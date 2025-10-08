Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι πιθανότητες να επιτευχθεί κατάπαυση πυρός στη Γάζα και πως ο ίδιος θα μπορούσε να πάει στη Μέση Ανατολή έως το τέλος της εβδομάδας. Η δήλωση αυτή συμφωνεί με ανάλογες πληροφορίες από ισραηλινές πηγές.

«Η Χαμάς μπορεί να είναι πρόθυμη να παραδώσει κάποια όπλα, αλλά δεν θα τα χάσει εντελώς», δήλωσε στους Times ο συνταξιούχος ισραηλινός αξιωματικός πληροφοριών Άντι Ροτέμ, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στην ομάδα διαπραγματεύσεων του Ισραήλ για την κατάπαυση του πυρός μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024. «Τα όπλα αποτελούν βασικό μέρος του DNA της Χαμάς».

Ζητά εγγυήσεις από τον Τραμπ

Άραβες μεσολαβητές που διαπραγματεύονται τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, αναφέρουν οι New York Times, πιστεύουν ότι μπορούν να πείσουν τη Χαμάς να αφοπλιστεί μερικώς, ένα βήμα που εδώ και καιρό αποτελεί κόκκινη γραμμή για την οργάνωση. Πρόκειται για δύο αξιωματούχους και ένα άτομο κοντά στους διαπραγματευτές, που μίλησαν όλοι υπό τον όρο της ανωνυμίας. Είπαν ότι η Χαμάς θα μπορούσε να συμφωνήσει να παραδώσει μέρος των όπλων της, εφόσον ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να εγγυηθεί ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τις μάχες.

Ο Ιζάτ αλ-Ρίσκ, διευθυντής του γραφείου Τύπου της Χαμάς με έδρα το Κατάρ, αρνήθηκε να σχολιάσει. Οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στην Αίγυπτο, οι οποίες ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα, επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε μια πιθανή ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τα όπλα της πριν τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα. Από την άλλη πλευρά, ο ένοπλος αγώνας εναντίον του Ισραήλ αποτελεί κρίσιμο μέρος της ιδεολογίας της Χαμάς. Παραμένει απίθανο οι μεσολαβητές να μπορέσουν να πείσουν τη Χαμάς στο σύνολό της να αφοπλιστεί, λένε οι ειδικοί.

Αντικρουόμενες απόψεις

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, κάποιοι εντός της ομάδας πιστεύουν ότι η Χαμάς θα πρέπει να αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της, ακόμη και αν αυτό έχει το τίμημα μιας συνεχιζόμενης ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα και του θανάτου περισσότερων Παλαιστινίων.

Άλλοι όμως λένε ότι η Χαμάς πρέπει τώρα να είναι ρεαλίστρια. Παλαιστίνιος αναλυτής κοντά στην ηγεσία της Χαμάς δήλωσε ότι η ένοπλη ομάδα μπορεί να είναι πρόθυμη να παραδώσει έναν μικρό αριθμό από τα όπλα της, εάν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ χρειαστεί να προβάλει μια εικόνα νίκης για να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο εν λόγω αναλυτής, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η ομάδα μπορεί επίσης να δεσμευθεί να μην χρησιμοποιεί τα όπλα της εκτός Γάζας για χρόνια.

Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης των μεσολαβητών είπε ότι η ομάδα πιθανότατα θα ισχυριζόταν ότι θέλει να διατηρήσει τα φορητά όπλα της, εάν τελείωνε ο πόλεμος, ώστε να προστατεύσει τα μέλη της από αντίποινα από τους Παλαιστίνιους πολιτικούς αντιπάλους της και άλλες πολιτοφυλακές στη Γάζα.

Τι λέει το σχέδιο Τραμπ

Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προέβλεπε την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής όλων των «στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων». Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι μεγάλο μέρος της υποδομής των σηράγγων της Χαμάς παραμένει άθικτο, ακόμη και μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Το σχέδιο ανέφερε ότι η αποστρατιωτικοποίηση θα πρέπει να επιβλέπεται από ανεξάρτητους παρατηρητές, κάτι που θα περιλαμβάνει τη «μόνιμη θέση εκτός χρήσης όπλων μέσω μιας συμφωνημένης διαδικασίας παροπλισμού».