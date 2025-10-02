Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» κυριάρχησε στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε μετά την αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla από το ισραηλινό ναυτικό.

Στα σκάφη του στολίσκου, τα οποία είχαν προορισμό τη Γάζα, όπου θα μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, αποβιβάστηκαν πάνοπλοι Ισραηλινοί και όλοι οι επιβάτες θα απελαθούν.

Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης πραγματοποιούνται από χθες συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας με το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε και στη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, όπως αντίστοιχα και στην Αθήνα όπου οι διαδηλωτές τόνισαν πως «ενωνόμαστε με το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που σε δεκάδες χώρες βγαίνει στους δρόμους» υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός είναι απόλυτα νόμιμη και δίκαιη».

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία Αριστοτέλους, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, σύμφωνα με το voria.gr.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω της Εγνατίας, της Αγίας Σοφίας και της Τσιμισκή με συνθήματα, καλώντας τους περαστικούς να ενωθούν μαζί τους και κατέληξαν στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Δείτε βίντεο από την πορεία στη Θεσσαλονίκη: