Διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla

Σε διαμαρτυρία προχωρούν πολίτες έξω από το υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την κυνική επίθεση του Ισραήλ εις βάρος του στολίσκου του Global Sumud Flotilla.

Συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας στα Ιλίσια και πορεία επί των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Κηφισίας μέχρι και την Ισραηλινή Πρεσβεία στο Παλαιό Ψυχικό έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 18:30.

Το in στη διαμαρτυρία για τον Global Sumud Flotilla

Οι παρευρισκόμενοι κρατάνε πανό που γράφει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Λευτεριά στα αδέρφια μας – Global Sumud Flotilla – March to Gaza».

Οι διαμαρτυρόμενοι παραμένουν στο σημείο παρά την έντονη βροχόπτωση.

Δηλώσεις διαμαρτυρόμενων

Στο in έκαναν δηλώσεις ο Πάνος Σπηλιόπουλος, πρόεδρος του φοιτητικού συλλόγου της ΑΣΟΕΕ και ο Αλέκος Περάκης, μέλος της γραμματείας του εργατικού κέντρου Αθήνας.

Όπως ανέφερε ο κ. Περάκης, «βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη για ακόμη μία φορά στάση του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ, που σε ρόλο πειρατή και σε διεθνή ύδατα, έχει καθηλώσει τον στόλο που πηγαίνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ζητάμε να αφεθεί ελεύθερος ο στόλος και να φτάσει στον προορισμό του. Να αφεθούν ελεύθεροι όσοι συναγωνιστές έχουν συλληφθεί».

Ο κ. Σπηλιόπουλος τόνισε ότι «οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών καταγγέλλουμε την επίθεση του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ στον Global Sumud Flotilla, τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Δυναμώνουμε τον αγώνα μαζί με τα εργατικά σωματεία απαιτώντας να αφεθούν οι συμμετέχοντες ελεύθεροι. Απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που έχει την πολύμορφη στήριξη του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Συνεχίζουμε τον αγώνα ακόμα πιο δυναμικά, φωνάζοντας ακόμα μια φορά ‘Λευτεριά στην Παλαιστίνη’ και απαιτούμε την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα κάθε συνεργασία της χώρας μας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και κάθε συνεργασία των πανεπιστημίων μας με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και εταιρείες και οπλοβιομηχανίες που στηρίζουν τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις».