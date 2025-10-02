Το Ισραήλ επιτέθηκε στο Global Sumud Flotilla καταλαμβάνοντας τα περισσότερα πλοία σε διεθνή ύδατα και συλλαμβάνοντας τους επιβαίνοντες. Ωστόσο το σκάφος «Mikeno» κατάφερε να περάσει κάτω από τα ραντάρ του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού και να φτάσει σε απόσταση μόλις 9 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας.

One global sumud flotilla’s boat has reached in Gaza waters successfully pic.twitter.com/rtVPcBahSs — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

The vessel ‘Mikeno’ is less than 9 miles away from Gaza and closer than any aid flotilla has ever come.#GlobalSumudFlotilla pic.twitter.com/vsyKpras9V — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Δύο πλοία πλέουν προς τη Γάζα

Για ώρα μετά τον εντοπισμό του κοντά στις ακτές της Γάζας το ισπανικό σκάφος «Mikeno» δεν εξέπεμπε σήμα. Ωστόσο πριν από λίγο εξέπεμψε ξανά σήμα δείχνοντας ότι είναι ακινητοποιημένο χωρίς να είναι σαφές προς το παρόν εάν έχει δεχτεί επίθεση.

Ακόμα ένα σκάφος του στολίσκου αλληλεγγύης που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, το Marinette, φαίνεται να πλέει ακόμα και να μην έχει δεχτεί επίθεση.

The flotilla tracker shows that the Mikeno ship is not moving. The Marinette ship appears to still be sailing without interruption. It has yet to be confirmed whether this is the result of an interception. Keep speaking up for the Global Sumud Flotilla — your voice is their… pic.twitter.com/f0BBLIo6Df — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumud) October 2, 2025

Ο Muhammad Kuchuktigin, ο καπετάνιος του «Mikeno», που ξεκίνησε από την Ισπανία, φαίνεται πως κατάφερε με τους ελιγμούς του να περάσει κάτω από τα ισραηλινά ραντάρ και να φτάσει πιο κοντά στη Γάζα από ότι έχει καταφέρει οποιοδήποτε άλλο πλοίο τα τελευταία δύο χρόνια που το Ισραήλ επιτίθεται στον παλαιστινιακό θύλακα.