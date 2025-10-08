newspaper
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Κόσμος 08 Οκτωβρίου 2025 | 07:10

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
ΕπιμέλειαΠαρασκευή Τσιβόλα
Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι επιδιώκουν εγγυήσεις πως το Ισραήλ θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και θα αποσυρθεί από τα παλαιστινιακά εδάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα των έμμεσων διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, στη δεύτερη επέτειο της έναρξης του πολέμου, ο Τραμπ ανέφερε ότι υπάρχει μια «πραγματική πιθανότητα» για συμφωνία στη Γάζα, καθώς οι διαπραγματεύσεις της Τρίτης ολοκληρώθηκαν στο θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες που αναμένεται να συνεχιστούν την Τετάρτη. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, μεταβαίνει προσωπικά σήμερα το πρωί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη διπλωματία του εμιράτου.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, κι ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ αναμένονται επίσης σήμερα στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής διπλωματίας Μπαντρ Αμπντελάτι. Αρχικά αναμένονταν στη χώρα το σαββατοκύριακο.

Ακόμη, τουρκική αντιπροσωπεία υπό τον αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν θα συμμετάσχει επίσης στις συνομιλίες σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η Άγκυρα διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς.

Εγγυήσεις

Νωρίτερα την Τρίτη, μια ομπρέλα παλαιστινιακών οργανώσεων – συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς – εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποσχόταν «στάση αντίστασης με κάθε μέσο», υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τα όπλα του παλαιστινιακού λαού» – μια σαφής αναφορά στην απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Τραμπ, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς,  Fawzi Barhoum, δήλωσε ότι οι διαπραγματευτές της ομάδας επιδιώκουν τον τερματισμό του πολέμου και «την πλήρη αποχώρηση του στρατού κατοχής» από τη Γάζα. Ωστόσο, το σχέδιο Τραμπ είναι ασαφές όσον αφορά την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, καθώς δεν παρέχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού η Χαμάς επιστρέψει τους 48 Ισραηλινούς αιχμαλώτους που εξακολουθεί να κρατά, εκ των οποίων οι 20 θεωρούνται ζωντανοί.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς που μίλησε στο Al Jazeera υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας μετά τις συνομιλίες της Τρίτης, ανέφερε ότι η ομάδα σκοπεύει να απελευθερώσει τους ομήρους σταδιακά, συνδέοντας τις απελευθερώσεις με την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης επικεντρώθηκαν στον προγραμματισμό της απελευθέρωσης των Ισραηλινών αιχμαλώτων και στους χάρτες απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων, με τη Χαμάς να τονίζει πως η απελευθέρωση του τελευταίου αιχμαλώτου πρέπει να συμπέσει με την τελική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε ότι η ομάδα «δεν εμπιστεύεται την κατοχή, ούτε για ένα δευτερόλεπτο», σύμφωνα με το αιγυπτιακό κρατικό δίκτυο Al Qahera News. Είπε ότι η Χαμάς θέλει «πραγματικές εγγυήσεις» ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και δεν θα ξεκινήσει ξανά, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει δύο προηγούμενες εκεχειρίες.

Το Al Qahera News μετέδωσε επίσης  πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Τι είπε ο Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 – γεγονός που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα – χαρακτηρίζοντας τα τελευταία δύο χρόνια συγκρούσεων «πόλεμο για την ίδια μας την ύπαρξη και το μέλλον». Δήλωσε πως το Ισραήλ βρίσκεται «σε μοιραίες ημέρες αποφάσεων», χωρίς να αναφερθεί ευθέως στις συνομιλίες για εκεχειρία.

Τόνισε ότι το Ισραήλ θα «συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου: την επιστροφή όλων των ομήρων, την εξάλειψη της εξουσίας της Χαμάς και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Διατηρώντας ευελιξία

Παρά τα σημάδια συνεχιζόμενων διαφορών, οι συνομιλίες φαίνεται να αποτελούν την πιο ελπιδοφόρα ένδειξη προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου μέχρι στιγμής, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να υποστηρίζουν πολλά σημεία του σχεδίου Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι διαμεσολαβητές – Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία – διατηρούν ευελιξία και αναπτύσσουν ιδέες καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για εκεχειρία.

«Δεν πηγαίνουμε στις διαπραγματεύσεις με προκαθορισμένες ιδέες. Αναπτύσσουμε αυτές τις διαμορφώσεις κατά τη διάρκεια των ίδιων των συνομιλιών, κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο αλ-Ανσάρι δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο Πρωθυπουργός του Κατάρ,  Αλ Θάνι, θα συμμετάσχει στους διαμεσολαβητές – συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για τις ΗΠΑ – την Τετάρτη στην Αίγυπτο.

Η «συμμετοχή του Πρωθυπουργού του Κατάρ επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα των διαμεσολαβητών να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο αλ-Ανσάρι. Ακόμη κι αν επιτευχθεί συμφωνία, παραμένουν ερωτήματα για το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα και θα την ανοικοδομήσει, καθώς και για το ποιος θα χρηματοδοτήσει το τεράστιο κόστος αποκατάστασης.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν αποκλείσει οποιονδήποτε ρόλο της Χαμάς, με το σχέδιο του πρώτου να προτείνει ότι Παλαιστίνιοι «τεχνοκράτες» θα αναλάβουν τη διαχείριση της καθημερινότητας υπό μια διεθνή μεταβατική αρχή – την αποκαλούμενη «Επιτροπή Ειρήνης» – που θα εποπτεύεται από τον ίδιο τον Τραμπ και τον αμφιλεγόμενο πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Ο Μπαρχούμ της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση επιθυμεί «την άμεση έναρξη της συνολικής διαδικασίας ανασυγκρότησης υπό την εποπτεία παλαιστινιακού εθνικού φορέα». Η Χαμάς έχει συμφωνήσει να μην συμμετάσχει στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ

Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω των συνομιλιών στην Αίγυπτο, το Ισραήλ συνέχισε την επίθεση στη Γάζα, με drones και μαχητικά αεροσκάφη να στοχεύουν τις κατοικημένες περιοχές Σάμπρα και Ταλ αλ-Χάουα στη Γάζα, καθώς και τον δρόμο προς τον προσφυγικό καταυλισμό Σάτι, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, προσθέτοντας στον ζοφερό απολογισμό των άνω των 67.ο00 νεκρών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης. Τουλάχιστον 104 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις από την Παρασκευή – την ημέρα που ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει την εκστρατεία βομβαρδισμών.

Η ανταποκρίτρια του Al Jazeera, Χιντ Χουντάρι, ανέφερε την Τρίτη ότι ένα αγόρι πυροβολήθηκε στο κεφάλι στην ανατολική Γάζα και τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές επιθέσεις στην πόλη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.

«Όλοι περιμένουν μια συμφωνία ειρήνης, ενώ οι βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν», είπε, μεταδίδοντας από τη Ζουαγίντα στο κεντρικό τμήμα της Γάζας. «Οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να καταστρέφουν ολόκληρες γειτονιές και κατοικημένες περιοχές, εκεί όπου οι Παλαιστίνιοι πίστευαν ότι θα μπορούσαν να επιστρέψουν και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους».

Ο οργανισμός ACLED (ένα  αμερικανικό παρατηρητήριο συγκρούσεων), ανέφερε ότι η Γάζα έχει υποστεί περισσότερες από 11.110 αεροπορικές και drone επιθέσεις και τουλάχιστον 6.250 βομβαρδισμούς και επιθέσεις πυροβολικού καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Οι νεκροί της Γάζας αποτελούν το 14% των συνολικών καταγεγραμμένων θανάτων από συγκρούσεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε ότι 1.701 μέλη ιατρικού προσωπικού έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια του πολέμου.

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαμάς: Ζητά διεθνείς εγγυήσεις για τη Γάζα γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»
Γάζα 07.10.25

Διεθνείς και αμερικανικές εγγυήσεις ζητά η Χαμάς γιατί «η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της»

Η Χαμάς μέσω του εκπροσώπου της Χαλίλ Αλ Χάγια ζήτησε προσωπικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, δηλώνοντας πως δεν εμπιστεύεται το Ισραήλ

Σύνταξη
Γαλλία: Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν – Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές
Τα σενάρια 07.10.25

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που έχει να επιλέξει ο Μακρόν - Παραίτηση ή πρόωρες βουλευτικές εκλογές

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση. H παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί καθιστούν πλέον τον Εμανουέλ Μακρόν περισσότερο απομονωμένο από ποτέ. Ο δρόμος που έχει μπροστά του είναι δύσβατος και οι πιέσεις αφόρητες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους
Κόσμος 07.10.25

Γαλλία: Οι θεσμοί παρακολουθούν τις πολιτικές εξελίξεις, λέει η Λαγκάρντ – Οι μακρονιστές αδειάζουν τον πρόεδρο τους

Την ώρα που η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, σιγά - σιγά οι μακρονιστές παίρνουν αποστάσεις από τον πρόεδρό τους

Σύνταξη
Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο
Κόσμος 07.10.25

Γάζα: Ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες αύριο στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, καθώς και τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο για τη Γάζα

Σύνταξη
«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία
Κόσμος 07.10.25

«Οι ανίκανοι»: Το καυστικό πρωτοσέλιδο της Libération για την πολιτική κρίση στη Γαλλία

Σε πολιτικό τέλμα η Γαλλία για ακόμη μια φορά. Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να βγει από την κινούμενη άμμο των επιλογών του με τη γαλλική Libération να… μην «χαρίζει κάστανα».

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
