όταν ο Μαρουάν Μπαργούτι (ο δημοφιλής ηγέτης της Φατάχ) έφτασε στο Μεγίντο, τον ξυλοκόπησαν από τη Μονάδα Ναχσόν, την πιο βίαιη από αυτές που δρούσαν στις ισραηλινές φυλακές. Τον κλότσησαν σπάζοντάς του τέσσερα πλευρά».

Ο Φαϊζάλ Χαλίφι από το Τουλκαρέμ πέρασε κι αυτός 20 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές. Περιγράφει καθημερινή κακοποίηση και ξυλοδαρμό με ρόπαλο που είχε καρφιά στην άκρη. «Οι τελευταίες τρεις μέρες πριν από την απελευθέρωσή ήταν κόλαση. Μας έδεσαν τα χέρια, μας κράτησαν καθισμένους στο έδαφος στον ήλιο για δώδεκα ώρες. Δεν μπορούσαμε να πάμε στην τουαλέτα, δεν μπορούσαμε να πιούμε νερό. Οι φύλακες μας χτυπούσαν και μας έσερναν. Δεν τους νοιάζει αν είσαι νέος ή γέρος. Το μόνο που θέλουν είναι να σε συντρίψουν».

Οι κρατήσεις χιλιάδων Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές έχει ως αποτέλεσμα κάποιοι να βγαίνουν με πολύ μεγαλύτερη επιρροή από εκείνη που είχαν όταν φυλακίστηκαν για πρώτη φορά. Οπως γράφουν οι «FT», oι ισραηλινές φυλακές έχουν γίνει άθελά τους πεδίο εκπαίδευσης για την επόμενη γενιά παλαιστινιακής ηγεσίας.

Στη φυλακή, μαχητές της ισλαμιστικής Χαμάς, της αντίπαλης Φατάχ και άλλων παλαιστινιακών ομάδων – από το αριστερό PFLP μέχρι την υποστηριζόμενη από το Ιράν Ισλαμική Τζιχάντ – ωθούνται μαζί: τροφοδοτούνται από τις ιδέες ο ένας του άλλου, μελετούν και περιμένουν την αποφυλάκιση καθώς η φήμη τους μεγαλώνει έξω. Εχουν και παρατσούκλι για το φαινόμενο: Πανεπιστήμιο Χανταρίμ, από το όνομα ενός ισραηλινού σωφρονιστικού καταστήματος με επίσημο πανεπιστήμιο φυλακών.

Ο ιδρυτής της Χαμάς, σεΐχης Αχμέτ Γιασίν, και ο Γιαχία Σινβάρ – ο εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησε τον πόλεμο – ήταν «απόφοιτοι» αυτού του συστήματος.

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα
Παρασκήνιο 17.10.25

Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους… – Η εμμονή του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα

Όλα σε θυμίζουν απλά και αγαπημένα… ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εμφάνισή του στη Βουλή μετά την παραίτηση Τσίπρα δεν άντεξε να μην αναφέρει το όνομά του και να μην εξαπολύσει επίθεση εναντίον του, ζητώντας από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να αναφωνήσει απεταξάμην… Τσίπρα.

Ειδικός Συνεργάτης
Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα
Περιουσιολόγιο 17.10.25

Το Δημόσιο χαρτογραφεί και αξιοποιεί χιλιάδες ακίνητα

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, όλες οι κοινωφελείς περιουσίες και οι σχολάζουσες κληρονομιές θα χαρτογραφηθούν ψηφιακά από το Δημόσιο

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κληρονομιές: Διαθήκες ψηφιακά σε επτά ημέρες από 1ης Νοεμβρίου
Κληρονομιές 17.10.25

Διαθήκες ψηφιακά σε 7 ημέρες από 1ης Νοεμβρίου

Η νέα πλατφόρμα αλλάζει ριζικά τον τρόπο δημοσίευσης, μειώνει τον χρόνο διευθέτησης για τις κληρονομιές και μεταφέρει τη διαδικασία από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους, χωρίς επιπλέον κόστος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη
Σύγχρονος Προμηθέας 17.10.25

Το πλάσμα του Φρανκενστάιν δεν είναι παρά το είδωλο όλων μας, όταν τολμούμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη

Δύο αιώνες μετά τη γέννηση του Φρανκενστάιν, το αριστούργημα της Μέρι Σέλεϊ επιστρέφει μέσα από τη νέα ταινία του Γκιγέρμο ντελ Τόρο και μας θυμίζει πως το αληθινό τέρας δεν ήταν ποτέ το πλάσμα

Σύνταξη
Γυναίκες και εργασία: Ισότητα στην πράξη και διαφάνεια στους μισθούς ζητάνε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
ΕTUC 17.10.25

Γυναίκες και εργασία: Ισότητα στην πράξη και διαφάνεια στους μισθούς ζητάνε τα ευρωπαϊκά συνδικάτα

Μόνο αν εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια θα βελτιωθεί η θέση των γυναικών στην εργασία, υποστηρίζει η ETUC. Στη χώρα μας το έμφυλο μισθολογικό χάσμα ξεπερνάει το 16%.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη
Απεργία πείνας 17.10.25

Δημοσκόπηση: Δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην υπόθεση Ρούτσι – Έλλειψη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη

Αρνητικά κρίνουν οι πολίτες την κυβερνητική στάση απέναντι στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της MRB για τη συνολική εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ειδικά μετά τα Τέμπη.

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά
Πάγος και φωτιά 17.10.25

Κλιματική αλλαγή: Το λιώσιμο των πάγων και τα ηφαίστεια – Ίσως αρχίσουν να ξυπνούν πιο συχνά

Οι παγετώνες προστάτευαν έως σήμερα την επιφάνεια της γης από τις εκρήξεις ηφαιστείων. Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί λιώσιμο των πάγων, ο κίνδυνος να εκρήγυνται συχνότερα τα ηφαίστεια είναι ορατός

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ευρώπη: Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία – O παράγοντας Airbnb
Δείκτης Deloitte 17.10.25

Δίχως φρένο η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη – Δεύτερη η Αθήνα στην «απρόσιτη» κατοικία - O παράγοντας Airbnb

Η διαρκής άνοδος τιμών στα ακίνητα πιέζει νοικοκυριά και κυβερνήσεις στην Ευρώπη - Πώς επιτείνει η βραχυχρόνια μίσθωση τη στεγαστική κρίση - Οι δείκτες Deloitte και UBS για τον κίνδυνο «φούσκας»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
