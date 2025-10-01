Ο Global Sumud Flotilla έχει εισέλθει στη «ζώνη υψηλού κινδύνου» στην πορεία του προς τη Γάζα, ενώ το Ισραήλ ετοιμάζει την επίθεσή του αφού, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το απόγευμα της Τετάρτης ο στόλος με τα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τον παλαιστινιακό θύλακα βρίσκεται στα 118 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, κάτι που σημαίνει ότι είναι μόλις 8 ναυτικά μίλια από το σημείο που το Ισραήλ κατέλαβε το Madleen.

Δείτε live την πορεία του Global Sumud Flotilla

