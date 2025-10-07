KKE: Να φτάσει κατεπειγόντως η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – Να τερματιστεί η γενοκτονία και η κατοχή
«Κάτω τα χέρια από τον Παλαιστινιακό λαό και την έμπρακτη αλληλεγγύη σε αυτόν», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης
Παρέμβαση στη συζήτηση για τον «ρόλο της ΕΕ στην υποστήριξη των πρόσφατων ειρηνευτικών προσπαθειών για τη Γάζα και μίας λύσης των δύο κρατών» πραγματοποίησε η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ στην ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Παπαδάκης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπογράμμισε πως «καταδικάζουμε την πειρατική επίθεση ενόπλων Ισραηλινών δυνάμεων, σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, όπως και την καταστολή, τις φυλακίσεις και την κακοποίηση σε βάρος των πληρωμάτων-εθελοντών του στολίσκου Global Sumud».
«Η ανθρωπιστική βοήθεια κατεπειγόντως να φτάσει στον Παλαιστινιακό λαό»
Συνέχισε λέγοντας πως «η ΕΕ όπως και ελληνική κυβέρνηση ξαναπρόταξαν τη στρατηγική συμμαχία με τον κατακτητή, το κράτος του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές αγριότητές του, ενώ έσπευσαν να χαιρετίσουν το απαράδεκτο «σχέδιο Τραμπ», που σε βάρος του δίκιου του Παλαιστινιακού λαού, επιδιώκει να εγκαταστήσει ένα αμερικανικό προτεκτοράτο στη Γάζα με χωροφύλακα το Ισραήλ».
Τέλος, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΚΚΕ, «παραμένει κρίσιμο: η ανθρωπιστική βοήθεια κατεπειγόντως να φτάσει στον Παλαιστινιακό λαό. Κάτω τα χέρια από τον Παλαιστινιακό λαό και την έμπρακτη αλληλεγγύη σε αυτόν, όπως αυτήν που εκπληρώνουν οι λιμενεργάτες σε πολλά λιμάνια της Ευρώπης μπλοκάροντας ισραηλινά πολεμικά φορτία. Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία, ο λιμός και τα σχέδια εκτοπισμού. Ελεύθερη, ανεξάρτητη Παλαιστίνη χωρίς κατοχή, εποικισμούς, με εδαφική ενότητα στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».
