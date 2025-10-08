Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι επιδιώκουν εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα αποσυρθεί από τα παλαιστινιακά εδάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, στη δεύτερη επέτειο της έναρξης του πολέμου, ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» για συμφωνία στη Γάζα, καθώς οι διαπραγματεύσεις της Τρίτης ολοκληρώθηκαν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι. Αρχικά αναμένονταν στη χώρα το σαββατοκύριακο.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Εγγυήσεις

Νωρίτερα την Τρίτη, μια ομπρέλα παλαιστινιακών οργανώσεων – συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς – εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποσχόταν «στάση αντίστασης με κάθε μέσο», υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού» – μια σαφής αναφορά στην απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Τραμπ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Fawzi Barhoum, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές της ομάδας επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου και «την πλήρη αποχώρηση του στρατού κατοχής» από τη Γάζα. Ωστόσο, το σχέδιο Τραμπ είναι ασαφές όσον αφορά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, καθώς δεν παρέχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού η Χαμάς επιστρέψει τους 48 Ισραηλινούς αιχμαλώτους που εξακολουθεί να κρατά, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που μίλησε στο Al Jazeera υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας μετά τις συνομιλίες της Τρίτης, ανέφερε ότι η ομάδα σκοπεύει να απελευθερώσει τους ομήρους σταδιακά, συνδέοντας τις απελευθερώσεις με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης επικεντρώθηκαν στον προγραμματισμό της απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων και στους χάρτες απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων, με τη Χαμάς να τονίζει πως η απελευθέρωση του τελευταίου αιχμαλώτου πρέπει να συμπέσει με την τελική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι η ομάδα «δεν εμπιστεύεται την κατοχή, ούτε για ένα δευτερόλεπτο», σύμφωνα με το αιγυπτιακό κρατικό δίκτυο Al Qahera News. Είπε ότι η Χαμάς θέλει «πραγματικές εγγυήσεις» ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και δεν θα ξεκινήσει ξανά, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει δύο προηγούμενες εκεχειρίες.

Το Al Qahera News μετέδωσε επίσης πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Τι είπε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 – γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα – χαρακτηρίζοντας τα τελευταία δύο χρόνια συγκρούσεων «πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον». Δήλωσε πως το Ισραήλ βρίσκεται «σε μοιραίες ημέρες αποφάσεων», χωρίς να αναφερθεί ευθέως στις συνομιλίες για εκεχειρία.

Τόνισε ότι το Ισραήλ θα «συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη της εξουσίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Διατηρώντας ευελιξία

Παρά τα σημάδια συνεχιζόμενων διαφορών, οι συνομιλίες φαίνεται να αποτελούν την πιο ελπιδοφόρα ένδειξη προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου μέχρι στιγμής, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να υποστηρίζουν πολλά σημεία του σχεδίου Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι διαμεσολαβητές – Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία – διατηρούν ευελιξία και αναπτύσσουν ιδέες καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για εκεχειρία.

«Δεν πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις με προκαθορισμένες ιδέες. Αναπτύσσουμε αυτές τις διαμορφώσεις κατά τη διάρκεια των ίδιων των συνομιλιών, κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο αλ-Ανσάρι δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, θα συμμετάσχει στους διαμεσολαβητές – συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για τις ΗΠΑ – την Τετάρτη στην Αίγυπτο.

Η «συμμετοχή του Πρωθυπουργού του Κατάρ επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα των διαμεσολαβητών να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο αλ-Ανσάρι. Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία, παραμένουν ερωτήματα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα και θα την ανοικοδομήσει, καθώς και για το ποιος θα χρηματοδοτήσει το τεράστιο κόστος αποκατάστασης.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν αποκλείσει οποιονδήποτε ρόλο της Χαμάς, με το σχέδιο του πρώτου να προτείνει ότι Παλαιστίνιοι «τεχνοκράτες» θα αναλάβουν τη διαχείριση της καθημερινότητας υπό μια διεθνή μεταβατική αρχή – την αποκαλούμενη «Επιτροπή Ειρήνης» – που θα εποπτεύεται από τον ίδιο τον Τραμπ και τον αμφιλεγόμενο πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Ο Μπαρχούμ της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση επιθυμεί «την άμεση έναρξη της συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία παλαιστινιακού εθνικού φορέα». Η Χαμάς έχει συμφωνήσει να μην συμμετάσχει στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ

Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω των συνομιλιών στην Αίγυπτο, το Ισραήλ συνέχισε την επίθεση στη Γάζα, με drones και μαχητικά αεροσκάφη να στοχεύουν τις κατοικημένες περιοχές Σάμπρα και Ταλ αλ-Χάουα στη Γάζα, καθώς και τον δρόμο προς τον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, προσθέτοντας στον ζοφερό απολογισμό των άνω των 67.ο00 νεκρών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης. Τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις από την Παρασκευή – την ημέρα που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Χιντ Χουντάρι, ανέφερε την Τρίτη ότι ένα αγόρι πυροβολήθηκε στο κεφάλι στην ανατολική Γάζα και τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην πόλη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Όλοι περιμένουν μια συμφωνία ειρήνης, ενώ οι βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν», είπε, μεταδίδοντας από τη Ζουαγίντα στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. «Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να καταστρέφουν ολόκληρες γειτονιές και κατοικημένες περιοχές, εκεί όπου οι Παλαιστίνιοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους».

Ο οργανισμός ACLED (ένα αμερικανικό παρατηρητήριο συγκρούσεων), ανέφερε ότι η Γάζα έχει υποστεί περισσότερες από 11.110 αεροπορικές και drone επιθέσεις και τουλάχιστον 6.250 βομβαρδισμούς και επιθέσεις πυροβολικού καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι νεκροί της Γάζας αποτελούν το 14% των συνολικών καταγεγραμμένων θανάτων από συγκρούσεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 1.701 μέλη ιατρικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου.