Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις επόμενες φάσεις του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο ξεκίνησε χθες με κατάπαυση του πυρός και την ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Μιλώντας σήμερα στα μέσα ενημέρωσης και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «θα αφοπλιστούν επειδή είπαν ότι θα αφοπλιστούν. Και αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς».

«Ξέρουν ότι δεν παίζω παιχνίδια», πρόσθεσε αναφερόμενος στη Χαμάς. Επιστρέφοντας στο θέμα του αφοπλισμού της Χαμάς, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα αφοπλιστούν. Και αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς – και αυτό θα γίνει γρήγορα και, ίσως, βίαια, αλλά θα αφοπλιστούν». Όταν ρωτήθηκε πιο είναι το εύλογο διάστημα αφοπλισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «σύντομα».

«Μίλησα με τη Χαμάς και τους είπα: «Λοιπόν, θα αφοπλιστείτε, σωστά;» «Ναι, κύριε, θα αφοπλιστούμε». Αυτό μου είπαν. Θα αφοπλιστούν, ή θα τους αφοπλίσουμε εμείς», είπε ο Τραμπ, μιλώντας με το σύνηθες μοτίβο επανάληψης των λεγομένων του.

Όταν ρωτήθηκε για το ρόλο της Χαμάς ως παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απάντησε ότι «τους έδωσε την έγκρισή του» να το κάνουν «για ένα χρονικό διάστημα», προκειμένου να διασφαλιστεί ότι «δεν θα διαπραχθούν σοβαρά εγκλήματα», καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Η επιστροφή των σορών των Ισραηλινών από τη Χαμάς αποτελεί «αγκάθι» για τη συνέχιση του σχεδίου

Η Χαμάς έχει δεχτεί κριτική από το Ισραήλ και τον Τραμπ για την αποτυχία της να επιστρέψει περισσότερα πτώματα των νεκρών ομήρων. Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα τους 20 εναπομείναντες ζωντανούς Ισραηλινούς ως μέρος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ενώ το Ισραήλ απελευθέρωσε χιλιάδες Παλαιστίνιους.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο τη Δευτέρα, ήταν κατηγορηματικός ότι ο πόλεμος μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ «τελείωσε» και ότι η ειρηνευτική συμφωνία που βοήθησε να επιτευχθεί θα παραμείνει σε ισχύ. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 6 Παλαιστίνιους σε δύο διαφορετικά περιστατικά.

Ο ίδιος ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social νωρίτερα την Τρίτη ότι «η δουλειά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ». «ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ! Η δεύτερη φάση ξεκινά ΑΜΕΣΩΣ!!!» δημοσίευσε ο Τραμπ. Η ισραηλινή COGAT ανακοίνωσε πως μειώνει κατά το ήμισυ την ροή ανθρωπιστικής βοήθειας γιατί δεν έχουν επιστραφεί ακόμα όλοι οι σοροί των Ισραηλινών.

Οι Παλαιστινιακές οργανώσεις και o Ερυθρός Σταυρός έχουν αναδείξει την δυσκολία της εύρεσης όλων των σορών στα συντρίμμια της βομβαρδισμένης Γάζας. Οι πρώτες το είχαν θέσει εξαρχής ως πρόβλημα που θα βγει στην επιφάνεια, από την αρχή των συνομιλιών.