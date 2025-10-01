Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Σε συναγερμό βρίσκονταν τα πληρώματα του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας ή Global Sumud Flotilla καθώς «άγνωστα drones» ξεκίνησαν να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από τα πλοία τους. Οι επιβαίνοντες ακολουθούν το πρωτόκολλο ασφαλείας κατά γράμμα και φορούν τα σωσίβιά τους ενώ υπάρχει και εικόνα από το ελληνικό πλοίο Captain Nikos στην πλατφόρμα Χ.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 drones ενώ έχει θεαθεί και ισραηλινό πολεμικό πλοίο. Καθώς τα πλοία πλησιάζουν τη ζώνη που έχουν συμβεί και προηγούμενες αναχαιτίσεις, γνωστή ως «Ζώνη Υψηλού Κινδύνου» και όντας ενήμεροι για την παρουσία Ισραηλινών πλοίων στην περιοχή.

﻿<br />

Την δεδομένη στιγμή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, από την Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική μεταδίδουν μέσω ίντερνετ και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης το τι συμβαίνει. Πλέον έπεσε το επίπεδο συναγερμού.

Ο συντονιστής του σκάφους Σιρίν Αμπού Ακλέχ στο Global Sumud Flotilla αναφέρει ότι «Αντιμετωπίζουμε σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία με τα πλοία του στόλου λόγω παρεμβολών στο σήμα. Αυτό που κάνει η κατοχική δύναμη είναι πράξη πειρατείας, αλλά παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς τη Γάζα».

Δείτε ζωντανά το Global Sumud Flotilla

Για την ώρα τα ελληνικά πληρώματα είναι ψύχραιμα και ήρεμα και το ίδιο και οι εθελοντές από άλλες χώρες. Τα πλοία Οξυγόνο, Βαγγέλης Πισιάς και Παύλος Φύσσας, πλέουν πλάι – πλάι. Βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, σε λιγότερο από δύο ώρες ξημερώνει και όλα θα είναι πιο εύκολα.

Παύλος Φύσσας και Οξυγόνο