Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ
Άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του διεθνή στολίσκου Gaza Sumud Flotilla.
Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να διανέμει βοήθεια στη Γάζα πλησιάζει μια καθορισμένη «ζώνη υψηλού κινδύνου», όπου προηγούμενες αποστολές βοήθειας είχαν παρεμποδιστεί ή είχαν δεχθεί επίθεση από τις ισραηλινές δυνάμεις.
Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.
Σε κάθε περίπτωση όσοι αγωνιούν για τα μέλη του πληρώματος για την συνέχεια της βραδιάς, μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά το βίντεο καθώς και το στίγμα των σκαφών. Στο ζωντανό βίντεο μπορείτε να δείτε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τους ακτιβιστές. Στο Χ το Reuters έχει εικόνα από 12 πλοία.
Και από αέρα
Νωρίτερα, «άγνωστα drones» είχαν κάνει την εμφάνισή τους πάνω από τα πλοία του Gaza Sumud Flotilla, με τους ακτιβιστές να υπογραμμίζουν ότι ακολουθούν το πρωτόκολλο ασφαλείας κατά γράμμα και φορούν τα σωσίβιά τους.
Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 drones, ενώ οι ακτιβιστές που συμμετέχουν στο στολίσκο αλληλεγγύης ανέφεραν ότι είδαν και ισραηλινό πολεμικό πλοίο.
Δείτε ζωντανά το Global Sumud Flotilla
Την ώρα που ο στολίσκος πλησιάζει τη Μέση Ανατολή, αρκετά από τα σκάφη που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla μεταδίδουν live εικόνα.
