newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μέση Ανατολή: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Μέση Ανατολή: Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς μετά την αρχική ευφορία οι δύο πλευρές έχουν μπροστά τους τις ασαφείς λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα

Νατάσα Μπαστέα
ΡεπορτάζΝατάσα Μπαστέα
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Βαριά σύννεφα φαίνεται να συγκεντρώνονται πάνω από τη συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι καθυστερεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα, επιτρέποντας μόνο στα μισά φορτηγά να εισέλθουν, επειδή η Χαμάς δεν έχει παραδώσει ακόμα όλες τις σορούς των 28 νεκρών ισραηλινών ομήρων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αποφύγει να σχολιάσουν δημόσια την επανεμφάνιση των ενόπλων της Χαμάς

Με τις τέσσερις που παρέλαβε την Τρίτη ο Ερυθρός Σταυρός, έχει παραδώσει συνολικά οκτώ.

Επίσης, το Ισραήλ κράτησε για ακόμα μία ημέρα κλειστό το πέρασμα στη Ράφα, που συνδέει τη Γάζα με την Αίγυπτο, κι έτσι δεν επετράπη η έξοδος ορισμένων κατοίκων της Γάζας, κυρίως τραυματιών που χρειάζονται άμεση ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με το Al Jazeera χθες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν σκοτώσει 44 Παλαιστινίους μέσα σε ένα 24ωρο. Την ίδια ώρα ένοπλοι της Χαμάς προσπαθούν να επιδείξουν ότι έχουν τον έλεγχο της Γάζας, εκτελώντας στον δρόμο άνδρες που κατηγορούν ότι συνεργάζονταν με το Ισραήλ.

Ο Τραμπ έδωσε την άδειά του στη Χαμάς να ανακτήσει μέρος του ελέγχου στη Γάζα, τουλάχιστον προσωρινά. Την Τρίτη, όμως, απείλησε πως «εάν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Γρήγορα και πιθανώς βίαια».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι λένε ότι οποιαδήποτε τελική διευθέτηση πρέπει να αφοπλίζει οριστικά τη Χαμάς, έχουν μέχρι στιγμής αποφύγει να σχολιάσουν δημόσια την επανεμφάνιση των ενόπλων μελών της. Όπως έγραψε ισραηλινή εφημερίδα: «Υπήρχε ευφορία την Κυριακή. Όμως τώρα που θα κατεβούμε από τον Όλυμπο στις ασαφείς λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα, τα πράγματα δυσκολεύουν».

Θα αποσύρει το Ισραήλ τα στρατεύματά του;

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός έχει αποσυρθεί από τις μεγάλες πόλεις της Γάζας, σε μια «κίτρινη γραμμή», που σημαίνει ότι πλέον καταλαμβάνει περίπου το 53% του εδάφους. Θεωρητικά, θα συνεχίσει να αποσύρεται σε δύο φάσεις: πρώτον, όταν δραστηριοποιηθεί η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης· δεύτερον, σε μια μόνιμη «ζώνη ασφαλείας».

Ομως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου λέει άλλα τις τελευταίες ημέρες: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν βαθιά στο έδαφος της Γάζας. Περικυκλώνουμε τη Χαμάς από όλες τις κατευθύνσεις». Ας κοιτάξουμε τι κάνει το Ισραήλ αλλού, παρατηρεί ο δημοσιογράφος της «Guardian» Πίτερ Μπόμοντ. «Εχει καταλάβει νέα εδάφη στη Συρία επ’ αόριστον και συνεχίζει να χτυπά τον Νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία εκεί. Δεν έχει τηρήσει άλλες συμφωνίες, γιατί να τηρήσει αυτήν;».

Θα αφοπλιστεί η Χαμάς;

Ο αφοπλισμός αποτελεί κεντρική πτυχή του σχεδίου Τραμπ – αλλά το Σάββατο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι ο αφοπλισμός είναι «εκτός συζήτησης», τονίζοντας: «Η απαίτηση να παραδώσουμε τα όπλα μας δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

Ακόμα και όταν οι όμηροι απελευθερώθηκαν, υπήρχαν εικόνες ενόπλων σε μέρη της Γάζας, μια φαινομενική προσπάθεια της Χαμάς να επαναβεβαιώσει την εξουσία της. Ακόμα κι αν η Χαμάς συμφωνούσε θεωρητικά, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς θα μπορούσε να συμβεί ο αφοπλισμός στην πράξη. Θα συμφωνούσαν να τεθούν τα όπλα τους υπό αιγυπτιακό έλεγχο; Θα εμπιστεύονταν μια διεθνή δύναμη; Πολύ δύσκολα.

Πώς θα λειτουργήσει η «διεθνής δύναµη σταθεροποίησης»;

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα «συνεργαστούν με άραβες και διεθνείς εταίρους για να αναπτύξουν μια προσωρινή διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα», κάτι που θεωρεί «μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας».

Θεωρητικά, θα πρέπει να δώσει στο Ισραήλ τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να απομακρύνει τις δυνάμεις του χωρίς να επιτρέψει στη Χαμάς να αναδιοργανωθεί. Ενώ τα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη φαίνεται πιθανό να αποτελέσουν την πλειοψηφία οποιασδήποτε τέτοιας δύναμης, πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί: εάν θα έχει εντολή από τον ΟΗΕ, ποιο τίμημα θα ζητήσουν τα έθνη που συμμετέχουν και τι ακριβώς θα μπορεί να κάνει.

Θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανοικοδόμησης;

Το ειρηνευτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας «επιτροπείας ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, για να επιβλέπει τη δημιουργία μεταβατικής αρχής που θα διοικεί τη Γάζα και θα επιβλέπει την ανοικοδόμησή της.

Το πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη είναι επίσης ασαφές, όπως και το ποιος θα διατηρήσει την ειρήνη. Το σχέδιο του Λευκού Οίκου υπόσχεται αόριστα ανοικοδόμηση στη Γάζα, βασιζόμενο σε «πολλές επενδυτικές προτάσεις και συναρπαστικές ιδέες ανάπτυξης».

Θα υπάρξει μετάβαση σε παλαιστινιακή διακυβέρνηση της Γάζας;

Το σχέδιο του Λευκού Οίκου καταρτίστηκε χωρίς ουσιαστική συμβολή από την κοινωνία των πολιτών στη Γάζα. Η μεταβατική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, αλλά προς το παρόν καμία αξιόπιστη παλαιστινιακή προσωπικότητα.

Ο Νετανιάχου φαίνεται απρόθυμος να αποδεχτεί τον τελικό ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής που προτείνουν οι ΗΠΑ. Στην επιμονή του να αποκοπεί η Χαμάς και οποιοσδήποτε συνδέεται με αυτήν από το μέλλον της Γάζας, το σχέδιο φαίνεται να εμποδίζει κάθε προοπτική ενός λειτουργικού κράτους από την αρχή – θεωρώντας ότι πολλοί γιατροί, αστυνομικοί κ.λπ. είχαν συμμαχήσει με τη Χαμάς.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι στο Ιράκ, μια εκτεταμένη πολιτική αποκλεισμού οδήγησε πολύ γρήγορα σε αναρχία και θρησκευτική βία.

Tι γίνεται με τις σορούς των ομήρων;

Η Χαμάς απέχει πολύ από το να παραδώσει και τις 28 σορούς των ισραηλινών ομήρων που έχει συμφωνηθεί και ως απάντηση την Τρίτη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου θα επιτραπεί να περάσει προς τον παλαιστινιακό θύλακα μόνο η μισή από την προβλεπόμενη ανθρωπιστική βοήθεια, άγνωστο για πόσο.

Εκπρόσωπος της Χαμάς είχε δηλώσει ότι η ανάκτηση ορισμένων σορών μπορεί να διαρκέσει αρκετό καιρό, καθώς βρίσκονται κάτω από ερείπια κτιρίων ή μέσα σε κατεστραμμένες σήραγγες. Το Ισραήλ αυτό το θεωρεί αθέτηση της συμφωνίας.

Μπορεί να απονεμηθεί χάρη στον Νετανιάχου;

«Δώσε του χάρη» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον ισραηλινό πρόεδρο Χέρτζογκ, δείχνοντας τον Μπένιαμιν Νετανιάχου στο τέλος της ομιλίας του στην Κνεσέτ. Αναφερόταν στη μακροχρόνια δίκη για διαφθορά του ισραηλινού πρωθυπουργού, που διακόπηκε λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Τώρα ο Νετανιάχου επιδιώκει να παραμείνει στην εξουσία, παρότι δεν μπόρεσε να εμποδίσει την επίθεση της Χαμάς πριν από δύο χρόνια στο Νότιο Ισραήλ και θέλει να διατηρήσει την υποστήριξη του κυβερνώντος συνασπισμού του, παρά τα μειωμένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Κάποιοι θεώρησαν ότι οι έπαινοι του Τραμπ προς τον Νετανιάχου ήταν η πρώτη ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους. Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα προχωρήσει η δεύτερη φάση της συμφωνίας. Noμικοί, πάντως, εξηγούν ότι ο πρόεδρος Χέρτζογκ δεν μπορεί να δώσει χάρη στον Νετανιάχου σε αυτή τη φάση της δίκης, παρά μόνο αν καταδικαστεί οριστικά.

Τι θα γίνει με τον Μαρουάν Μπαργούτι και γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος του;

O 66χρονος Μαρουάν Μπαργούτι εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης σε ισραηλινή φυλακή, με την κατηγορία επιθέσεων που σκότωσαν πέντε πολίτες. Ο πρώην ηγέτης του κόμματος Φατάχ στη Δυτική Οχθη είναι μακράν η πιο δημοφιλής πολιτική προσωπικότητα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, παρόλο που μια ολόκληρη γενιά Παλαιστινίων γεννήθηκε μετά τη φυλάκισή του πριν από 23 χρόνια.

Η Χαμάς απαιτεί διαρκώς την απελευθέρωσή του, όμως οι Ισραηλινοί θεωρούν κάτι τέτοιο «κόκκινη γραμμή» και αρνούνται.

Θα εγκαταλείψει η Ευρώπη τη συζήτηση για κυρώσεις κατά του Ισραήλ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά το ενδεχόμενο απόσυρσης ή τροποποίησης της πρότασής της για μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ και επιβολή κυρώσεων σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα μέτρα «προτάθηκαν σε ένα δεδομένο πλαίσιο και, εάν το πλαίσιο αλλάξει, αυτό θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αλλαγή της πρότασης» δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πάουλα Πίνιο, προσθέτοντας ότι ο στόχος των μέτρων ήταν η επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

Τον Σεπτέμβριο, οι Βρυξέλλες ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της ΕΕ που υποστηρίζει τη συνεργασία με το Ισραήλ, συνολικής αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ. «Είμαστε πολύ, πολύ ευχαριστημένοι που βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον εκεχειρία και θέλουμε να δούμε αυτή την ειρήνη να εφαρμόζεται» τόνισε η εκπρόσωπος, αλλά προειδοποίησε ότι όσον αφορά την αλλαγή των προγραμματισμένων μέτρων, «δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί».

Θα σταματήσει κανείς τους εποίκους στη Δυτική Οχθη;

Προς το παρόν, όχι. Σχεδόν 33 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα, ισραηλινοί έποικοι, συχνά υποστηριζόμενοι από στρατιώτες, συνεχίζουν τις καθημερινές επιθέσεις και επιδρομές σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Οχθη – μόλις προχθές ξερίζωσαν 150 ελαιόδεντρα στο χωριό Μπαρντάλα, στη βόρεια κοιλάδα του Ιορδάνη, καταστρέφοντας τον τρόπο επιβίωσης αρκετών οικογενειών.

Οι έποικοι συστηματικά τα τελευταία δύο χρόνια καίνε περιουσίες και καταστρέφουν καλλιέργειες σε μια προσπάθεια να καταλάβουν την παλαιστινιακή γη, να επεκτείνουν τους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς και να εκφοβίσουν τις Παλαιστινίους ώστε να φύγουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, ισραηλινοί έποικοι έχουν επιτεθεί σε Παλαιστινίους 3.000 φορές στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη από το 2023, ενώ τον τελευταίο χρόνο οι επιθέσεις έχουν ενταθεί.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

Κίνα: Χαράσσει τον πενταετή οδικό χάρτη – Ποιοι είναι οι στόχοι [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Business
Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
Νέα προειδοποίηση 15.10.25

Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN

Σύνταξη
Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ
Κόσμος 15.10.25

Τελεσίγραφο φον ντερ Λάιεν σε Βόρεια Μακεδονία: Χωρίς τροποποίηση του Συντάγματος δεν προχωρά η ένταξη στην ΕΕ

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της, τονίζοντας πως η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
Axios 16.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μπέσεντ: Ο κόσμος θα «αποσυνδεθεί» από την Κίνα εάν εφαρμόσει τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες

Νέα απειλή στο Πεκίνο για την αυστηροποίηση των ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών απηύθυνε ο υπ. Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο