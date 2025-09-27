newspaper
Προληπτικές κινήσεις προστασίας για το Global Sumud Flotilla
Επικαιρότητα 27 Σεπτεμβρίου 2025

Προληπτικές κινήσεις προστασίας για το Global Sumud Flotilla

Ο στόλος ετοιμάζεται για απόπλου από την Κρήτη - ορατή η ιταλική φρεγάτα - εκκλήσεις βουλευτών και ευρωβουλευτών για τη διασφάλιση της αποστολής.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αραγμένα στα ανοιχτά της Νοτιοανατολικής Κρήτης βρίσκονται αναμένοντας τον αυριανό απόπλου τα πλοία του στόλου Global Sumud Flotilla που θα επιχειρήσει να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα. Ο στόλος πραγματοποιεί τις τελικές του προετοιμασίες σύμφωνα με πληροφορίες του in, ενώ παράλληλα μια σειρά κινήσεων σε διεθνές επίπεδο, ασκεί πίεση στα ευρωπαϊκά κράτη για την εξασφάλιση της προστασίας τόσο των επιβαινόντων, όσο και της ίδιας της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχειρείται να παραδοθεί στην περιοχή.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίας που σταδιακά εξαπλώνονται στην Ευρώπη, ακολουθούν την επίθεση κατά 9 συνολικά πλοίων του στόλου που δέχθηκαν βόμβες κρότου-λάμψης από drones νοτιοδυτικά της Γαύδου τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε σημείο που όπως δηλώνει ο στόλος εμπίπτει στη Ελληνική Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης (SAR). Την θέση αυτή επιχείρησαν να διαψεύσουν ανώνυμες πηγές του Λιμενικού, ισχυριζόμενες ότι τα πλοία βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα και ότι προσεγγίστηκαν από την Frontex η οποία δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη ζημιών.

Ανησυχίες εκφράστηκαν από πολλούς, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής πρωτοβουλίας March to Gaza Greece που συμμετέχει και στηρίζει τον στόλο, ότι το χτύπημα αυτό θα ακολουθούσε η κλιμάκωση. Συγκεκριμένα, το March to Gaza Greece σε συνέντευξη τύπου που έδωσε έξω από το υπουργείο Εξωτερικών το μεσημέρι της Πέμπτης κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια του στόλου, καθώς και το σύνολο του πολιτικού συστήματος να καταδικάσει τις επιθέσεις.

Με επιστολή της προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Ναυτιλίας την Τετάρτη, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου, η Νέα Αριστερά κάλεσε κι αυτή την ελληνική κυβέρνηση να διαθέσει σκάφη του λιμενικού και ναυτικές δυνάμεις να συνοδεύσουν τον στόλο για ασφαλή διέλευση. Υπενθυμίζεται ότι η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla και επιβαίνει σε ένα από τα καράβια του στόλου.

Την επιστολή αυτή συνυπέγραψαν σήμερα Παρασκευή 78 συνολικά ευρωβουλευτές και βουλευτές, από τις ομάδες της Αριστεράς και των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο και από τη Νέα Αριστερά, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας στο Ελληνικό, εντάσσοντας στους παραλήπτες και τον υπουργό Εξωτερικών. Πηγές κοντά στην πρωτοβουλία των υπογραφών εγγράφουν την απόφασή τους στην ανησυχία για φημολογούμενες περαιτέρω επιθετικές ενέργειες κατά του στόλου.

Η έκκληση της επιστολής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μετά τις επιθέσεις με drones, ο κυρίως κορμός του στόλου που απέπλευσε από την Τυνησία, άλλαξε πορεία και για λόγους ασφαλείας αποφάσισε να διέλθει μέσα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι εκτός όπως ήταν αρχικά σχεδιασμένο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτώμενος από το Reuters στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι έχει υπάρξει ενημέρωση στην ισραηλινή κυβέρνηση για τη συμμετοχή Ελλήνων πολιτών στον στόλο. «Θα φροντίσουμε όλα να πάνε καλά», διαβεβαίωσε, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν θα συνοδεύσει με δικό της πολεμικό πλοίο τον στόλο σε αυτό το στάδιο.

Παρότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε και προ ημερών στον ΟΗΕ την στράτευση της χώρας της με την ισραηλινή πλευρά, η ιταλική κυβέρνηση έχει προβεί στην αποστολή δύο φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού της για να συνοδεύσουν τον στόλο, με τη μία να είναι πλέον ορατή από το σημείο στο οποίο βρίσκεται αραγμένος ο στόλος, σύμφωνα και με φωτογραφία που εξασφάλισε το in.

Ωστόσο, παρά τη συμμετοχή των φρεγατών του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, η Τζόρτζια Μελόνι με νεότερες δηλώσεις της αποκάλεσε την πρωτοβουλία του Global Sumud Flotilla «ανεύθυνη και επικίνδυνη» και κάλεσε τους συμμετέχοντες να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην Κύπρο, το οποίο με τη σειρά του θα μεριμνήσει για την παράδοσή της στη Λωρίδα της Γάζας – πρόταση που όπως επισήμανε έχει τη σύμφωνη γνώμη της κυπριακής, της ισραηλινής και της ιταλικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, τόσο η πρόταση Μελόνι, όσο και η πρόταση νωρίτερα της ισραηλινής κυβέρνησης να παραδοθεί η βοήθεια στο ισραηλινό λιμάνι του Ασκελόν απορρίφθηκαν από τον στόλο, στη βάση της αναξιοπιστίας της ισραηλινής κυβέρνησης που έχει μετατρέψει τα σημεία διαμοιρασμού της ανθρωπιστικής βοήθειας σε «παγίδες θανάτου» για τους Παλαιστίνιους, όπως τα αποκαλούν οι ακτιβιστές, αλλά και διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να παρέχει συνδρομή και προστασία στον στόλο με φρεγάτες, ακολουθεί τη μεγάλη απεργία που σημειώθηκε στην Ιταλία προ ημερών παραλύοντας τη χώρα, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, τον αποκλεισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας και τις απειλές κατά του Global Sumud Flotilla. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον στόλο επιβαίνουν και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Ιταλίας.

Ωστόσο, με τα ευρωπαϊκά κράτη να βρίσκονται σε εσωτερική αναταραχή λόγω της στάσης που έχουν επιδείξει απέναντι στη Γάζα, τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Παλαιστίνης να κυριαρχούν στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και την ισπανική κυβέρνηση να ακολουθεί το παράδειγμα της Ιταλίας με την αποστολή δική της φρεγάτας για συνοδεία, οι εξελίξεις στο ζήτημα θεωρούνται ακόμα ρευστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, οι τελευταίες προετοιμασίες για τον αδιάκοπο απόπλου του στόλου από τα ανοιχτά της Κρήτης προς τη Γάζα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί -μέρος των οποίων υπήρξε και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την επίθεση των drones- ενώ στο σημείο, πλην της ιταλικής φρεγάτας, έχουν καταπλεύσει και πλοία με διεθνείς παρατηρητές και διεθνή μέσα ενημέρωσης που θα συνοδεύσουν την αποστολή.

