Πειρατική πράξη η παρεμπόδιση και οι συλλήψεις μελών του Global Sumud Flotilla
Πολιτική 02 Οκτωβρίου 2025 | 13:35

Πειρατική πράξη η παρεμπόδιση και οι συλλήψεις μελών του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προστατέψει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών του στόλου και να εγγυηθεί την ασφάλειά τους» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Φθινοπωρινές τροφές για δυνατό έντερο

Spotlight

Η παρεμπόδιση της πορείας του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης «Global Sumud Flotilla, καθώς και οι συλλήψεις μελών του, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και Έλληνες, από τον ισραηλινό στρατό, είναι μια απαράδεκτη πειρατική πράξη, με σκοπό την παράταση του παράνομου αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η «Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Εργατικών Σωματείων και Συλλογικοτήτων» στο Πάρκο Ελευθερίας, σήμερα στις 18.30 και στην πορεία που θα ακολουθήσει προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.

«Είναι απαράδεκτο να πραγματοποιείται ρεσάλτο σε σκάφη σε διεθνή ύδατα και να μην ακούγεται λέξη, να μην διαμαρτύρεται κανείς γι’ αυτή την πρωτόγνωρη παραβίαση των κανόνων τους διεθνούς δικαίου.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προστατέψει τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών του στόλου και να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

Απαιτούμε να ελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες και να επιτραπεί η συνέχιση της ειρηνικής αποστολής του διεθνούς στόλου μέχρι τη Γάζα» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθέτουν δε ότι πρέπει «να σπάσει τώρα ο απάνθρωπος και παράνομος αποκλεισμός της Γάζας, να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, η οποία συντελείται μεθοδικά με τα όπλα και με τον λιμό» και καλεί την κυβέρνηση  να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει.

«Τόσο η ελληνική κυβέρνηση, όσο και η διεθνής κοινότητα, δεν μπορούν να παραμένουν απαθείς απέναντι στο έγκλημα Νετανιάχου ή, ακόμη χειρότερα, να το στηρίζουν με την ανοχή και με δηλώσεις τους» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ταμείο Ανάκαμψης
ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

ΕΕ για Ταμείο Ανάκαμψης: Πρέπει να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα

