Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Περισσότεροι από πεντακόσιους ακτιβιστές, για την ακρίβεια 562, κινούνται προς τη Γάζα με τον Global Sumud Flotilla έτοιμοι και βέβαιοι πως πρόκειται να συλληφθούν και να φυλακιστούν για τα πιστεύω τους. Το κυριότερο είναι πως θέλουν να αφυπνίσουν τη Δύση και να αποδείξουν πως 45 πλοία με άοπλους ακτιβιστές που μεταφέρουν την πολυπόθητη ανθρωπιστική βοήθεια που τόσο λείπει από τη Γάζα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε εμπόλεμοι, ούτε εισβολείς.

Την ώρα λοιπόν που τα πλοία αυτά μεταφέρουν στα αμπάρια τους τρόφιμα και παιδική φόρμουλα για τα υποσιτισμένα παιδιά της Γάζας, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, δημιούργησε κλίμα αιτιολόγησης της επίθεσης στον στόλο, με την αιτιολογία πως ένα μέλος από τα 562 του πληρώματος, έχει υπογράψει μια διακήρυξη Παλαιστινίων της διασποράς.

Όλα αυτά συμβαίνουν με έγγραφα που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως αυθεντικά και παρότι ακόμα και πριν την δημοσιοποίηση των εν λόγω εγγράφων, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έχει προαναγγείλει πως δεν πρόκειται να επιτραπεί να σπάσει ένας «νόμιμος ναυτικός αποκλεισμός».

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla λεπτό προς λεπτό

Σιγά σιγά τα πλοία θα αρχίσουν να εισέρχονται σε μια καθορισμένη «ζώνη υψηλού κινδύνου», όπου προηγούμενες αποστολές βοήθειας έχουν υποστεί παρεμπόδιση ή επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής.

Σε κάθε περίπτωση όσοι αγωνιούν για τα μέλη του πληρώματος για την συνέχεια της βραδιάς, μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά το βίντεο καθώς και το στίγμα των σκαφών. Στο ζωντανό βίντεο μπορείτε να δείτε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους ακτιβιστές. Στο Χ το Reuters έχει εικόνα από 12 πλοία.