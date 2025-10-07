Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει δύο χρόνια.

Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ.

<br />

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Πολλοί διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.

Ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, ειδικά έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία:

<br />

Στην πορεία συμμετέχουν και ακτιβιστές από το March to Gaza Greece.

Μαζική είναι η συμμετοχή στην κινητοποίηση από ανθρώπους όλων των ηλικιών.

<br />

Πολλοί διαδηλωτές φορούν την παλαιστινιακή μαντίλα ή αλλιώς κεφίγια.

Περαστικοί τραβούν φωτογραφίες και βίντεο την πορεία που κατευθύνεται προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Η πορεία έφτασε στην πρεσβεία του Ισραήλ περίπου στις 20:30 η ώρα το βράδυ της Τρίτης.

Κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από την πρεσβεία.

Διαδηλωτές έβαλα φωτιά σε σημαία του Ισραήλ.

<br />

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

<br />

Διαδηλωτές έριξαν βεγγαλικά διαμαρτυρόμενοι για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν κατά των διαδηλωτών.