Οι σωροί 45 Παλαιστινίων που παρακρατούνταν από το Ισραήλ, παραδόθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, την ώρα που ταυτοποιήθηκαν οι 4 σωροί ισραηλινών και ενός νεπαλέζου που κρατούνταν στη Γάζα. Το νοσοκομείο Νάσερ ανακοίνωσε πως οι 45 σωροί παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του στο Χαν Γιούνις.

«Τα λείψανα των 45 μαρτύρων έφτασαν στο νοσοκομείο με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το νοσοκομείο σε μια λιτή ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις σωροί που επεστράφησαν χθες από τις παλαιστινιακές οργανώσεις. Οι σωροί ανήκουν σε τρεις Ισραηλινούς και έναν φοιτητή από το Νεπάλ, τον Μπίπιν Τζόσι.

Με βάση τη συμφωνία Τραμπ που έχουν υπογράψει από κοινού Ισραήλ και Παλαιστινιακές οργανώσεις, το Ισραήλ θα επιστρέφει 15 νεκρούς Παλαιστίνιους για κάθε έναν νεκρό Ισραηλινό που θα παραλαμβάνει.

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ ανακοινώνουν την παράδοση των σωμάτων 4 Ισραηλινών κρατουμένων

«Οι Ταξιαρχίες Ιζζ αλ-Ντιν αλ-Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας του Ισλαμικού Κινήματος Αντίστασης (Αρτικόλεξο ΧΑΜΑΣ), ανακοίνωσαν ότι θα παραδώσουν τα σώματα τεσσάρων Ισραηλινών κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων της (Καταιγίδας της) Αλ-Ακσά» όπως ανακοίνωσε η Χαμάς.

Η διαδικασία ανεύρεση των πτωμάτων Ισραηλινών και Παλαιστινίων αναμένεται να διαρκέσει ίσως και χρόνια εξαιτίας των βομβαρδισμών, των ανατινάξεων και των κατεδαφίσεων κατοικιών και τούνελ από το Ισραήλ.

Η μη επιστροφή των λειψάνων των πολιτών του μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της συμφωνίας λέει το Ισραήλ

Το Ισραήλ ανέφερε πως θα επιβάλει κυρώσεις στη Χαμάς, θα μειώσει «δραματικά» την ανθρωπιστική βοήθεια και δεν θα ανοίξει αύριο το πέρασμα της Ράφα, σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΝΕΤ, η ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Yedioth Ahronoth, η οποία διατηρεί προνομιακές σχέσεις με τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ περιμένει άλλες 24 σωρούς (οι 4 θα παραδοθούν σήμερα). Ο Ερυθρός Σταυρός δηλώνει ότι η εύρεση των πτωμάτων αποτελεί «τεράστια πρόκληση» και ενδέχεται να διαρκέσει αρκετό χρόνο λόγω των χιλιάδων τόνων ερειπίων σε όλη τη Γάζα.

Το ζήτημα είχε αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ της Χαμάς και του Τελ Αβίβ, καθώς οι παλαιστινιακές οργανώσεις είχαν προειδοποιήσει για την δυσκολία του εγχειρήματος.

H κεντρική φωτογραφία δείχνει το φορτηγό που μεταφέρει τα πτώματα Παλαιστινίων που κρατούνταν στο Ισραήλ να φτάνει στο νοσοκομείο Νάσερστην περιοχή Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας.