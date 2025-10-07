Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Μαζική είναι η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του
- Αυτά είναι τα βασικά αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις στο Κάιρο
- Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε η δήμαρχος του Χέρντεκε στη Γερμανία – Κρίσιμη η κατάστασή της
- Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
- Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδήλωση ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει δύο χρόνια.
Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο Ελευθερίας και κατευθύνθηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Πολλοί διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες.
Ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, ειδικά έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία:
Στην πορεία συμμετέχουν και ακτιβιστές από το March to Gaza Greece.
Μαζική είναι η συμμετοχή στην κινητοποίηση από ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Πολλοί διαδηλωτές φορούν την παλαιστινιακή μαντίλα ή αλλιώς κεφίγια.
Περαστικοί τραβούν φωτογραφίες και βίντεο την πορεία που κατευθύνεται προς την πρεσβεία του Ισραήλ.
Η πορεία έφτασε στην πρεσβεία του Ισραήλ περίπου στις 20:30 η ώρα το βράδυ της Τρίτης.
Κλούβες και δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν παραταχθεί μπροστά από την πρεσβεία.
Διαδηλωτές έβαλα φωτιά σε σημαία του Ισραήλ.
Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.
Διαδηλωτές έριξαν βεγγαλικά διαμαρτυρόμενοι για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.
Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Τα ΜΑΤ επιτέθηκαν κατά των διαδηλωτών.
- Αλλάζουν τα ταξίδια στην ΕΕ – Πώς θα γίνεται ο έλεγχος, ποιους αφορά
- O Ζόρντι Άλμπα ανακοίνωσε ότι θα «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια
- Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
- Τραμπ: Βλέπει «πραγματική πιθανότητα για ειρηνευτική συμφωνία» για τη Γάζα – Τι υποσχέθηκε
- Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
- Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση για τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών αγώνων του Οκτωβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις