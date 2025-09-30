Ενημερωτική εκδήλωση εν πλω από τα ελληνικά σκάφη του Global Sumud Flotilla

Ενημερωτική εκδήλωση εν πλω, 200 ναυτικά μίλια από τη Γάζα πραγματοποιεί σήμερα στις 19:30 το March to Gaza Greece με συμμετέχοντες που επιβαίνουν στα ελληνικά πλοία του διεθνούς στόλου που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο Πάρης Λαυτσής από το πλοίο «Παύλος Φύσσας», ο Πλούταρχος Βεργής από το «Οξυγόνο», η Ευγενία Καββαδία από το «Αχέντ Ταμίμι» και ο Μπάμπης Μπίκας από το «Βαγγέλης Πισσίας» συνομιλούν για τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης που αυτή τη στιγμή κινείται στην Ανατολική Μεσόγειο με σκοπό να φτάσει στη Γάζα το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης.

Η εκδήλωση μεταδόθηκε στον λογαριασμό του March to Gaza Greece στο Instagram.

Πλησιάζοντας στη Γάζα

Σε ένα κλίμα ελπίδας και αποφασιστικότητας το πλήρωμα της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Floatilla μοιράστηκε εμπειρίες και σκέψεις με το κοινό που παρακολουθεί με κομμένη της ανάσα την πορεία του στόλου προς τη Γάζα.

<br />

«Μεθαύριο είτε θα είμαστε στην παραλία της Γάζας, είτε στα κρατητήρια του Ισραήλ», είπε ο Πάρης Λαυτσής, καθώς όλο το πλήρωμα του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης φαίνεται να ακροβατεί ανάμεσα στην ελπίδα και τον ρεαλισμό.

Παράλληλα, εκφράστηκε έντονη κριτική για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ακόμα και την ύστατη στιγμή βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της ιστορίας», στηρίζοντας το Ισραήλ και τους συμμάχους του.

Πάνω από τα σκαριά των πλοίων, οι αλληλέγγυοι ταξιδευτές απάντησαν και στην τελευταία προσπάθεια του Ισραήλ να συκοφαντήσει τα μέλη της αποστολής υποστηρίζοντας πως κάποιοι από αυτούς έχουν δεσμούς με την Χαμάς.

«Δεν μας κάνει εντύπωση που αυτό προέκυψε τώρα που η αποστολή πλησιάζει στη Γάζα», είπαν μέλη του πληρώματος, στα 180 ναυτικά μίλια από τη Λωρίδα, κατηγορώντας τον «μηχανισμό προπαγάνδας του Ισραήλ».

Όπως δηλώνουν από την αρχή, πρόκειται για μία αποστολή με ξεκάθαρα ανθρωπιστικό χαρακτήρα που κουβαλά μαζί της βρεφικά γάλατα και σπόρους, που θέλουν να δώσουν στο λαό της Παλαιστίνης, ως μήνυμα ελπίδας.

«Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να σώσουμε την Παλαιστίνη. Όσα κουβαλάμε δεν φτάνουν ούτε για δύο μέρες».

Ο στόχος της αποστολής όμως είναι να δείξει στο Ισραήλ ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει τη Γάζα φυλακή και μετά νεκροταφείο».

Για όσους τους περιμένουν

Στην μακρά πορεία του, όλος ο διεθνής στόλος παρακολουθεί μέσα από τα social media του Παλαιστίνιους, τα παιδιά, της μητέρες, τους ψαράδες στη θάλασσα, να τους περιμένουν με προσμονή.

Τα παιδιά, λένε, το έχουν χτίσει σαν παραμύθι, τον μαγικό στόλο που πλησιάζει στη Γάζα.

«Πιο πολύ απ’ όλα θα νοιώσω οργή, αν μας αναχαιτίσουν», είπε η Αγγελική Σαββαντόγλου από το «Οξυγόνο».

Οργή που θα τους εμποδίσουν να φτάσουν σε αυτά τα παιδιά.

Ωστόσο, όλοι επιμένουν ότι ελπίζουν πως θα τα καταφέρουν να φτάσουν.

Και όλοι πιστεύουν πως θα δουν από κοντά το «Sumud» των Παλαιστινίων, δηλαδή την επιμονή και αντίσταση ενός λαού που παρά τις συνθήκες καταστροφής και λιμού «ζει, ερωτεύεται , καλλιεργεί και μεγαλώνει παιδιά».

Από στεριά και θάλασσα

Ο στόλος «Sumud» είναι μόνο ένα μέρος ενός διεθνούς κινήματος που από στεριά και θάλασσα να πιέζει τα κράτη να σταματήσουν να εξοπλίζουν το Ισραήλ, λέει η ελληνική αποστολή.

Και μάλιστα αναφέρθηκαν στις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στην Ιταλία, ως παράδειγμα λαϊκών κινητοποιήσεων για την Παλαιστίνη.

«Το σημαντικότερο είναι αυτό που πρέπει να γίνει στη στεριά», δηλώνουν , τονίζοντας την σημασία της συμμετοχής σε μποϊκοτάζ αλλά και σε απεργίες, όπως η Γενική Απεργία που θα λάβει χώρα την 1η Οκτώβρη.

Η Αγγελική Σαββαντόγλου, από το «Ahed Tamimi», πήρε την ευκαιρία για να καλέσει στο Target Suda Base for Palestine στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ένα διήμερο κινητοποιήσεων ενάντια στην αμερικάνικη Βάση στη Σούδα.

«Για κάθε νατοϊκή βάση που εξυπηρετεί το Ισραήλ που θα ανοίγει, θα φεύγει κι ένα πλοίο ακτιβιστών προς τη Γάζα».