Βουλή: Πυρά της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Από τη Βουλή πυρά εξαπέλυσε η αντιπολίτευση για την έλλειψη προστασίας από πλευράς της κυβέρνησης του στολίσκου του Global Sumud Flotilla, με αφορμή την επίθεση που πραγματοποίησε το Ισραήλ εναντίον του.

Δηλώσεις από τον Χαρίτση για το Global Sumud Flotilla

«Σήμερα τα ξημερώματα το κράτος του Ισραήλ επιτέθηκε στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla. Ο στόλος έπλεε σε διεθνή χωρικά ύδατα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους βασανισμένους ανθρώπους της Παλαιστίνης. Πρόκειται για μια ενέργεια τρομοκρατική και πειρατική», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δηλώσεις του από το βήμα της Βουλής.

«Πεντακόσιοι άνθρωποι από περισσότερες από σαράντα χώρες έχουν απαχθεί και τώρα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται. Ανάμεσα σε αυτούς και 27 Έλληνες και Ελληνίδες. Στο σκάφος «Οξυγόνο» μάλιστα επέβαινε και η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, Πέτη Πέρκα. Το επαναλαμβάνω. Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου έχει απαχθεί και αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγνοείται η τύχη του», τόνισε και συνέχισε:

«Απαιτώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει την απελευθέρωση και την επιστροφή όλων των μελών της Ελληνικής αποστολής. Η κυβέρνηση έχει την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών».

«Αυτά τα οποία ζούμε είναι πρωτοφανή και εμείς βεβαίως από την πλευρά μας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους μόνους τους», κατέληξε.

Τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ

«Χρειάζεται τώρα, άμεσα η κυβέρνηση να ενημερώσει που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στόλο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», ανέφερε σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, οφείλει να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για το γεγονός, και, προφανώς, να εγγυηθεί την ακεραιότητα των συλληφθέντων» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και πρόσθεσε πως «ενώνουμε τη φωνή μας με όσους μίλησαν και ζητούν να μάθουν τι συμβαίνει με τους Έλληνες συμπολίτες μας, ανάμεσά τους η συνάδελφος Πέτη Πέρκα, που συμμετείχαν στον στόλο της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα».

Ο κ. Χρηστίδης επισήμανε πως «η επιχείρηση κατάληψης των πλοίων και η σύλληψη όσων επέβαιναν σε αυτό από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προκαλούν έντονη ανησυχία και σοβαρά ερωτηματικά. Όχι μόνο διότι έτσι παρεμποδίζεται μια σημαντική αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Γάζας, σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο. Αλλά, επίσης, επειδή δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, σε διεθνή ύδατα» και υπογράμμισε πως «το διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας πρέπει να εφαρμόζονται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις».

Πυρά από ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταδίκασε εκ μέρους του κόμματος το «ρεσάλτο από το Ισραήλ στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla».

Όπως ανέφερε, η αποστολή που στόχο έχει να στείλει αθρωπιστική βοήθεια στην αποκλεισμένη Γάζα, δέχθηκε πειρατική επίθεση από το «κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που κλιμακώνει την επίθεσή του».

Έκανε μνεία στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που οργανώθηκαν πολύ γρήγορα έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, με τους παρευρισκόμενους να καταγγέλλουν το «Ισραήλ και την υποκρισία της ΕΕ, που δεν έκανε καμία προσπάθεια να προστατεύσει τον στόλο, αλλά και τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης που δεν προστάτευσε τον στολίσκο και τα πληρώματά του».

Κλείνοντας τόνισε ότι ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση, να ζητήσει να απελευθερωθούν τα πληρώματα, να προσεγγίσουν τα πλοία με ασφάλεια τη Γάζα και να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης τόνισε την ανάγκη για συμβολή σε κάτι που ξεπερνά πλέον τα όρια της γενοκτονίας, «ενώνοντας τις φωνές μας».

Ανέφερε την ανάγκη «να ενσωματωθούμε στις ιδέες της ΕΕ αλλά και του ανθρωπισμού, ειδικά μετά την κυνική, αμιγώς στρατιωτικού τύπου αναχαίτιση του στόλου που προσπαθεί να πάει βοήθεια σε παιδιά».

Η αντίδραση του ΥΠΕΞ

Για την εξελίξεις μετά την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Σε δήλωσή της ανέφερε ότι από το Ισραήλ κρατούνται συνολικά 27 Έλληνες πολίτες. «Το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ», είπε και συμπλήρωσε:

«Η πρέσβης θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Ελληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και σήμερα, το ΥΠΕΞ προέβη σε διαβήματα προς Ισραήλ, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους».

«Οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία σε βάρος τους. Σε συνεργασία με υπόλοιπες χώρες θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προς Ισραήλ για αναγκαία προξενική συνδρομή. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής ελέγχου και κατόπιν απέλασης των συμμετεχόντων», είπε η κ. Ζωχιού.

«Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε.