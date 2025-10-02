ΚΚΕ: Η επίθεση στον Global Sumud Flotilla δείγμα του «πειρατικού» χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ
Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ για την επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στον Global Sumud Flotilla
Το ΚΚΕ καταδικάζει «την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο «Οξυγόνο» της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα».
Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla δείγμα της συνολικής συμπεριφοράς του Ισραήλ
«Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον «πειρατικό» χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν», επισημαίνει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:
«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό «ρεσάλτο». Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ».
- Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla
