Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, μέσα από νέα κυβερνητικά-ευρωενωσιακά προγράμματα «αρπαγής» της λαϊκής κατοικίας» καταγγέλλει η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Σε μια περίοδο που αυξάνονται κατακόρυφα οι πλειστηριασμοί, με τα funds και τους servicers να αρπάζουν στην κυριολεξία την πρώτη κατοικία λαϊκών οικογενειών, ακόμα και μονογονεϊκών ή ΑμΕΑ, η Ελληνική κυβέρνηση εκβιάζει πολύμορφα τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά βασιζόμενη σε ευρωενωσιακές οδηγίες κι εκπληρώνοντας τα ορόσημα του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης για την καταβολή της 6ης δόσης. Είναι δε πρόκληση το γεγονός ότι τα διαχειριστικά έξοδα των τραπεζών και funds που σχετίζονται με «κόκκινα δάνεια» καλύπτονται από το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», τονίζει το ΚΚΕ.

Ακολούθως προσθέτει πως «το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διεθνής διαγωνισμός που θα ανοίξει το δρόμο ώστε να ενεργοποιηθεί ο λεγόμενος «Φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων». Μια ιδιωτική εταιρία που συγκροτείται με βάση μια σειρά νόμους που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση και επιτάχυνση των πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας. Η εταιρεία θα αγοράζει από τις τράπεζες με έκπτωση 30% σε σχέση με την εμπορική αξία και με τη βούλα πλέον θα μετατρέψει τους ιδιοκτήτες των κατοικιών σε ομήρους-ενοικιαστές, μέχρι να καταφέρουν να αποπληρώσουν τα δάνεια. Οι τραπεζικοί όμιλοι θα συμμετέχουν στο φορέα με κεφάλαιο 100 εκατ. ευρώ, είτε ως μέτοχοι είτε μέσω δανεισμού».

Τονίζει ότι «στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ακόμα μηχανισμό που θα κατάσχει και θα συγκεντρώνει τις κατοικίες των πιο εξαθλιωμένων υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών, θα κερδοσκοπεί εις βάρος τους, μετατρέποντας τους σε ενοικιαστές της ίδιας της κατοικίας τους για 12 χρόνια με αυστηρούς-ληστρικούς όρους. Οι τραπεζικοί όμιλοι ωφελούνται διπλά, αφού θα απαλλάσσονται από το βάρος «κόκκινων» δανείων, ενώ θα αποκομίζουν επιπλέον κέρδη από τη συμμετοχή στο νέο φορέα. Παράλληλα, το κράτος διασφαλίζει την σίγουρη κερδοφορία της εταιρίας εκμετάλλευσης των λαϊκών κατοικιών μέσω του επιδόματος ενοικίου που θα παρέχεται από τον ΟΠΕΚΑ, με έμμεση δηλαδή επιδότησή τους».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «η κυβέρνηση, σε συμφωνία με την Κομισιόν, υλοποιεί παράλληλα το πρόγραμμα «Ηρακλής» και αυτό με στόχο να απαλλάξουν τις τράπεζες από τα «κόκκινα» δάνεια. Οι δε εγγυήσεις για το Πρόγραμμα «Ηρακλής» παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων ύψους 19 δισ. Euro που το συνόδευσε, σε βάρος του Ελληνικού λαού, κονδύλια προερχόμενα από τη φοροαφαίμαξη του. Την ίδια στιγμή, πληθαίνουν οι καταγγελίες για καταχρηστικές πρακτικές από τους servicers, που αξιοποιούν το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο και τις ευρωενωσιακές οδηγίες».

Τέλος, τονίζει πως «την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού. Προγράμματα με χρήματα προερχόμενα από τη φοροληστεία του λαού, που οδηγούν τις λαϊκές οικογένειες σε νέο τραπεζικό δανεισμό, ωθούν σε νέα άνοδο των τιμών στους κλάδους κατασκευών, εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακινήτων, βιομηχανίας δομικών υλικών, καθώς και των ενοικίων, υπηρετώντας την κερδοφορία τραπεζών, εταιρειών real – estate και μεγαλοκατασκευαστών, που σημειώνουν τεράστια κέρδη σε βάρος του εργατικού – λαϊκού εισοδήματος».

Βάσει αυτών ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

– Στο αίτημα για πλήρη απαγόρευση πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας και επαγγελματικής στέγης αυτοαπασχολουμένων, με γενναίο «κούρεμα» των δανείων, αφαίρεση τόκων και πανωτοκίων για τις υπερχρεωμένες λαϊκές οικογένειες;

– Στο γεγονός ότι με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ προωθείται η παράδοση των ακινήτων των εργατικών λαϊκών οικογενειών σε ιδιωτική εταιρία και ενώ είναι ήδη γνωστές οι δραματικές συνέπειες για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, στις οποίες οδήγησε, με βάση τις ίδιες κατευθύνσεις, η εξαγορά «κόκκινων» δανείων από τράπεζες, funds και servicers, τα διαχειριστικά κόστη των οποίων η ΕΕ επιδοτεί, μάλιστα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

– Στην ανάγκη ολοκληρωμένου στεγαστικού σχεδιασμού με την ευθύνη του κράτους, με στόχο την κάλυψη των εργατικών-λαϊκών αναγκών, με επανασύσταση του ΟΕΚ και ενίσχυση ενός αποκλειστικά κρατικού κατασκευαστικού προγράμματος, αναβάθμιση και επέκταση των φοιτητικών εστιών και αξιοποίηση διαμερισμάτων και ξενοδοχείων για δωρεάν στέγαση των φοιτητών;».