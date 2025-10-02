Πάνοπλοι ισραηλινοί κομάντος κατέλαβαν το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μετά την επίθεσή τους και σε άλλα πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα.

Στις 06:23 ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο και κρατούν τους επιβαίνοντες τους οποίους, όπως καταγγέλλει το March to Gaza, μεταφέρουν χωρίς τη θέλησή τους σε άγνωστο μέρος.

Παράλληλα οι ακτιβιστές καλούν την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την άμεση και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα.

Η στιγμή της κατάληψης του πλοίου καταγράφηκε σε βίντεο:

<br />

Η ανακοίνωση του March to Gaza Greece

«Καταγγέλλουμε με όλη μας τη δύναμη την παρεμπόδιση του στόλου μας και την επίθεση του ισραηλινού στρατού κατοχής στην ελληνική αποστολή. Στις 06.23 ώρα Ελλάδας, το πλοίο «Οξυγόνο» δέχθηκε αναχαίτιση από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας.

Η πολιτική συνεργασία, η στρατιωτική αρωγή ή οι διπλωματικές συναλλαγές που νομιμοποιούν αυτή τη βία πρέπει να παύσουν άμεσα

Η ενέργεια αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Aποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής ατιμωρησίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί πολίτες, ακτιβιστές και κάθε προσπάθεια αντίστασης στην πολιορκία της Γάζας. Το κράτος του Ισραήλ έχει ήδη κληθεί από διεθνείς δικαστικές αρχές να λάβει μέτρα για την αποτροπή ενεργειών που μπορεί να συνιστούν γενοκτονία· παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να κλιμακώνει την επιθετικότητα του. Η αναχαίτιση/ του στόλου μας τεκμηριώνει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει τώρα — όχι με διαβεβαιώσεις, αλλά με πολιτικές και πρακτικές αποφάσεις που θα βάλουν φρένο στην εξόντωση του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτή η επίθεση είναι κομμάτι της πολύωρης απόπειρας τρομοκράτησης και παρεμπόδισης του Global Sumud Flotilla με σειρά πλοίων να έχουν ήδη υποστεί πλήγματα ή αναχαιτίσεις σε διεθνή ύδατα. Η επανάληψη επιθέσεων εναντίον ειρηνικών αποστολών δείχνει σχέδιο και ατιμωρησία.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να σταματήσει η συνεργασία σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο με το κράτος του Ισραήλ

Να σταματήσει η γενοκτονία — άμεσο πολιτικό πάγωμα κάθε στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί αμάχους στην Γάζα.

Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων / επιβατών και τερματισμός των παράνομων κρατήσεων.

Άμεση διεθνής παρέμβαση για να τερματιστεί ο αποκλεισμός και η στρατιωτική εξόντωση του παλαιστινιακού πληθυσμού — όχι προτάσεις, αλλά δεσμεύσεις από κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Πλήρης διαφάνεια και διερεύνηση της αναχαίτισης και των υπευθύνων, με πολιτική και νομική λογοδοσία.

Φτάνει πια. Δεν θα είμαστε συνένοχοι — είναι ιστορική ντροπή η σύμπλευση της ελληνικής κυβέρνησης με τη γενοκτονία και το κράτος πειρατή. Ο ελληνικός λαός έχει φωνάξει επανειλημμέναQ

«Όχι στο όνομα μας!», έχει αποδείξει πως δεν ταυτίζεται με τις επιλογές της κυβέρνησης.

Καλούμε:

• Κράτη, κοινοβούλια και διεθνείς οργανισμούς να σταματήσουν κάθε μορφή νομιμοποίησης και συνεργασίας με την ισραηλινή πολιτική εξόντωσης. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για την ασφάλεια της ελληνικής αποστολής

• Κινηματικές δυνάμεις, οργανώσεις και πολίτες σε διεθνές δίκτυο αλληλεγγύης να εντείνουν την πίεση: διαδηλώσεις, αποκλεισμοί, καμπάνιες πίεσης σε εκπροσώπους.

• Τα μέσα ενημέρωσης να καλύψουν το γεγονός με συνέπεια και να απαιτήσουν απαντήσεις από τους υπεύθυνους.

Δεν θα σωπάσουμε. Θα ενισχύσουμε την αντίσταση ενάντια στην κατοχή, την πολιορκία και τη γενοκτονική πολιτική. Θα συνεχίσουμε να επιχείρουμε να φτάσουμε στη Γάζα μέχρι ο δολοφονικός αποκλεισμός να τερματιστεί.

Προχωράμε σήμερα, 2 Οκτωβρίου, σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ. Διεκδικούμε την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων και την επιστροφή των πλοίων και του φορτίου τους