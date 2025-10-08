Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, σχεδόν αναπήδησε στο άκουσμα της ερώτησης δημοσιογράφου των New York Times για την εμπλοκή του προεδρικού γαμπρού, Τζάρεντ Κούσνερ, στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα, δεδομένων των ισχυρών επιχειρηματικών δεσμών του στη Μέση Ανατολή.

«Πώς αποφάσισε ο Λευκός Οίκος ότι είναι σκόπιμο ο Τζάρεντ Κούσνερ να εργάζεται σε θέματα που αφορούν το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, τρεις χώρες που έχουν δώσει περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην επενδυτική εταιρεία του;», ήταν το εύλογο ερώτημα περί σύγκρουσης συμφερόντων.

«Είναι ειλικρινά απαράδεκτο να προσπαθείτε να υπονοήσετε ότι είναι κάτι ακατάλληλο», απάντησε εμφανώς ενοχλημένη η Λίβιτ.

«Ο Τζάρεντ δωρίζει την ενέργεια και τον χρόνο του στην κυβέρνησή μας, στον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλίσει την παγκόσμια ειρήνη».

Πρώην ανώτερος προεδρικός σύμβουλος κατά την πρώτη θητεία Τραμπ στον Λευκό Οίκο σχεδόν για τα πάντα -από τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, μέχρι τη Μέση Ανατολή- ο Κούσνερ εμφανίστηκε ξαφνικά το τελευταίο διάστημα στο διπλωματικό προσκήνιο, προερχόμενος εκ του παρασκηνίου.

Αν και δεν αποτελεί επισήμως μέλος της κυβέρνησης στην εποχή Τραμπ 2.0, λέγεται ότι είχε κομβικό ρόλο στο πρώτο επίσημο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στο εξωτερικό, σε χώρες του Κόλπου, τον περασμένο Μάιο, την οποία και επισφράγισε με επενδυτικές συμφωνίες-μαμούθ, υποσχόμενος τότε την «αυγή μιας νέας λαμπρής ημέρας για τους σπουδαίους λαούς στη Μέση Ανατολή».

Τρεις μήνες μετά ο Κούσνερ, μαζί με τον διπλωματικά αμφιλεγόμενο Βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ -«τον καλό μου φίλο», όπως τον αποκαλεί- παρουσίασαν στον Ντόναλντ Τραμπ, στο Οβάλ Γραφείο, ένα μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, ο προεδρικός γαμπρός είχε ταξιδέψει στο Ισραήλ, για διαβουλεύσεις με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σήμερα, δε, αναμένεται μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, στο θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στις κρίσιμες έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς.

Ο πολυπράγμων κος Κούσνερ

Γόνος ορθόδοξης εβραϊκής οικογένειας του Νιου Τζέρσεϊ, με αμφιλεγόμενη επιχειρηματική δράση στην αγορά ακινήτων, ο 44χρονος Τζάρεντ Κούσνερ είναι παντρεμένος από το 2009 με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα.

Η ίδια έχει περιγράψει τη σχέση τους ως την «καλύτερη συμφωνία που κάναμε ποτέ».

Για χάρη του, ασπάστηκε τον ιουδαϊσμό και ο Τζάρεντ έγινε ο σύνδεσμος του Τραμπ με το πανίσχυρο αμερικανο-ισραηλινό λόμπι της AIPAC.

Η οικογένειά του έχει μακροχρόνια σχέση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου -ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καυχιέται ότι ξέρει τον Τζάρεντ σχεδόν από γεννησιμιού του.

O ίδιος και ο πατέρας του, Τσαρλς Κούσνερ, είναι σημαντικοί δωρητές σε εβραϊκά ιδρύματα και οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σήμερα, ο γιός κατέχει κομβικό ρόλο στα μεταπολεμικά σχέδια για τη Γάζα.

Ο δε πατέρας Κούσνερ -καταδικασθείς για φοροδιαφυγή, παρακώλυση της δικαιοσύνης και παράνομες πολιτικές δωρεές, που πήρε χάρη από τον Τραμπ το 2020- είναι σήμερα πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γαλλία, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Παρισιού (μετά την επίσημη αναγνώριση της Παλαιστίνης) για αντισημιτισμό.

Ο ρόλος του Τζάρεντ Κούσνερ είναι απείρως πιο θολός.

Έχοντας αποτραβηχτεί από το πολιτικό προσκήνιο μετά την πρώτη προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ, ίδρυσε την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, με έδρα το Μαϊάμι, αξιοποιώντας πρωτίστως τις στενές σχέσεις που είχε αναπτύξει με μοναρχίες του Κόλπου ως πρώην προεδρικός σύμβουλος και βασικός διαπραγματευτής για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ», με στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Πλέον, γράφει το περιοδικό Forbes, είναι δισεκατομμυριούχος χάρη κυρίως σε επιχειρηματικές συμφωνίες με κράτη στη Μέση Ανατολή.

Όλα αυτά, παραδόξως, ενώ ήταν ο πρώτος που είχε σκιαγραφήσει δημόσια τη Γάζα ως μια μεσανατολική «Ριβιέρα», μιλώντας από το 2024, πολύ πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ, για τις «πολύτιμες» κτηματομεσιτικές ευκαιρίες στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακα, που έπειτα από δύο χρόνια πολέμου έχει πια μετατραπεί -πέρα από απέραντο νεκροταφείο- σε τόνους ερειπίων.

Οι «business της ειρήνης»

Κατά την περασμένη, κρίσιμη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εβδομάδα, το όνομα του Τζάρεντ Κούσνερ απασχολούσε ήδη τα πρωτοσέλιδα, τόσο από διπλωματικής πλευράς, όσο και επιχειρηματικής.

Ενόσω συμμετείχε στο παρασκήνιο για την τελική διαμόρφωση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, έκλεινε με τη Σαουδική Αραβία τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τεχνολογικό κλάδο και μακράν τη σημαντικότερη για την Affinity Partners στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της.

Σε συνεργασία με το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο και την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake, προχωρούν στην εξαγορά της αμερικανικής Electronic Arts (EA) -από τις πιο γνωστές εταιρείες video games- έναντι του εντυπωσιακού αντιτίμου των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Επικαλούμενοι πηγές, οι Financial Times επεσήμαναν ότι «η εμπλοκή του Κούσνερ θα διευκόλυνε επίσης την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσω της Επιτροπής Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ, η οποία αποφαίνεται για συμφωνίες που αφορούν ξένους αγοραστές».

«Άτομα του στενού περιβάλλοντος του Κούσνερ αναφέρουν ότι πιστεύει πως η κυβέρνηση [Τραμπ] μπορεί να υποβάλει προτάσεις στον πρίγκιπα-διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, που θα μετριάσουν τη στάση του ως προς την προσχώρηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ, μόνο εφόσον οι Παλαιστίνιοι θα έχουν σαφή προοπτική για κράτος», ανέφερε το αμερικανικό δίκτυο CNN τον περασμένο Μάιο.

Φήμες που κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες εν τω μεταξύ για οσονούπω ένταξη στην Affinity Partners του Ρον Ντέρμερ, δεξιού χεριού του Μπενιαμίν Νετανιάχου και επικεφαλής διαπραγματευτή του Ισραήλ στο Σαρμ ελ Σέιχ, διαψεύστηκαν από εκπρόσωπο της εταιρείας του Τζάρεντ Κούσνερ, εν μέσω ενθουσιωδών συζητήσεων στο παρασκήνιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας και για επέκταση των περιώνυμων Συμφωνιών του Αβραάμ.