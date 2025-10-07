Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, δήλωσε στο αιγυπτιακό κανάλι Al-Qahera Al-Ikhbariya ότι η Χαμάς συμμετείχε στις συνομιλίες στην Αίγυπτο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, την εξασφάλιση της πλήρους αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα και την ολοκλήρωση της ανταλλαγής κρατουμένων που καλύπτει όλους τους ισραηλινούς ομήρους, ζωντανούς ή νεκρούς, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Ο αλ-Χάγια είπε ότι η Χαμάς επιδιώκει διεθνείς εγγυήσεις για να αποτρέψει την επανάληψη των εχθροπραξιών, προσθέτοντας ότι παρά τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις και τους περιορισμούς στην παροχή βοήθειας, η Χαμάς παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη συμφωνίας.

«Δεν εμπιστευόμαστε τον κατακτητή», είπε κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε δύο εκεχειρίες κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Η ισραηλινή κατοχή ουδέποτε τήρησε τις υποσχέσεις της. Για τον λόγο αυτό θέλουμε πραγματικές εγγυήσεις από τον πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες».

«Είμαστε έτοιμοι για μια συμφωνία που θα σημάνει το τέλος του πολέμου, την αποχώρηση» των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα και μια ανταλλαγή ομήρων.

Από την Παρασκευή έως την Κυριακή είναι οι κρίσιμες ημέρες για τη Γάζα

Μια αιγυπτιακή πηγή δήλωσε στην Asharq Al-Awsat ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ πριν από την Παρασκευή, εάν συνεχιστεί η θετική ατμόσφαιρα στις συνομιλίες στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα χρονοδιάγραμμα για τη συμφωνία ανταλλαγής και στην αναθεώρηση του χάρτη αποχώρησης του ισραηλινού στρατού. Η Χαμάς πιέζει για την απελευθέρωση ανώτερων κρατουμένων.

Η πηγή ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει μια προκαταρκτική συμφωνία μέχρι την Παρασκευή ή το αργότερο την Κυριακή, αν και οι συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις παραμένουν το κύριο εμπόδιο. Η Χαμάς ζήτησε την απελευθέρωση των Μαρουάν Μπαργκούτι, Αχμάντ Σααντάτ, Χασάν Σαλάμα, Αμπάς αλ-Σαγιέντ και άλλων, σε αντάλλαγμα για όλους τους ομήρους και τους νεκρούς.

Η Χαμάς απαιτεί τη λήψη μέτρων υλικοτεχνικής υποστήριξης για την ανταλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης του ισραηλινού στρατού, της κατάργησης των σημείων ελέγχου και της διακοπής των πτήσεων (No Fly Zone). Τα μεταγενέστερα στάδια, όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς, αναμένεται να είναι πιο περίπλοκα.