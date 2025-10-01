Την ώρα που το ισραηλινό ναυτικό έχει αρχίσει να καταλαμβάνει τα πλοία του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας ή Global Sumud Flotilla, είναι χρήσιμο να δούμε το πρωτόκολλο ασφαλείας και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης στην περίπτωση που κάποιο πλοίο δεν μπορεί να διαφύγει ή ακινητοποιηθεί από το ισραηλινό ναυτικό.

Το πρωτόκολλο έχει δημιουργηθεί για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων και αναμένεται να τηρηθεί κατά γράμμα. Το πρωτόκολλο περιγράφει η Κλεονίκη Αλεξοπούλου, του March For Gaza Greece, μιλώντας στο The Untold.

Δεν θα υπογράψουμε έγγραφα, δεν θα αντισταθούμε, δεν θα συνεργαστούμε

«Αυτό που διαβάζουμε στις ειδήσεις που βγαίνουν από ισραηλινές πηγές, επειδή είμαστε πολλοί αυτή τη φορά – είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι ότι θα φέρουν ένα μεγάλο πλοίο, ίσως του πολεμικού ναυτικού, και θα το μετατρέψουν σε πλωτή φυλακή. Θα μας συλλάβουν και αν δεν υπογράψουμε το χαρτί αυτό που λέει ότι αποδεχόμαστε ότι μπήκαμε παράνομα στη χώρα, ώστε να μας απελάσουν, τότε θα παραμείνουμε στη φυλακή για περισσότερες μέρες» εξήγησε η Κλεονίκη.

Ενημερώνει πως «αυτό το χαρτί, η πλειοψηφία τουλάχιστον στην ελληνική αποστολή, έχουμε αποφασίσει να μην το υπογράψουμε, γιατί πολύ απλά δεν είναι αλήθεια. Δεν εισβάλλουμε ούτε στον εναέριο χώρο ούτε στα θαλάσσια ύδατα του Ισραήλ. Πηγαίνουμε στη Γάζα, που θα έπρεπε να είναι περιοχή της αναγνωρισμένης Παλαιστίνης, οπότε δεν αποδεχόμαστε τον αποκλεισμό».

«Αυτό σημαίνει ότι το πρωτόκολλο ενεργειών μας είναι το εξής: θα αντιμετωπίσουμε τις ισραηλινές δυνάμεις με ειρηνικό τρόπο, δεν θα αντισταθούμε, εννοείται πως δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανενός είδους βία από φυσική ως λεκτική, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε έτσι το ρίσκο και για εμάς τους ίδιους για την ασφάλειά μας, αλλά συγχρόνως θα αντισταθούμε ουσιαστικά» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αν γίνει αναχαίτιση σε ένα πλοίο τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε για τη Γάζα

Όπως αναφέρει η ακτιβίστρια του March to Gaza Greece «πατάμε στα χνάρια των αντιστασιακών οργανώσεων και των κινημάτων στην εποχή του απαρτχάιντ στη νότιο Αφρική, στην αποχή του Γκάντι στην Ινδία, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε δηλαδή αυτές τις πρακτικές αντιβίας και παράλληλα όμως να παρεμποδίσουμε τις αρχές. Εμείς θα ακολουθούμε την πορεία μας».

«Αν παραδείγματος χάριν γίνει αυτή η αναχαίτιση που περιγράφω σε ένα πλοίο, τα υπόλοιπα θα συνεχίσουμε» ξεκαθαρίζει.

Κλείνοντας το κομμάτι για το πρωτόκολλο ενεργειών, αναφέρει πως «έτσι μερικά μπορεί πράγματι να φτάσουν στη Γάζα, όπου παρεμπιπτόντως μας περιμένουνε κάποιοι άνθρωποι, μας περιμένει μια επιτροπή από τον Δήμο της Γάζας που παρά την ταλαιπωρία που έχει υποστεί, φρόντισε να στήσει κάποιες σκηνές στην ακτή, είναι εκεί κάποιοι άνθρωποι, κάποια παιδάκια χαρούμενα που περιμένουνε να φτάσουμε».