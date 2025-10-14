Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα ξύπνησαν σήμερα αναζητώντας τροφή και στέγη καθώς η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» που ανακοίνωσε χθες ο Τραμπ από το Ισραήλ και την Αίγυπτο δεν φαίνεται να έχει καμία επίδραση στην καθημερινότητα των κατοίκων του πολιορκημένου θύλακα.

Το πρωί της Τρίτης ούτε ένα φορτηγό δεν έχει εισέλθει από το πέρασμα Κισουφίμ, μία από τις διαδρομές που αναμενόταν να ανοίξει σήμερα.

Η προσδοκία για σήμερα είναι να επιτραπεί να περάσουν στη Γάζα 600 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια – τρόφιμα, υλικά στέγασης, φάρμακα και καύσιμα. Οδηγοί είπαν στο Al Jazeera ότι περίμεναν όλη μέρα χθες για άδεια, αλλά δεν την έλαβαν ποτέ.

Οι καθυστερήσεις και οι περιορισμοί στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα είναι εκτεταμένες καθώς οι ισραηλινές επιθεωρήσεις μπορεί να διαρκούν και μια ολόκληρη μέρα.

«Η μόνη ανακούφιση που νιώθουν οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν drones, ούτε βομβαρδισμοί – τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά τι ακολουθεί;», διερωτάται η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Hind Khoudary που μεταδίδει από την κεντρική Γάζα.

«Οι άνθρωποι είναι άστεγοι, πεινασμένοι και έχουν χάσει όλα όσα είχαν. Δεν έχουν χρήματα, ούτε σχολεία ούτε γειτονιές για να επιστρέψουν. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας είναι κυριολεκτικά χωρίς σπίτι.

Τι συμβαίνει λοιπόν μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι Παλαιστίνιοι. Ξύπνησαν με μια εκεχειρία, αλλά και με την πραγματικότητα ότι δεν έχει απομείνει καμία φυσιολογική ζωή εδώ. Τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης – νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, υποδομές – έχουν εξαφανιστεί.

Οι Παλαιστίνιοι ελπίζουν να δουν περισσότερη βοήθεια να έρχεται. Πολλοί περιμένουν θεραπεία, ενώ άλλοι περιμένουν με αγωνία νέα ότι το πέρασμα της Ράφα μπορεί να ανοίξει ξανά την Τετάρτη, επιτρέποντας στους ανθρώπους να μπορούν να φεύγουν και να επιστρέφουν στη Γάζα».

Απελευθέρωση κρατουμένων

Η χθεσινή μέρα ήταν μέρα γιορτής στα παλαιστινιακά εδάφη τόσο στη Γάζα όσο και τη Δυτική Όχθη. Η απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων στις φυλακές – στους περισσότερους δεν είχε ασκηθεί καν κατηγορία – σκόρπισε χαρά και αισιοδοξία.

Οικογένειες αγκάλιασαν ξανά τους συγγενείς τους μετά από χρόνια, κάποιοι μετά από δεκαετίες. Μία μητέρα στη Γάζα νόμιζε ότι οι δύο γιοι της είχαν σκοτωθεί καθώς δεν είχε κανένα νέο τους για πάνω από ένα χρόνο. Ειδοποιήθηκε όμως μόλις προχθές ότι τα παιδιά της ήταν ζωντανά σε κάποια ισραηλινή φυλακή και θα απελευθερωνόταν.

Οι στιγμές συγκίνησης και χαράς διακόπτονταν από τις αφηγήσεις των Παλαιστίνιων για τη συστηματική κακοποίηση και τον λιμό που υφίσταντο στις ισραηλινές φυλακές.

«Είναι σαν να έρχεσαι από την κόλαση στον παράδεισο», δήλωσε ο Γιάσερ Αμπού Τούρκι στο Al Jazeera. «Είναι ένα μείγμα συναισθημάτων που δεν μπορώ να περιγράψω, πόνος, χαρά και παράξενα συναισθήματα».

Καταγγελίες για συστηματική κακοποίηση

Η Χιντάγια Νταρ Άχμεντ, αδελφή ενός από τους απελευθερωμένους κρατούμενους, δήλωσε ότι από τις 7 Οκτωβρίου, η οικογένεια «δεν είχε ιδέα» για την κατάστασή του.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των δύο ετών, δεν έχει λάβει καμία θεραπεία, τίποτα… Είναι σκόπιμη αμέλεια από την ισραηλινή διοίκηση των φυλακών», είπε.

Ο αδελφός του ανταποκριτή του Al Jazeera Ιμπραήμ αλ-Χαλίλι, Μοχάμεντ, που κρατούνταν για 19 μήνες χωρίς κατηγορία πριν αφεθεί ελεύθερος χθες, μίλησε στο δίκτυο:.

«Μας ξυλοκοπούσαν και μας ταπείνωναν. Υποφέραμε πολύ. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα τελείωσαν τώρα».

Ανάμεσα σε αυτούς που απελευθερώθηκαν περιλαμβάνονταν δεκάδες υγειονομικοί από τη Γάζα. Η οργάνωση Healthcare Workers Watch ανέφερε ότι στις λίστες συμπεριλαμβανόταν τουλάχιστον 55 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας.

Από αυτούς, τουλάχιστον 44 «απήχθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής από τα νοσοκομεία όπου εργάζονταν», ανέφερε η οργάνωση, σημειώνοντας ότι 115 ακόμη Παλαιστίνιοι υγειονομικοί από τη Γάζα βρίσκονται υπό ισραηλινή κράτηση.

Ο Δρ. Muath Alser, συνιδρυτής και διευθυντής του Healthcare Workers Watch, δήλωσε ότι η «συστηματική απαγωγή εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από το Ισραήλ αποτελεί έγκλημα πολέμου» που έχει οδηγήσει σε παράνομη κράτηση άρτια εκπαιδευμένων ιατρών και σε στέρηση ιατρικής περίθαλψης από Παλαιστίνιους.

Ο Alser κάλεσε το Ισραήλ να «απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όλους τους κρατούμενους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των σορών όσων βασανίστηκαν μέχρι θανάτου κατά την κράτησή τους».

Περισσότεροι από 10.000 Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να παραμένουν υπό παράνομη κράτηση σε ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Τουλάχιστον 77 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινά κέντρα κράτησης τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ 360 παιδιά παραμένουν πίσω από τα κάγκελα.

Τα μάτια μας να παραμείνουν στην Παλαιστίνη

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, Φρανσέσκα Αλμπανέζε, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι ισραηλινές δυνάμεις απαγόρευσαν τους ανθρώπους να γιορτάζουν την απελευθέρωση κρατουμένων στη Δυτική Όχθη.

«Το αποκαλούν ειρήνη, αλλά για τους Παλαιστίνιους, κινδυνεύει να είναι το Απαρτχάιντ στη χειρότερη μορφή του», έγραψε η ίδια σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλα τα μάτια πρέπει να παραμείνουν στην Παλαιστίνη. Λαοί του κόσμου, μην κοιτάτε αλλού τώρα».