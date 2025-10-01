Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά
- Ποιος ήταν ο 53χρονος που έχασε τη ζωή του σε σπηλιά αναζητώντας λίρες
- «Μένω δίπλα στης Λενιώς»: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις απάτες σε ηλικιωμένους
- Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
- Εικόνες ντροπής από τις φοιτητικές εστίες στην Κομοτηνή - Περιττώματα ποντικίων και βρομιά
Ο Global Sumud Flotilla έχει εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει την επίθεσή του αφού, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.
Το απόγευμα της Τετάρτης ο στόλος με τα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα βρίσκεται στα 118 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, κάτι που σημαίνει ότι είναι μόλις 8 ναυτικά μίλια από το σημείο που το Ισραήλ κατέλαβε το Madleen.
Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla
Όλες οι εξελίξεις στο in
- Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
- Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
- Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
- Λάρισα: Ζωντανός ο θρύλος για κρυμμένους θησαυρούς στους Γόννους – Γκρέμισε το σπίτι του για να βρει λίρες
- Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
- Αιθιοπία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 200 τραυματίες – Ξύλινη σκαλωσιά κατέρρευσε μέσα σε εκκλησία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις