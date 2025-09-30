newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:00

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

«Μόλις έγινε σαφές ότι ο Σατανάς ήταν απασχολημένος αλλού, ο Τόνι Μπλερ ήταν η προφανής επιλογή κατά τον Τραμπ και τον Νετανιάχου για να κυβερνήσει τη Γάζα», σχολίσε στο Χ ο Τζορτζ Γκάλογουεϊ, αρχηγός του αριστερού Κόμματος των Εργατών και πρώην βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία.

Δύο και πλέον δεκαετίες αφότου ο -Σερ πια- Τόνι Μπλερ έσυρε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλευρό των ΗΠΑ για την εισβολή στο Ιράκ το 2003, με βάση έναν «φάκελο» γεμάτο παραπληροφόρηση και ψεύδη για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν, το ονόμά του τώρα φιγουράρει σε μια νέα αποστολή στη Μέση Ανατολή.

Έχοντας εμπλακεί προσωπικά στην κατάρτιση του σχεδίου 20 σημείων που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος για την πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, θα βρίσκεται στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου -ή αντ’ αυτού, όπως διαφαίνεται- σε ένα «Συμβούλιο Ειρήνης», επικεφαλής του οποίου θα αναλάβει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπλερ είναι o μόνος που κατονομάζεται στο σχέδιο και ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχοντας στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, το βράδυ της Δευτέρας, στον Λευκό Οίκο, εν αναμονή της απάντησης της Χαμάς.

Θα συμμετέχουν κι άλλοι «που θα ανακοινωθούν σύντομα», προσέθεσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι του ζητήθηκε από ξένους ηγέτες να αναλάβει την προεδρία του νέου διεθνούς εποπτικού σώματος, ενώ είναι «πολύ απασχολημένος» και «θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί».

Μεταβατικού χαρακτήρα, αλλά χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, θα έχει την γενική εποπτεία στη Λωρίδα της Γάζας, στελεχώνοντας μια «τεχνοκρατική, μη πολιτική» επιτροπή με «ειδικευμένους Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες», η οποία -σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο- «θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων για τον λαό της Γάζας».

«Θα καθορίσει» επίσης «το πλαίσιο και θα χειριστεί τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση» του θύλακα, «μέχρις ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της».

Ήτοι, μια ξένη κηδεμονία…

YouTube thumbnail

Επιστροφή στον «τόπο του εγκλήματος»

Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Μέση Ανατολή, ο 72χρονος Τόνι Μπλερ δεν θεωρείται από πολλούς -και όχι μόνο από τους Παλαιστινίους- αξιόπιστος εταίρος της ειρήνης.

Δεν είναι μόνο ο σκοτεινός ρόλος που διαδραμάτισε στην εισβολή στο Ιράκ, πριν καν εξαντληθούν οι ειρηνικές επιλογές, για τον οποίο δεν λογοδότησε ποτέ, πέρα από ένα ανερυθρίαστο δημόσιο «συγγνώμη» το 2016, μετά τη δημοσιοποίηση βρετανικής έκθεσης-καταπέλτη για τα πεπραγμένα του και εν μέσω εκκλήσεων για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για εγκλήματα πολέμου.

Στα οκτώ χρόνια που διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή (ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ και ΟΗΕ) -θέση που πήρε αμέσως μετά την όψιμη παραίτησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ, το 2007- δεν παρήγαγε ουσιαστικά κανένα αποτέλεσμα.

Επί των ημερών σε αυτό το κομβικό πόστο, το Ισραήλ εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκανε ελάχιστα για να σταματήσει η επέκταση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ή για τη βία των εποίκων.

Αντί για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, είδε την πλήρη κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Κατηγορήθηκε από πολλούς ως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και στενούς δεσμούς με το αμερικανικό κατεστημένο, ενόσω οι σχέσεις του με σειρά αυταρχικών ηγετών της Μέσης Ανατολής γεννούσαν περαιτέρω ερωτήματα για τους επικριτές του.

Συνέχισε, δε, την εμπλοκή του στη ευρύτερη περιοχή μέσω του «Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ για την Παγκόσμια Αλλαγή», που ίδρυσε το 2016, παρέχοντας -μεταξύ άλλων- υπηρεσίες συμβουλών έναντι αμοιβής σε αραβικές μοναρχίες του Κόλπου.

Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, εν τω μεταξύ, η δεξαμενή σκέψης παραδέχθηκε ότι δύο μέλη του προσωπικού της συμμετείχαν στην κατάρτιση σχεδίων για μια Γάζα-«Ριβιέρα», σε συνεργασία με Ισραηλινούς επιχειρηματιες και την αμερικανική εταιρεία συμβούλων BCG, που συνδέεται με την αιματοβαμμένη δράση του «Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα».

Ο Τόνι Μπλερ κατά την επίσκεψή του το 2010 στη Ραμάλα, έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως ειδικός απεσταλμένος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή (EPA/ATEF SAFADI)

«Τολμηρό και ευφυές σχέδιο»

Λίγο αφότου ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ-Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να δηλώνει στήριξη στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, ο Τόνι Μπλερ έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς το «τολμηρό και ευφυές», ευχαριστώντας τον Ντόναλντ Τραμπ για την «ηγεσία του και την αποφασιστικότητά του».

«Μπορεί να φέρει τον τερματισμό δύο χρόνων πολέμου» στη Γάζα, τόνισε, και  «την ευκαιρία για ένα πιο λαμπρό και καλύτερο μέλλον για τον λαό της, διασφαλίζοντας παράλληλα την απόλυτη και διαρκή ασφάλεια του Ισραήλ και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Πολλά ωστόσο σημεία του σχεδίου παραμένουν θολά, και δη για την επόμενη ημέρα.

Δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας, για τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης του θύλακα στην Παλαιστινιακή Αρχή ή διευκρινίσεις για το ποιες μεταρρυθμίσεις στους κόλπους της θα θεωρηθούν επαρκείς για να συμβεί αυτό.

Στο μεσοδιάστημα, εκτός «κάδρου» παραμένουν η επεκτεινόμενη ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Όχθη και η προοπτική ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.

Αντίθετα, ο Τραμπ συνεχάρη λίγο-πολύ τον εαυτό του κατά τη συνέντευξη Τύπου για την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως ενιαίας πρωτεύουσας του Ισραήλ, κατά την πρώτη θητεία του στον Λευκό Οίκο.

«Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει το μέλλον για τους Παλαιστίνιους», τόνισε, πετώντας τους συλλήβδην το μπαλάκι της ευθύνης.

Αν και η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, η καχυποψία περισσεύει.

Άλλωστε λύσεις όπως η διεθνής εποπτεία «τείνουν να διαρκούν περισσότερο από το προγραμματισμένο», παρατηρεί ο Economist.

«Tον Νοέμβριο του 1917 η Βρετανία εξέδωσε τη Διακήρυξη Μπάλφουρ, υποσχόμενη στους εβραίους πατρίδα στην Παλαιστίνη», υπενθυμίζει.

«Την ίδια μέρα κατέλαβε γρήγορα τη Γάζα» και τη «χρησιμοποίησε ως αεροπορική βάση και ενδιάμεσο σταθμό για την Imperial Airways (πρόδρομο της British Airways). Παρέμεινε εκεί για 30 χρόνια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Σύνταξη
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Η πρώτη ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ - Πότε αναμένεται στην Ελλάδα

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Σύνταξη
Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο