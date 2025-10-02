Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Για την εξελίξεις μετά την επίθεση στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και στο ισραηλινό ρεσάλτο σε τρία ελληνικά πλοία, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού ανέφερε ότι από το Ισραήλ κρατούνται συνολικά 27 Έλληνες πολίτες. «Το υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ», είπε και συμπλήρωσε:

«Η πρέσβης θα μεταβεί στο χώρο που βρίσκονται οι 27 Ελληνες πολίτες. Τόσο τις προηγούμενες μέρες όσο και σήμερα, το ΥΠΕΞ προέβη σε διαβήματα προς Ισραήλ, ζητώντας να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους».

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή.

«Οι Έλληνες πολίτες σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους και δεν προκύπτει ότι έχει ασκηθεί βία σε βάρος τους. Σε συνεργασία με υπόλοιπες χώρες θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες προς Ισραήλ για αναγκαία προξενική συνδρομή. Θα ακολουθήσουν διαδικασίες καταγραφής ελέγχου και κατόπιν απέλασης των συμμετεχόντων», είπε η κ. Ζωχιού.

«Προτεραιότητα μας η ασφάλεια των πολιτών», κατέληξε.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ υπογράμμισε ακόμη, ο ΥΠΕΞ είναι σε τακτική επικοινωνία με τον ομόλογό του.

Ερωτηθείσα αν θα επηρεάσει τις σχέσεις της Ελλάδας με Ισραήλ, μετά από ότι έγινε με το στολίσκο απάντησε:

«Έχουμε στρατηγική εταιρική σχέση με το Ισραήλ την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε».

Επίσης σε άλλο σημείο, υποστήριξε ότι δεν έχουμε ενημέρωση για το τι έγινε η ανθρωπιστική βοήθεια που μετέφεραν τα σκάφη.