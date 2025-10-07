Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι υπάρχει «πραγματική πιθανότητα» να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, ανακοινώνοντας ότι μια ομάδα Αμερικανών διαπραγματευτών αναχώρησε για να συμμετάσχει στις συνομιλίες.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ισραηλινών και της αντιπροσωπείας της Χαμάς συνεχίζονται στην Αίγυπτο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ είπε ότι «πιστεύει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και όχι μόνο στη Γάζα.

Τι υποσχέθηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε πώς μπορεί να εγγυηθεί στους Άραβες εταίρους του ότι το Ισραήλ δεν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο μετά που όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

Ο ίδιος απάντησε ότι η βασική εγγύηση είναι να κλείσει η συμφωνία για την οποία ακόμη διεξάγονται διαπραγματεύσεις.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Έχουμε μεγάλη δύναμη και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα τηρήσουν τη συμφωνία», δήλωσε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Trump on Peace in Gaza pic.twitter.com/gevUCWCUhg — Rose Smith 🇺🇸 (@itsrosesm) October 7, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ένα σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ισραήλ έχει συμφωνήσει επισήμως στο σχέδιο Τραμπ, αν και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε αμφιλεγόμενες δηλώσεις σχετικά με την παρουσία του Ισραήλ στη Γάζα, ακόμη και μετά τη σύναψη συμφωνίας.

Η Χαμάς έχει αποδεχτεί εν μέρει το σχέδιο Τραμπ.

Σήμερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της παλαιστινιακής οργάνωσης, Φαούζι Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματά της στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις στο Κάιρο.

Αυτές έχουν ως εξής: