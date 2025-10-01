Ο Global Sumud Flotilla έχει εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα, με το Ισραήλ να ετοιμάζει την επίθεσή του.

«Μια τέτοια ενέργεια σε διεθνή ύδατα θα αποτελούσε πράξη πολέμου», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι

Ο στόλος με τα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα βρίσκεται στα 118 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, κάτι που σημαίνει ότι είναι μόλις 8 ναυτικά μίλια από το σημείο που το Ισραήλ κατέλαβε το Madleen.

Παρακολουθήστε την πορεία του στόλου live εδώ

Ο ηγέτης της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης της Ιταλίας, της Ιταλικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGIL), δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει γενική απεργία σε περίπτωση που ο στόλος δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ, σύμφωνα με την εφημερίδα Il Messaggero, η οποία εκδίδεται στη Ρώμη.

«Αντιμέτωποι με ενδεχόμενο αποκλεισμό, κατασχέσεις, συλλήψεις – και ελπίζω να σταματήσω εδώ – είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε, σε εύλογο χρόνο, γενική απεργία στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι, γυναίκες και άνδρες, από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς τομείς», δήλωσε ο Μαουρίτσιο Λαντίνι, ηγέτης της CGIL.

«Μια τέτοια ενέργεια σε διεθνή ύδατα θα αποτελούσε πράξη πολέμου εναντίον όσων επιθυμούν να εκτελέσουν μια αποστολή για την αποκατάσταση της ειρήνης», πρόσθεσε ο Λαντίνι.

Σάντσεθ: Τα μέλη του Flotilla από την Ισπανία δεν αποτελούν απειλή για το Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, είπε στην ισραηλινή κυβέρνηση ότι τα μέλη του στόλου με προορισμό τη Γάζα που είναι από την Ισπανία «δεν αποτελούν κίνδυνο ή απειλή για το Ισραήλ» και θα λάβουν πλήρη διπλωματική προστασία από τη Μαδρίτη.

Μιλώντας από την Κοπεγχάγη όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή για τον στόλο».

Ο Σάντσεθ επιβεβαίωσε ότι οι ισπανικές αρχές βρίσκονται σε επαφή με τα μέλη του στόλου.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Αυτή η ανθρωπιστική αποστολή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν η κυβέρνηση του Ισραήλ είχε επιτρέψει την είσοδο της UNRWA και τη διανομή της βοήθειας» στη Γάζα.

«Προστατέψτε τον Global Sumud Flotilla»

Η Διεθνής Αμνηστία, με ανακοίνωσή της, ζητά να προστατευτεί ο Global Sumud Flotilla.

Η ανθρωπιστική οργάνωση αναφέρει ότι η «επίμονη αδράνεια των κρατών απέναντι στη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ έχει αναγκάσει ακτιβιστές από όλο τον κόσμο να λάβουν ειρηνικά μέτρα για να σπάσουν την πολιορκία».

«Τα κράτη έχουν την ευθύνη να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση του στόλου. Πρέπει να εντείνουν τις πιέσεις για την προστασία του στόλου και να απαιτήσουν το τέλος της γενοκτονίας από το Ισραήλ και του παράνομου αποκλεισμού του (σ.σ. στη Γάζα) μια για πάντα».

Η ανάρτηση στο Χ:

As the Gaza-bound Global Sumud Flotilla – the largest initiative of its kind – is expected to enter a high-risk zone in the Mediterranean where Israeli forces may attempt to intercept it as they did before. The flotilla, carrying urgently needed food, medicine, and humanitarian… pic.twitter.com/EtnqBNIcq0 — Amnesty International (@amnesty) October 1, 2025

Μέλη του Κογκρέσου ζητούν προστασία για τον στόλο που κατευθύνεται στη Γάζα

Χθες, περίπου 20 μέλη του Κογκρέσου έστειλαν επιστολή, ζητώντας από τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο να προστατέψει τον Global Sumud Flotilla.

Επικεφαλής της πρωτοβουλίας είναι η Ρασίντα Τλάιμπ, ενώ την επιστολή υπογράφουν, ανάμεσα σε άλλους οι: Ιλχάν Ομάρ, Γκρεγκ Κάζαρ και Αλεξάντρια Οκάσιο – Κορτέζ.

Δείτε την επιστολή: