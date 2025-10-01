Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».
Να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων στο διενή στολίσκο αλληλεγγύης προς τη Γάζα, Gaza Sumud Flotilla, καλούν τις αρχές του Κράτους του Ισραήλ οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας με κοινή δήλωση τους.
Ελλάδα και Ιταλία για το Gaza Sumud Flotilla
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κοινή δήλωση Αθήνας – Ρώμης «η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με το Διεθνή Στολίσκο Sumud και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν τη λήψη όλων των μέτρων προξενικής προστασίας».
«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, καλούμε τις γυναίκες και τους άνδρες του Στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας που προορίζεται για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας» σημειώνουν Γιώργος Γεραπετρίτης και Αντόνιο Ταγιάνι.
Γεραπετρίτης – Ταγιάνι ζητούν διασφάλιση της ανθρωπιστικής πρόσβασης στη Γάζα
Υποστηρίζουν δε ότι «χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, για πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριμένη πιθανότητα να τερματιστεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και το μαρτύριο του παλαιστινιακού λαού, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους ανθρωπιστικής πρόσβασης».
Καταλήγοντας στη δήλωση τους Γεραπετρίτης ακι Ταγιάνη, σημειώνουν ότι «η Ελλάδα και η Ιταλία επαναβεβαιώνουν την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανθρωπιστική πρόσβαση στη Γάζα και να επιτευχθεί εκεχειρία το συντομότερο δυνατόν. Σε αυτή τη λεπτή συγκυρία, όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».
