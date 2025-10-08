newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
in
Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:14

Γάζα: Με ποιους θέλει να ανταλλάξει η Χαμάς τους ομήρους – Επιμένει στην απόσυρση των IDF – Τι λένε οι μεσολαβητές

Κατάρ, Τουρκία, Αίγυπτος και Τουρκία συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα - Θετικό το κλίμα αλλά σημαντικά τα εμπόδια

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα καθώς σήμερα, τρίτη μέρα συνομιλιών, αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ, της Τουρκίας και του Κατάρ που μαζί με το Κάιρο έχουν αναλάβει τον ρόλο των μεσολαβητών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι αισιόδοξο, ωστόσο είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να σημειωθεί πρόοδος. Οι πάντες δηλώνουν ότι στηρίζουν το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ το οποίο όμως έχει αρκετά θολά σημεία.

Η Χαμάς ζητά να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποχώρηση όλων των ισραηλινών στρατιωτών από τη Γάζα

Ένα από τα ζητήματα που «κολλάει» κάθε προσπάθεια διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα, είναι η απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Το σχέδιο του Τραμπ δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακα και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αξιοποίησε αυτό το «κενό» για να δηλώσει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει για πολλά χρόνια στα παλαιστινιακά εδάφη δημιουργώντας μία στρατιωτική περίμετρο στον θύλακα.

Η Χαμάς από τη μεριά της ζητά να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αποχώρηση όλων των ισραηλινών στρατιωτών από τη Γάζα, που θα μπορούσε να συμπίπτει χρονικά με την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων.

Αίγυπτος και Κατάρ φαίνεται να συμφωνούν με τη θέση της Χαμάς για την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα και προσπαθούν να προετοιμάσουν ένα σχετικό λεπτομερές σχέδιο το οποίο ελπίζουν να υιοθετηθεί από τις ΗΠΑ.

Θα πιέσουν οι ΗΠΑ το Ισραήλ;

Τις δύο προηγούμενες ημέρες των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές παρουσίασαν τις θέσεις τους αλλά δεν έγινε καμία πρόοδος καθώς όλοι αναμένουν την αντιπροσωπεία της ΗΠΑ. Ο αμερικανός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις σήμερα προκειμένου να ξεκαθαρίσουν, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, τα θολά σημεία πριν επιτευχθεί η συμφωνία

Ο Sami Al-Arian, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Zaim της Κωνσταντινούπολης, επισημαίνει στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ θέλει την απελευθέρωση των ομήρων χωρία καμία άλλη δέσμευση ενώ η Χαμάς ζητά εγγυήσεις ότι ο ισραηλινός στρατός δεν θα επιτεθεί ξανά στη Γάζα παραβιάζοντας τη συμφωνία όπως έχει ήδη κάνει δύο φορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων.

Την Τρίτη, ο Τραμπ απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εγγυήσεις που θα παράσχει στους Άραβες εταίρους του για να διασφαλίσει ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει την επίθεσή του μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων. «Μόλις επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, αν συμβεί», είπε, «θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε μεγάλη δύναμη για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία», πρόσθεσε χωρίς να αναφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ανταλλαγή κρατουμένων

Ένα άλλο ζήτημα που φαίνεται να αποτελεί σημείο τριβής είναι η ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων. Στο σχέδιο του Τραμπ αναφέρεται ότι θα απελευθερωθούν 250 από τους 290 Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται σε ισόβια κράτηση στις ισραηλινές φυλακές.

Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα έναν κατάλογο με αυτούς που ζητά να απελευθερωθούν με κριτήριο τον χρόνο που έχει περάσει ο κάθε κρατούμενος στη φυλακή. Ανάμεσά τους βρίσκονται ηγετικές μορφές της Παλαιστίνης, με πιο εμβληματική αυτή του Μαρουάν Μπαργούτι (σύμφωνα με τη Wall Street Journal), του πιο δημοφιλούς πολιτικού που πολλοί χαρακτηρίζουν ως τον παλαιστίνιο Νέλσον Μαντέλα.

Η Χαμάς ζητά επίσης να επιστραφούν στη Γάζα οι σοροί των ηγετών της, Γιαχία και Μοχάμεντ Σινουάρ που είχαν δολοφονηθεί από το Ισραήλ.

Το Τελ Αβίβ θέλει να αποφασίσει μόνο του για το ποιους κρατούμενους θα ανταλλάξει με τους 48 ομήρους (οι 20 εκ των οποίων εκτιμάται ότι είναι ακόμα ζωντανοί) και είναι αρνητικό στο να απελευθερώσει ηγέτες των Παλαιστινίων, αναφέρει η Haaretz.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή ο Γουίτκοφ θα επιχειρήσει να βρει μια συμβιβαστική φόρμουλα, όπως η παραχώρηση ενός μερικού βέτο στο Ισραήλ για τον κατάλογο των κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Διαφωνία για τους όρους του αφοπλισμού της Χαμάς

Αν και εφόσον υπάρξει συμφωνία πάνω στα ζητήματα της ανταλλαγής κρατουμένων, της απελευθέρωσης των ομήρων, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα τότε φαίνεται πως θα συζητηθούν τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη  διακυβέρνηση της μεταπολεμικής Γάζας.

Το Ισραήλ επιμένει δημοσίως ότι για να υπάρξει εκεχειρία θα πρέπει η Χαμάς να αφοπλιστεί αλλά αξιωματούχοι της οργάνωσης αναφέρουν ότι αυτό θα προκύψει σε βάθος χρόνου συνδέοντας αυτή την επιλογή με τη σύσταση παλαιστινιακού κράτους.

Μιλώντας στο Drop Site News, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς Μούσα Αμπού Μαρζούκ κάλεσε το Ισραήλ να «μειώσει πολύ τις προσδοκίες του σε αυτό το θέμα».

Αναφορικά με το ποιοι θα αναλάβουν τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας η Χαμάς έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι η αρμόδια για να απαντήσει καθώς το θέμα αυτό θα χρειαστεί να το συναποφασίσουν όλες οι παλαιστινιακές παρατάξεις.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Αιγυπτιακής Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που μίλησε στο SkyNewArabia, το Κάιρο κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και των παλαιστινιακών παρατάξεων σχετικά με τη σύσταση μιας 15μελούς τεχνοκρατικής επιτροπής που θα εκπροσωπεί διάφορα παλαιστινιακά κόμματα.

Η στάση των μεσολαβητών

Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία φαίνεται πως  συμφωνούν αυτή τη στιγμή ότι χρειάζονται εγγυήσεις από τις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ δεν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στη Γάζα και ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που όπως είπε κλήθηκε από τον Τραμπ να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις ασκώντας την επιρροή του στη Χαμάς, ανέφερε ότι το Ισραήλ παραμένει το βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας.

«Η ειρήνη δεν είναι ένα πουλί με ένα μόνο φτερό. Το να ρίχνουμε όλο το βάρος για την επίτευξη της ειρήνης στη Χαμάς και τους Παλαιστίνιους δεν είναι μια δίκαιη, σωστή ή ρεαλιστική προσέγγιση», είπε ο Ερντογάν.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη συμφωνίας και κάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Αίγυπτο για να την υπογράψει εάν καταφέρει να την κλείσει.

Ο Αιγύπτιος επικεφαλής της ΚΥΠ, Ντίαα Ρασβάν, είπε ακόμα ότι οι εγγυήσεις από τις ΗΠΑ είναι απαραίτητες καθώς διαφορετικά «είναι αδύνατο να προβλεφθεί η συμπεριφορά του Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών» και προειδοποίησε ότι η επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην πολιτική του εκτοπισμού του πληθυσμού θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια σοβαρή περιφερειακή απειλή.

Οι μεσολαβήτριες χώρες φαίνεται πως θα προσπαθήσουν να πιέσουν για την επίτευξη της πρώτης φάσης της συμφωνίας, όπως επιθυμεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει επανάληψη των εχθροπραξιών ασκώντας ταυτόχρονα πίεση στη Χαμάς και τις υπόλοιπες παλαιστινιακές παρατάξεις να γίνουν πιο «διαλλακτικές» σε σχέση με μια συγκεκριμένη δέσμευση για παλαιστινιακό κράτος.

Σύμφωνα με αναλυτές οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να κορυφωθούν από σήμερα έως το Σάββατο. Στο μεσοδιάστημα το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα από το να βομβαρδίζει τη Γάζα και να εξαπολύει επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, ενώ οι Παλαιστίνιοι περιμένουν με αγωνία και επιφύλαξη ένα καλό νέο.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Haaretz και Wall Street Journal

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ερντογάν: «Μου ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε να δεχτεί την πρότασή του»
Διαπραγματεύσεις 08.10.25

«Ο Τραμπ ζήτησε να πείσουμε τη Χαμάς να δεχτεί την πρότασή του για τη Γάζα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας - Απαραίτητη η συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 08.10.25

Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί

Ο Ντομινίκ Πελικό τάχθηκε κατά άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον βιασμό της γυναίκας του, ο οποίος έκανε έφεση δηλώνοντας άγνοια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 παιδιών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη Γάζα
Γενοκτονία 08.10.25

Κάθε ώρα στη Γάζα πεθαίνει ένα παιδί - Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματα 18.457 ανήλικων θυμάτων του Ισραήλ

Στα τέλη Ιουλίου, ο κατάλογος των νεκρών στη Γάζα περιλάμβανε 60.199 ονόματα, εκ των οποίων τα 18.457 ήταν κάτω των 18 ετών. Ο Guardian δημοσιεύει τα ονόματά τους.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Είναι υβριδικός πόλεμος – Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία»
Στρασβούργο 08.10.25

«Είναι υβριδικός πόλεμος - Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να απαντήσει ενιαία» - Ντερ Λάιεν για υπερπτήσεις drones

Για μοτίβο αυξανόμενων απειλών από αέρος μίλησε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στις πρόσφατες υπερπτήσεις drones

Σύνταξη
Γαλλία: «Υπάρχει η θέληση να περάσουμε έναν προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» – Οι δηλώσεις Λεκορνί
Αναζητούμε λύση 08.10.25

«Υπάρχει η θέληση να περάσουμε προϋπολογισμό πριν το τέλος του έτους» - Δηλώσεις Λεκορνί εν μέσω διαβουλεύσεων

Το βράδυ ο Σεμπαστιάν Λεκορνί θα παρουσιάσει στον Εμανουέλ Μακρόν το επίπεδο συμφωνίας με τα κόμματα με τα οποία διαπραγματεύεται προκειμένου να υπάρξει κυβέρνηση στη Γαλλία που θα κάνει οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Global Sumud Flotilla: Το Ισραήλ σταμάτησε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα
Global Sumud Flotilla 08.10.25

Το Ισραήλ κατέλαβε σκάφη νέου στόλου με κατεύθυνση τη Γάζα - Πλοίο δέχτηκε επίθεση από ελικόπτερο

Τέσσερα σκάφη του Global Sumud Flotilla που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για τη Γάζα μετά την επίθεση στα 44 πλοία του προηγούμενου στόλου, δέχτηκαν επίθεση από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Financial Times 08.10.25

Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
1805 08.10.25

Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
Σκληρές δηλώσεις 08.10.25

«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Πώς γράφω θέατρο 08.10.25

Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ
Χούντα 08.10.25

Τουλάχιστον 24 νεκροί από βομβαρδισμό του στρατιωτικού καθεστώτος σε φεστιβάλ στη Μιανμάρ

Μια αιματηρή επίθεση σε ειρηνική διαδήλωση στη Μιανμάρ ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη βία και την αστάθεια που επικρατούν στη χώρα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Σύνταξη
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών
Δημοσκόπηση 08.10.25

Κατά της ανάπτυξης στρατού στις πόλεις τους «λόγω εσωτερικού εχθρού» η πλειοψηφία των Αμερικανών

Το 58% των πολιτών στις ΗΠΑ - συμπεριλαμβανομένων Ρεπουμπλικανών - πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πρέπει να αναπτύσσει τον στρατό μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπούμερανγκ η εξεταστική για Μαξίμου – ο ένας «καρφώνει» τον άλλο

Τι σηματοδοτεί το «κάρφωμα» Βάρρα στο Βορίδη. Η στάση Μυλωνάκη και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που του αποδίδουν ότι πάει να «κάψει» τον Βορίδη για να βγει ο ίδιος από το κάδρο. Η γνώση του σημειώματος Βάρρα πριν το μπλοκάρισμα της Προανακριτικής. Πώς ξέφυγε η κατάσταση στο Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Culture Live 08.10.25

Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ

Τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ πλήττονται από τις περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. «Με αυτή τη δημοπρασία, η κληρονομιά του (σ.σ. Μπομπ Ρος) συνεχίζει να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό», δήλωσε η πρόεδρος της Bob Ross Inc.

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

